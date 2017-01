Arvamus

Päästev trahv

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Mõtlema hakata, mis vahe on maksudel ja trahvidel, keerab viimasegi kääru krussi.



Maksud on justkui tasu mingi teo või asja eest. Isegi kui ei kasuta. Või kasutad teadvustamata. Või et, kui peaks juhtuma vajadus, võid kasutada.



Jõuad läbi öise linna ühes tükis ja kõigi väärisesemetega koju – tskae, lugupeetud võmmid on oma tööd korralikult teinud. Tühja sa enne tuttuminekut taipad neist tänumeelega mõelda.



Kuskile saarele käib praam... oot, see on vist hell teema viimasel aal, kustutage, unustage ära. Parem: tundmata ennenägemata külas on korralikud kõnniteed ja tänavavalgustus. Näiteks ja midagi sinnapoole.



Ega meeldi makse maksta, aga sedapidi annab need endale õigustatuks mõelda.



Maks või trahv?



Trahv na teine lugu. Nuhtlus. Sellena mõeldudki. Rahakott pidavat olema üks inimese õrnemaid kehaosi ja sinna saadud löök kaua meeles püsima. Tegid pahandust, saad finantsiliselt ata-ata.



Vahel lähevad need küll segi ja meenub Olev Remsu lause raamatust “Kurbmäng Paabelis”: elamine oli tasuta, hingamine mõõdukalt maksustatud.



Nüüd, kui uus isalik valitsus kappas aasta lõpus kiiresti letti lisamaksuga auto müügile, läheb päris segaseks, on see nüüd maks või trahv. Mis selle eest saadakse – mitte midagi peale valu rahakotis. Nii et justkui trahv. Aga mille eest, läheb veel udusemaks. Põhjendus, et CO2 paiskamise eest pühasse atmosfääri, viitab sinnapoole.



Kuritöötaja on igaüks, kes heitgaase levitab, eks. Lehmadele taheti ju kõhutuule trahv kehtestada mingi aeg. Kuritöötaja on siis igaüks, kes auto omandab ja, hoidku, seda veel tarvitab ka. Parkimistrahv ja parkimistasu on kerged segi minema. Eriti, kui keegi hakkab arutama, et mis selle parkimistasu eest saab. Saab, et ei saa trahvi. Vist ongi kõik. Või teab keegi paremini?



Üks sõber kunagi arutas, et, neh, võib küll parkimise eest maksta. Parkimismajas või taraga piiratud parklas, kus väravaputkas istub 50-aastase autojuhistaažiga taat. Vähemalt tead, et raudne sõber on kindlalt hoiul. Ei panda pihta, ei kraabita. Vahel ei anta kätte kah. Talle kord eelmainitud taat vaadanud hommikul pikalt otsa, otsinud sahtlist alkomeetri, palunud puhuda ja natuke mõelda. Sõber puhunud, mõelnud, et mis siin mõelda, ja läinud hoopis õlle järele. Ilma autota.



Niisama maksta parkimise eest on ikka trahv. Selle eest, et jultunud juht sõitis sinna, kuhu justkui ei tohiks. Pole ju vahet, kas tellis või tasulise parkimise tsoon, raha lendab ikka. Ning vägisi tekib küsimus, et mis sellest trahvimisest kasu on. Ja kellel. Noh, riigil, mõistagi. Saab tulu ja kulutab selle üldiseks hüveks, nagu ise väidab. Nagu väidab ka maksude kohta.



Tore. Kuigi on raske aru saada, mismoodi raha riigi arvel järsku õhu saastatust vähendab. Lollivõitu nalja visates: kui kütsite ahju, lükkasite siibri liiga vara kinni ja toas läheb lõhn imelikuks, siis ärge te siibrit uuest lahti tehke ega aknaid samuti. Püsige toas, minge panganeedusesse ja makske riigile mingi summa. Kõik läheb iseenesest korda, võib rahuliku südamega, tulevikus kindel olles magama keerata.



Õigustuseks toodud, et mootori võimsusega seotud maks/trahv õhutaks ökomaid masinaid ostma, andes seega oma panuse puhtamasse õhku, püsivatesse jäämütsidesse, kõlab ju kaunilt. Kurjalt tahaks kiruda neid puudekallistajaid, kes juba aastaid, aastakümneid kaagutavad, kuis kohe kõik ära upub.



Lõpetagu ükskord oma lora ära, lohistagu märsse omaette. Ei juhtu siin midagi, alati on olnud torme, vulkaane, põuda, märga, väikesi jääaegu – inimkond peaks hoiatuste järgi ammu kadunud olema, aga tema, näe, muudkui kasvab ega koole kuhugi. Hoopis ohustab tundmatuid prussakaid teadmata džunglites.



Paavstist paavstimad?



Kahtlustada võiks automüüjaid, kes tahavad ikka uusi neljarattalisi müüa neile, kes vastavad liisingutingimustele. Suskisid kindlasti kedagi, selge pilt, arvab vana vandenõuteoreetik. Et kui juba maksta, siis ökotingimustele vastava, mitte vana odava rondi eest. Jälle saab vaesem rahvas pihta, ohib teine vandenõuteoreetik... ja mõnele jääbki nüüd tema vana kaela, sest maks ajaks hinna mõttetult kõrgeks. Ikka häda potile.



Kõige tavalisem on mõelda, et leiti eelarves mulk – raha vaja, autosid müüakse, selge, paneme maksu peale. Annab jälle tsiteerida: viiskude pealt pole veel maksu, ütles terase ajuga taat vürst Priimkov-Rostovski.



