Arvamus

KALEV STOICESCU AINULT MEIE MAAS: Strateegiline kaos

Reede, 20. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Kalev Stoicescu, kolumnist Reede, 20. jaanuar 2017. Meie Maa kolumnist Kalev Stoicescu. Paljude jaoks soovimatu ja uskumatu leidis lõpuks aset. Donald Trump – keda “Euroopa Liidu välisminister” Federica Mogherini nimetas mõne päeva eest ilmselge viha ja pettumusega “härra peaaegu-presidendiks” (Mister Almost-President) – annab täna, 20. jaanuaril ametivande USA 45. presidendina.



Ta asub Valgesse Majja koos oma peanõunikust väimehega, EKRE-laadse peastrateegi Steve Bannoniga, Vene RT-ga seotud skandaalse erukindrali Michael Flynniga, kellest saab USA rahvusliku julgeoleku nõunik, ja teiste huvitavate persoonidega.



Segased signaalid



Võib arvata, et niigi ärev maailm ootab värskelt USA presidendilt selgeid ning soovitavalt positiivseid ja rahustavaid sõnumeid. Paraku tundub, et me peame siiski “leppima” tema lihtsakeelsete ja -meelsete säutsudega ning vahest ka Selli-nimelist mängušõud (The Apprentice) meenutavate pressikonverentsidega või karjuvalt ebaadekvaatsete intervjuudega, nagu tema hiljutine etteaste väljaannetele The Times ja Bild.



Just viimati nimetatutele väitis Trump, taaskord, et NATO on “ajast ja arust” (kui armas muusika Putini ja kogu Kremli kõrvadele!), sest ta on lihtsalt “vana”, kuigi allianss olevat “temale isiklikult väga oluline”.



Küsimus olevat selles, et kaugeltki mitte kõik liitlasriigid ei kuluta kaitsele vähemalt 2% oma SKP-st, nagu tubli Eesti, ning NATO ei võitlevat peamise ohuga, mis on Trumpi arust ainult terrorism. Putini Venemaa muidugi mitte. Tundub, et Trumpil pole aimugi, mida NATO tegi Afganistanis üle kümne aasta.



Nii või teisiti, siin on tegemist NATO olemuse, rolli ja olulisuse põhjaliku mittemõistmisega – pärast nn kahe protsendi rõhutamist – ning mõistagi soovimatusega aktsepteerida ja toetada seda, mis ei ole temale kiiresti arusaadav ega tundu olevat “tootlik” (ta on ju lõppude lõpuks ärimees).



Trump väljendas arvamust, et Brexit saab olema “suur asi” (nähtavasti Nigel Farage’lt laenatud fraas) ning näiteks Iirimaa, kus tal ei õnnestunud kibekiiresti üht kinnisvara arenguprojekti ellu viia temale arusaamatu euroasjaajamise tõttu, võiks järgida Suurbritannia eeskuju, pühkides Euroopa tolmu jalgadelt.



“Suure asja” süüdlane olevat Saksamaa, iseäranis liidukantsler Angela Merkel, kes suhtuvat Trumpi arvates euroliitu justkui oma isiklikku BMW-sse (“sõiduvahend”). Lisaks, Merkeli-poolne Süüria sõjapagulaste tervitamine (mis on vahepeal tublisti muutunud, kuid Trump ei paista olevat kursis) olevat samuti “suurele asjale” otsustavalt kaasa aidanud. Niimoodi räägib Saksa päritolu Ameerika immigrandi (või pigem Preisimaa sõjaväeteenistuse eest põgeneja) lapselaps...



Kes võidab kaosest?



Juba vana Rooma imperaatorid mõistsid strateegilise kahemõttelisuse suurt mõjuvõimu, mis tundub väga meeldivat ja sobivat ka Putini Venemaale. Püüdes nähtavasti astuda edasi enneolematut revolutsioonilist sammu ja muuta Ameerikat taas suureks, unistab Trumpki pigem strateegilisest kaosest, mida paistab samuti usaldavat.



Ta on kasutanud iga võimalust väitmaks, et praktiliselt kõik Obama administratsiooni poolt tehtu on vale, nii kodus kui võõrsil, mistõttu mis tahes küsimustele ja probleemidele tuleb läheneda hoopis teisest nurgast, kusjuures lahendused on mõistagi kiired ja lihtsad. Kuid seni pole olnud võimalik kindlaks teha pea ühtegi Trumpi-poolset sidusat mõtet rahvusvahelistes asjades. Jääb vägisi selline mulje, et ta püüab kõike ja kõikjal pea peale pöörata ning “lahendada“ võtmeolulisusega asju peamiste liitlaste ja vastastega justkui nõiavitsa väel.



