TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Eesti kui põhjamaine rändrahn

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Autor: Toomas Kümmel, ajakirjanik Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Alguses levis libauudis, et ÜRO on meid Ida-Euroopa riikide grupist paigutanud Põhjamaade sekka ja seejärel avalikustati järjekordse Eesti brändi otsingute 200 000-eurone kokkuvõte.



Kohe täitis põhjamaine rändrahn kogu meie meediaruumi ja sotsiaalvõrgustikud.



Kuhu me kuulume?



Läti eurosaadik Artis Pabriks säutsus 7. jaanuaril Twitteris, et ÜRO liigitas Baltimaad Ida-Euroopa alt Põhja-Euroopa riikideks. “See on koht, kuhu me kuulume,” hüüatas ta.



Tegelikult on Balti riigid ÜRO geograafilises statistikas juba pikemat aega, vähemalt 15 aastat, koos Iirimaa, Suurbritannia, Islandi, Norra, Taani, Rootsi ja Soomega Põhja-Euroopa alajaotuses.



Heites pilgu ÜRO liikmesriikide geograafilisele jaotusele, tasub sealt välja tuua mõned markantsemad näited, mis ei pruugi võib-olla kokku langeda meie arusaamadega maailma poliitilisest geograafiast. Nii on Albaania koos Balkani endise Jugoslaavia piirkondadega Lõuna-Euroopas. Endised Nõukogude Liidu Taga-Kaukaasia vabariigid Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan aga näiteks koos Omaani, Kuveidi, Saudi-Araabiaga Lääne-Aasia regioonis.



Samal ajal jaotab ÜRO liikmesriigid viieks poliitiliseks regionaalseks grupiks. Euroopa jaotub Ida- ja Lääne-Euroopa riikide grupiks. Viimasele on liidetud veel ka Austraalia, Uus-Meremaa, Iisrael, Türgi ja USA.



Süvenemine ÜRO regionaliseerimisse annab tegelikult aimu, kui bürokraatlikult tinglik see kõik on. Seda enam on küllaltki naeruväärne otsida sealt kinnitust meie soovile kuuluda Põhjamaade hulka.



See soov elab aga meie alateadvuses üleloomuliku jõuga ja purskub alati välja, kui tehakse väiksemgi vihje meie poliitgeograafilise kuuluvuse kohta.



Mäletame veel Toomas Hendrik Ilvese väljaütlemisi 1998. aastast, et Baltikum on Eestile vägisi peale surutud mõiste ning Eesti kuulub pigem Põhjamaade hulka. 1999. aasta lõpul pidas Ilves Rootsi välispoliitika instituudis loengu “Eesti kui Põhjamaa”. 2000. aastal viis see seisukoht lausa diplomaatilise tormini veeklaasis, kui Ilvese järjekordne taoline väljaütlemine ärritas mõnesid Leedu parlamendiliikmeid niivõrd, et Eesti saadik Leedus pidi seal parlamendi juhile andma selle kohta selgitusi.



Põhjamaade ühisosal ja ühisel ajalool on pikk ajalugu. Aastatel 1397–1523 ühendas Taanit, Norrat ja Rootsit koos Soomega Kalmari unioon, mis jättis igale maale suhtelise iseseisvuse. Põhjamaade ühtsuse idee hakkas levima 19. sajandi algusest. 1920. aastatel rajati sellele ideoloogiale Põhjala Ühing. Pärast Teist maailmasõda kaalusid Põhjamaad väljaspool NATO-t ühise sõjalise bloki loomist. Taani, Norra ja Island ühinesid aga NATO-ga ning Skandinaavia kaitseliidust ei saanud asja. Samuti ei saanud asja muudest Põhjamaade koostööplaanidest, sealhulgas tolliliidu loomisest.



Baltimaade koostööst ja ühisest ajaloost saab õigupoolest täiel määral rääkida alles pärast Esimest maailmasõda. Kuid töötavast Balti riikide koostööorganisatsioonist sõdadevahelisel ajal asja ei saanud, kõik kolm otsisid oma identiteeti ja poliitgeograafilist kohta mujalt. Eriti puudutab see erineva varasema ajalooga Leedut.



50 aastat Nõukogude Liidu okupatsiooni ühendas kolme rahvast rohkem kui eelnenud ajalugu kokku. Kuid taas on Baltimaade rahvad geograafilise identiteedi otsinguil – seda ei saa pahaks panna, kuid ka mitte liialt tõsiselt võtta. Muidugi, Eestil on olnud pärast iseseisvuse taastamist erisuhe Soomega, kuid vähemalt vana Liivimaa ala jääb inimestele Lõuna-Eestis ikka lähedasemaks.



