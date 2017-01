Arvamus

JUHTKIRI - Halb eeskuju (1)

Reede, 20. jaanuar 2017.



Eile oli maavanem Kaido Kaasikul viimane tööpäev. Pisut kurb, samas pidulik. Ega viimases tööpäevas ole ju otseselt midagi erilist, sest ikka on inimesed töölt ära läinud või neid töölt ära saadetud. Mõneti oli asi ette teada, sest juba kolm kuud ei olnud maavanem mitte enam maavanem, vaid kohusetäitja.



Samas, kui arvestada seda, et maavalitsuste eluiga kestabki vaid selle aasta lõpuni, siis kas oli ikka mõtet veel rapsima hakata? Kui siiski leiti veenev põhjus koondamiseks, oleks võinud kogu asjaajamist korraldada viisakamalt. Piisav etteütlemise aeg oleks olnud elementaarne ja ühtlasi tunnustus tehtud töö eest.

Polnud ju tegemist mõne asotsiaali või viinaninast tööpõlguriga, kes tuleb päevapealt, ilma pikemalt ette teatamata lahti lasta.



Just selliselt riik aga käitus ja see jättis ametist lahkuvale maavanemale õigustatult okka hinge. Eks see kõik ole osa töökultuurist. Kui riigiasutus sellist eeskuju näitab, siis on midagi viltu ja me ei saa ka alamates astmetes oodata viisakat ja normaalset käitumist.