Suurbritannia astub Euroopa Liidust välja ja soovib kahepoolset vabakaubanduslepingut USA-ga – noh, pole viga, saan (peaminister Theresa) Mayga kokku ja paneme kohe asja paika, arvas Trump, kelle arvates kestavad taolised läbirääkimised viis või kümme minutit, mitte neli või seitse aastat...



Niisiis, Trump on suutnud veel enne presidenditoolile asumist juba tõsiselt kahjustada – oma lapsesuulike väljaütlemistega – läänemaailma kaht peamist organisatsiooni, NATO-t ja Euroopa Liitu. Samas, keegi ei saa ilma liitlasteta hakkama, ka mitte suur või hoopis suurem USA.



Kuid kes on siis Trumpi liitlased (või vähemalt mitte vastased)? Seni kuuluvad kindlalt sellesse kategooriasse Putini Venemaa, keda Trump nähtavasti mõistab sama “hästi” kui NATO-t, ning Suurbritannia Brexiti-valitsus, kelles ta näeb Euroopa Liidu kui iganenud ja kohmaka konkurendi nõrgestajat.



Millest enam võiks Putin veel unistada! Kui varem on leidunud mõni juhuslik Kremli jaoks tõsiselt kasulik tüüp, näiteks Nord Streami nõukogu esimehe koha ja palga vääriline endine liidukantsler Schröder, ning paar poolearulist tegelast PR-kampaaniaks, nagu Depardieu või Seagal, siis nüüd on tegemist lausa taevamannaga.



Hiina on Trumpi jaoks halb ja talle tuleb otsustavalt vastu seista. Kindlasti just suurele ja suurenevale Hiinale, sest tundub, et neid võib olla jälle varsti ametlikult kaks, kui mõelda Trumpi telefonikõnele Taiwani presidendiga.



Vabakaubanduslepingud Vaikse ookeani piirkonnas ja Põhja-Ameerikas tuleb samuti kohe tühistada, mida iganes Kanada, Austraalia ning teised ameeriklaste verevennad sellest arvavad.



Võib-olla koorub kogu sellest trumpilikust tohuvabohust välja üks mõistlik ja edukas initsiatiiv. Pean silmas nn islamiriiki ja Lähis-Ida tervikuna.



Putini huvid on ilmselgelt suunatud Ukrainale ning ta sooviks kibekiiresti teha Trumpiga soodsa diili hohollide arvelt. Lisaks, Kremli juhid on juba veendunud, et Trump tühistab varsti Venemaa-vastased USA sanktsioonid ning Euroopa Liidul ei jää muud üle, kui teha takkajärgi sama.



Kuid Trumpi – kui tahes kohmakalt sõnastatud – esmane huvi tundub olevat siiski nn ISIS-e vastu võitlemine ja selle hävitamine. Kokkulepe võib hõlmata ühist tegevust nn islamiriigi maa pealt pühkimiseks, kõikidest ilmakaartest korraga, ning ühtlasi Süüria jätmist Venemaa, kuid Iraagi jäämist USA “hoole” alla. Türgi peab kõrval kiibitsema, kas ja kuidas ta saab ohjeldada oma lõunapiiri-äärseid kurde.



Huvitav saaks olema NATO roll selles olukorras, sest Trumpile peaks ju sobima alliansi kaasamine terrorismivastasesse võitlusse. Seda ta kõva häälega taotleb. Teisalt, Putinile oleks NATO kaasamine vastumeelt, sest “ajast ja arust” allianss saaks jälle “uut põhjendust” oma olemasolule.



Trumpi administratsiooni välis- ja kaitseminister, Rex Tillerson ja kogenud erukindral James Mattis, esinesid hiljuti – käsi piiblil – väga veenvalt ning adekvaatselt senatis toimunud kuulamistel. Kui Trump keskenduks riigi siseprobleemidele ning eemalduks järk-järgult ja kindlalt USA välis- ja kaitseasjadest, jättes need suuresti Tillersonile ja Mattisele, siis võiksime kõik rahulikumalt hingata. Muidugi eeldusel, et Tillerson ja Mattis tegutsevad vastavalt öeldule kuulamistel senatis.



Kõik ei pruugi siiski ratsionaalsetele ootustele kaugeltki vastata. Trump on liiga vana eneseimetleja, et oma esinemisstiili ja veendumusi muuta ning lasta teistel särada (ja välja paista targemana). Kes ja kuidas peaks püüdma Trumpile selgitada, mis on tegelikult hea ja halb ning – piltlikult – kuidas Euroopas süüakse noa ja kahvliga? Kas Valge Maja “värvikate elanike” ja peavooluliste ministrite vahel saavutatakse üksmeel? Kuhu see kaldub?



