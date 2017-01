Arvamus

JUHTKIRI - Linna tublimad (2)

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Eile tunnustas linn oma tublimaid ja nagu ikka, väga erinevatel aladel. Kiitust ja tunnustust ei saa kunagi liiga palju ja kindlasti on ka neid, kes oma märkamise üle siiralt üllatunud olid.



Kuressaare linn ise aga rõõmustab selle üle, et eelmisel aastal laekus linna eelarvesse inimestelt tulumaksu 7,2 protsenti rohkem kui mullu. Selle kaudu tunnustati kuut ettevõtet kui aasta tööandjat. Kuid tunnustamist jätkus ka haridusse, sporti, kultuuri jne.



Kõige oodatumad tiitlid on muidugi aasta tegu ja aasta tegija. Ja siin tuleks linnavalitsust kiita, sest osati märgati alles sel suvel n-ö lavale tulnud tegijat ehk Loomesuvilat. Noorte inimeste entusiasm nakatas väga paljusid linlasi ning laseb oodata sama grupi uusi põnevaid ettevõtmisi.



Seevastu aasta tegija ehk Aivar Sõrm on mees, kes paistab silma väga pikaajalise ja järjepideva panustamisega linna ellu.



Igasugune kiitus on kahtlemata pisut subjektiivne, aga tähtis on see, et tunnustatakse, sest see tähendab, et sinu panust on märgatud.