Teaduslikult uuris Eesti geograafilist kuuluvust 1930. aastatel geograaf Edgar Kant. Ta leidis oma rahvusvahelist tähelepanu võitnud doktoritöös, et Eesti koos naaberaladega kuulub suuremasse Läänemere-äärsesse terviklikku piirkonda ehk Baltoskandiasse. See on siiani arvestatav teaduslik teooria meie laiemast geograafilisest kuuluvusest.



Geopoliitika



ÜRO statistilistest regionaliseerimistest ja Kanti teaduslikest uuringutest täiesti erinevad on geopoliitilised käsitlused, mis põhinevad alati suuremal või vähemal määral poliitilistel doktriinidel ja propagandal. Eriti armastavad taolisi ideoloogiaid viljeleda mittedemokraatlikud režiimid. Eriti agarad geopoliitiliste doktriinide esitajad olid näiteks Hitleri-Saksamaa ja Nõukogude Liit.



Pärast Esimest maailmasõda tekkis Euroopas impeeriumide lagunemisel hulgaliselt uusi riike. Stalini geopoliitilises doktriinis nimetati pärast 1917. aastat Vene impeeriumist iseseisvunud riike limitroofideks, piiririikideks.11. aprillil 1939 Hitleri poolt kinnitatud direktiivis Saksamaa relvajõudude ettevalmistustest sõjaks aastatel 1939–1940 märgiti, et pärast Poola purustamist peab Saksamaa oma kontrolli alla võtma Leedu ja Läti.



“Limitroofide saatus määratakse lähtuvalt Saksamaa sõjalistest vajadustest. Sündmuste arenedes võib tekkida vajadus okupeerida limitroofid kuni vana Kuramaa piirini ja lülitada need impeeriumi koosseisu.”



MRP-ga läksid Nõukogude Liidule esmalt Eesti ja Läti, hiljem ka algselt Saksamaa mõjusfääri plaanitud Leedu.



Ka Lääne-Euroopas levis tollal hulgaliselt käsitlusi, kus Baltimaid käsitleti taolises geopoliitilises võtmes küll Vahe-Euroopana või nn sanitaarkordonina.



Nõukogude okupatsiooni ajal piirdusid kõik arutlused Eestist kui Põhjamaast Põhja-Eestis Soome TV-d vaadates. Geograafiaüliõpilastel Tartus ka raamatukogu erifondis Kanti doktoritöö “Bevölkerung und Lebensraum Estlands” Baltoskandia-käsitlust lugedes.



Pärast N Liidu lagunemist ja Baltimaade iseseisvuse taastamist pöördus Venemaa üllatavalt kiiresti tagasi mõjusfääride ajastu geopoliitiliste doktriinide juurde. Venemaa presidendi Boriss Jeltsini valitsuse välisminister Andrei Kozõrev kasutas 1. aprillil 1992 Nezavisimaja Gazetale antud intervjuus väljendit “lähisvälismaa”, kust see Venemaa geopoliitilisse terminoloogiasse juurdus. Väljend, mida kasutati endiste liiduvabariikide puhul, mis moodustasid SRÜ, tähendas Balti riikide puhul Venemaa soovi hoida neid oma mõjusfääris.



Lähisvälismaa sisu lahustus sedamööda, kuidas Venemaa oli sunnitud Balti riikidest välja viima oma sõjaväeosad, veelgi rohkem pärast Balti riikide astumist NATO-sse. Lähisvälismaa jäi meie puhul kasutusse veel vaid seoses vene vähemuse küsimuse järjekindla tõstatamisega Venemaa poolt.



2008. aastal alustas Eestis tööd Venemaa riigieelarvest rahastatav fond Russki Mir (“vene maailm”). Russki Miri geopoliitiline doktriin asendab lähisvälismaa ideoloogiat ja astub sammu edasi. Selle järgi on venelastel, endise impeeriumi kodanikel ja nende järeltulijatel, igal pool nende praeguses asukohas õigus enesemääramisele. Russki Mir rakendus täies hiilguses Krimmis ja Donbassis.



Russki Miri edasine elujõulisus oleneb Putini režiimi suurest lootusest, et USA uue presidendi Donald Trumpiga suudetakse kokku leppida ajaloo tagasikerimine mõjusfääride ajastusse. Eesti on poliitgeograafiliselt läbi ajaloo olnud geopoliitilisest olukorrast sõltuvalt kas ida eelpost läänes või lääne eelpost idas. Sellest sõltuvalt on lähtunud ka meie geograafilise kuuluvuse küsimused.



Rändrahn on pigem sümbol Baltoskandiale



Halenaljakas katse Eesti turundamiseks uue brändi loomisega andis meile rändrahnu kujutava rohelise pläraka. 200 000 euro sisse ei kuulunud ilmselgelt elementaarsete teadmiste omandamine rändrahnude kohta. Kuid tegijate seletuste kohaselt on rohelise pläraka kujuline rändrahn vaid tööriistakasti beetaversioon, mille töötav versioon valmib tulevikus ning nõuab lisarahastust 80 000 eurot. Siinkohal jään selle brändiloojate vabanduse tõlkimisega eesti keelde hätta.