Võib-olla ei pea Trump presidendina üldse kaua vastu, mis tahes põhjusel. Eks lähitulevikus saame vastuseid. Ta asub Valgesse Majja koos oma peanõunikust väimehega, EKRE-laadse peastrateegi Steve Bannoniga, Vene RT-ga seotud skandaalse erukindrali Michael Flynniga, kellest saab USA rahvusliku julgeoleku nõunik, ja teiste huvitavate persoonidega.Võib arvata, et niigi ärev maailm ootab värskelt USA presidendilt selgeid ning soovitavalt positiivseid ja rahustavaid sõnumeid. Paraku tundub, et me peame siiski “leppima” tema lihtsakeelsete ja -meelsete säutsudega ning vahest ka Selli-nimelist mängušõud (The Apprentice) meenutavate pressikonverentsidega või karjuvalt ebaadekvaatsete intervjuudega, nagu tema hiljutine etteaste väljaannetele The Times ja Bild.Just viimati nimetatutele väitis Trump, taaskord, et NATO on “ajast ja arust” (kui armas muusika Putini ja kogu Kremli kõrvadele!), sest ta on lihtsalt “vana”, kuigi allianss olevat “temale isiklikult väga oluline”.Küsimus olevat selles, et kaugeltki mitte kõik liitlasriigid ei kuluta kaitsele vähemalt 2% oma SKP-st, nagu tubli Eesti, ning NATO ei võitlevat peamise ohuga, mis on Trumpi arust ainult terrorism. Putini Venemaa muidugi mitte. Tundub, et Trumpil pole aimugi, mida NATO tegi Afganistanis üle kümne aasta.Nii või teisiti, siin on tegemist NATO olemuse, rolli ja olulisuse põhjaliku mittemõistmisega – pärast nn kahe protsendi rõhutamist – ning mõistagi soovimatusega aktsepteerida ja toetada seda, mis ei ole temale kiiresti arusaadav ega tundu olevat “tootlik” (ta on ju lõppude lõpuks ärimees).Trump väljendas arvamust, et Brexit saab olema “suur asi” (nähtavasti Nigel Farage’lt laenatud fraas) ning näiteks Iirimaa, kus tal ei õnnestunud kibekiiresti üht kinnisvara arenguprojekti ellu viia temale arusaamatu euroasjaajamise tõttu, võiks järgida Suurbritannia eeskuju, pühkides Euroopa tolmu jalgadelt.“Suure asja” süüdlane olevat Saksamaa, iseäranis liidukantsler Angela Merkel, kes suhtuvat Trumpi arvates euroliitu justkui oma isiklikku BMW-sse (“sõiduvahend”). Lisaks, Merkeli-poolne Süüria sõjapagulaste tervitamine (mis on vahepeal tublisti muutunud, kuid Trump ei paista olevat kursis) olevat samuti “suurele asjale” otsustavalt kaasa aidanud. Niimoodi räägib Saksa päritolu Ameerika immigrandi (või pigem Preisimaa sõjaväeteenistuse eest põgeneja) lapselaps...Juba vana Rooma imperaatorid mõistsid strateegilise kahemõttelisuse suurt mõjuvõimu, mis tundub väga meeldivat ja sobivat ka Putini Venemaale. Püüdes nähtavasti astuda edasi enneolematut revolutsioonilist sammu ja muuta Ameerikat taas suureks, unistab Trumpki pigem strateegilisest kaosest, mida paistab samuti usaldavat.Ta on kasutanud iga võimalust väitmaks, et praktiliselt kõik Obama administratsiooni poolt tehtu on vale, nii kodus kui võõrsil, mistõttu mis tahes küsimustele ja probleemidele tuleb läheneda hoopis teisest nurgast, kusjuures lahendused on mõistagi kiired ja lihtsad. Kuid seni pole olnud võimalik kindlaks teha pea ühtegi Trumpi-poolset sidusat mõtet rahvusvahelistes asjades. Jääb vägisi selline mulje, et ta püüab kõike ja kõikjal pea peale pöörata ning “lahendada“ võtmeolulisusega asju peamiste liitlaste ja vastastega justkui nõiavitsa väel.Suurbritannia astub Euroopa Liidust välja ja soovib kahepoolset vabakaubanduslepingut USA-ga – noh, pole viga, saan (peaminister Theresa) Mayga kokku ja paneme kohe asja paika, arvas Trump, kelle arvates kestavad taolised läbirääkimised viis või kümme minutit, mitte neli või seitse