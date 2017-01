Arvamus

JUHTKIRI - Julge samm

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Vana maja võib olla küll ahvatlev ja põneva ajalooga, aga väga paljud ei kiirusta endale sellist maja soetama. Põhjus on väga lihte – vana maja kordategemine võtab üksjagu aega, raha ja närve ning iial ei või teada, millised ebameeldivad üllatused ennast vanade seinte vahel varjavad.



Pikk 56 on just üks selline hoone, mis Slupi nurgas, olulise liiklussõlme vahetus läheduses pikka aega tühjalt ja räämas on seisnud.



Hoone ajalugu on päris põnev, sest seal on elanud näiteks estofiil, pastor, arst ja kirjanik Johann Wilhelm Ludwig von Luce. Kuid ainuüksi ajaloohuviga maja korda ei tee. Nii ootas maja tükk aega julget kodanikku, kes teda endale julgeks soetada.

Maja ostis Veski Majanduse OÜ ja firma juhatuse liige on teada-tuntud kinnisvaramaakler Kaido Kruut. Mees oma sõnul kartma ei löö ja ka muinsuskaitsega olevat suhted normaalsed.



Tore on, et leidub selliseid julgeid tegijad, kes ei oota, et maja kokku kukuks, vaid tahavad vana ja väärikat säilitada. Rahul on linngi, et üks kolemaja saab loodetavasti uue hingamise.