Kui inimene asus pärast viimast jääaega Eesti alal tegutsema, olid rändrahnud siin juba kohal. Meie rändrahnud on Soomest, Ahvenamaalt ja Läänemere põhjast liustiku poolt üles kistud ning siia transporditud materjal.



Rändrahne kohtab kogu viimase Weicheli jäätumisega hõlmatud alal Läänemere-äärsetes riikides Loode-Venemaast Taanini. Rändrahnude hulk ja suurus kahaneb lõuna suunas. Rändrahnude uurimine ja nende siiasattumise seletus 19. sajandil kinnistas mandrijäätumise teooria ehk tänase geoloogilise maailmapildi tekke. See ongi rändrahnude suurim panus.



Rääkida sellest, et Eesti on hiidrahnude poolest rikkaim riik Euroopas, on suhteline. Esmalt peame me mängust välja jätma Soome hiidrahnud, mis on Eesti omadest kümme korda suuremad. Näiteks Soome suurimaks hiidrahnuks peetav Kukkarokivi Lahti lähedal Ruissalo rannas on hinnanguliselt 36 000-tonnine, samal ajal kui Eesti suurim, Ehalkivi, kaalub 2500 tonni.



Soome väljajätmist saab põhjendada ainult sellega, et seal on rändrahnud orgaaniliseks osaks maapinnal paljanduvatest aluspõhja kristalsetest kivimitest, kust nad jääliustiku poolt lahti kisti. Seetõttu on Soome maastikupildis rändrahne kohati raske ära tunda.



Eestis, nagu ka mujal viimase jääaja alal, katavad aluspõhja settekivimid, meil 200–780 m paksuse lasundina ja siin on rändkivid tõelised tulnukad, Soome import.



70% Eesti kõige suurematest rändrahnudest asub kitsal alal Põhja-Eesti klindi ees ja sellega vahetult külgneval lavamaa serval. Suurimad maapealsed rändrahnud on Ehalkivi (930 m³) Letipea neeme tipus, Kabelikivi (728 m³) Muugal, Majakivi (584 m³) Juminda poolsaarel ja Vaindloo rändrahn (480 m³).



Lõuna-Eestis ja Saaremaal nii suuri rändrahne ei ole. Saaremaa suurimad rändrahnud – Aavakivi (123 m³), Vahase saare kahest rändrahnust suurem (120 m³), Suure Tõllu kerisekivi Kihelkonnal (62 m³) ja Piretikivi (48 m³) – jäävad Eesti suurematele tublisti alla.



Lõuna-Eesti suurim rändrahn Helgikivi (61 m³) Valgamaal ja näiteks ka Viljandimaa suurim, Iivakivi (46 m³) Sudiste külas Sakala kõrgustiku kõrgeima tipu Härjassaare lähistel, jäävad omakorda alla Saaremaa suurimatele rändrahnudele.



Läti suurim rändrahn asub Nicgales (170 m³) Daugavpilsi lähedal. Leedu suurima rändrahnuna teati kuni 1957. aastani kuulsat Puntukase kivi (100 m³), mida on kujutatud ka ühel Leedu 2-eurose eriväljalaskel. 1943. aastal raiuti kivisse Leedu lennukipilootide Steponas Dariuse ja Stasys Girenase bareljeefid ja nende testament. Piloodid üritasid lennukil Lituanica vahemaandumiseta lendu New Yorgist Kaunasesse, kuid hukkusid traagiliselt Saksamaa kohal 1933. aasta suvel.



1957. aastal kaevati aga Leedu loodenurgas vastu Läti piiri, Barstyčiais, maaparandustööde käigus välja rändrahn, mis ületas oma suuruselt 2,5 korda Puntukase kivi! Kui Puntukase kivi raskuseks märgitakse 265 tonni, siis Barstyčiai rahnul koguni 680 tonni.



Seega, nii imelik kui see ka ei ole, ületavad Läti ja Leedu suurimad rändrahnud oma sugulasi Saaremaal ja Lõuna-Eestis.



Kas rändrahnud jutustavad meile Eesti eripära, mille abil meid maailmas tutvustada? Vaevalt. Sama ebatõenäoline on seegi, et keegi Eesti–Inglismaa jalgpallimatšiks oma põsele sinimustvalge asemel selle rändrahnu kujutava rohelise pläraka maalib.



Kuid rändrahnud võivad jutustada meie maastike kujunemise loo tihedat seotust Skandinaaviaga. Nagu ka Lätile ja Leedule. Seega võivad rändrahnud jutustada Baltoskandia-lugu, lisaks kohalikele rahvapärimustele. 