aastat...Niisiis, Trump on suutnud veel enne presidenditoolile asumist juba tõsiselt kahjustada – oma lapsesuulike väljaütlemistega – läänemaailma kaht peamist organisatsiooni, NATO-t ja Euroopa Liitu. Samas, keegi ei saa ilma liitlasteta hakkama, ka mitte suur või hoopis suurem USA.Kuid kes on siis Trumpi liitlased (või vähemalt mitte vastased)? Seni kuuluvad kindlalt sellesse kategooriasse Putini Venemaa, keda Trump nähtavasti mõistab sama “hästi” kui NATO-t, ning Suurbritannia Brexiti-valitsus, kelles ta näeb Euroopa Liidu kui iganenud ja kohmaka konkurendi nõrgestajat.Millest enam võiks Putin veel unistada! Kui varem on leidunud mõni juhuslik Kremli jaoks tõsiselt kasulik tüüp, näiteks Nord Streami nõukogu esimehe koha ja palga vääriline endine liidukantsler Schröder, ning paar poolearulist tegelast PR-kampaaniaks, nagu Depardieu või Seagal, siis nüüd on tegemist lausa taevamannaga.Hiina on Trumpi jaoks halb ja talle tuleb otsustavalt vastu seista. Kindlasti just suurele ja suurenevale Hiinale, sest tundub, et neid võib olla jälle varsti ametlikult kaks, kui mõelda Trumpi telefonikõnele Taiwani presidendiga.Vabakaubanduslepingud Vaikse ookeani piirkonnas ja Põhja-Ameerikas tuleb samuti kohe tühistada, mida iganes Kanada, Austraalia ning teised ameeriklaste verevennad sellest arvavad.Võib-olla koorub kogu sellest trumpilikust tohuvabohust välja üks mõistlik ja edukas initsiatiiv. Pean silmas nn islamiriiki ja Lähis-Ida tervikuna.Putini huvid on ilmselgelt suunatud Ukrainale ning ta sooviks kibekiiresti teha Trumpiga soodsa diili hohollide arvelt. Lisaks, Kremli juhid on juba veendunud, et Trump tühistab varsti Venemaa-vastased USA sanktsioonid ning Euroopa Liidul ei jää muud üle, kui teha takkajärgi sama.Kuid Trumpi – kui tahes kohmakalt sõnastatud – esmane huvi tundub olevat siiski nn ISIS-e vastu võitlemine ja selle hävitamine. Kokkulepe võib hõlmata ühist tegevust nn islamiriigi maa pealt pühkimiseks, kõikidest ilmakaartest korraga, ning ühtlasi Süüria jätmist Venemaa, kuid Iraagi jäämist USA “hoole” alla. Türgi peab kõrval kiibitsema, kas ja kuidas ta saab ohjeldada oma lõunapiiri-äärseid kurde.Huvitav saaks olema NATO roll selles olukorras, sest Trumpile peaks ju sobima alliansi kaasamine terrorismivastasesse võitlusse. Seda ta kõva häälega taotleb. Teisalt, Putinile oleks NATO kaasamine vastumeelt, sest “ajast ja arust” allianss saaks jälle “uut põhjendust” oma olemasolule.Trumpi administratsiooni välis- ja kaitseminister, Rex Tillerson ja kogenud erukindral James Mattis, esinesid hiljuti – käsi piiblil – väga veenvalt ning adekvaatselt senatis toimunud kuulamistel. Kui Trump keskenduks riigi siseprobleemidele ning eemalduks järk-järgult ja kindlalt USA välis- ja kaitseasjadest, jättes need suuresti Tillersonile ja Mattisele, siis võiksime kõik rahulikumalt hingata. Muidugi eeldusel, et Tillerson ja Mattis tegutsevad vastavalt öeldule kuulamistel senatis.Kõik ei pruugi siiski ratsionaalsetele ootustele kaugeltki vastata. Trump on liiga vana eneseimetleja, et oma esinemisstiili ja veendumusi muuta ning lasta teistel särada (ja välja paista targemana). Kes ja kuidas peaks püüdma Trumpile selgitada, mis on tegelikult hea ja halb ning – piltlikult – kuidas Euroopas süüakse noa ja kahvliga? Kas Valge Maja “värvikate elanike” ja peavooluliste ministrite vahel saavutatakse üksmeel? Kuhu see kaldub?Võib-olla ei pea Trump presidendina üldse kaua vastu, mis tahes põhjusel. Eks lähitulevikus saame vastuseid.

Veel artikleid samast teemast »