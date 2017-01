Arvamus

TOOMAS ALATALU AINULT MEIE MAAS: Trumpi ja Putini kohtumisest

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Läks nii, et sain ajalehe Postimees (toona küll Edasi) väliskommentaatoriks (näopildiga rubriik!) veel teise kursuse üliõpilasena ja pole sealtpeale – muid ameteid täites – ajakirjandusest välja astunud. Sestap julgen öelda, et niisugust jama, mis sünnib praegu ajakirjanduses ja info edastamises, pole kunagi varem olnud.



Tulenevalt Moskva musklitenäitamisest Gruusias ja Ukrainas käib USA ja Venemaa vahel n-ö vältimatu propagandasõda, ent suur osa USA enda meediast peab propagandasõda ka oma tulevase presidendi vastu. Seda valimiskampaania algusest peale. Kuigi Donald Trump on lubanud ka sisepoliitikas läbi viia suured reformid, on tema vastaliste leer võtnud hambu vaid USA võimaliku uue välispoliitika.



Viimaseks kinnituseks sellele oli Trumpi reedene pressikonverents, kus ta pärast USA autotööstuse päästmise kava, uute töökohtade, maksude jne kirjeldamist sai 17 vihast küsimust, millest 15 puudutasid välispoliitikat ja neist 11 suhteid Venemaaga.



Punane mängunupp



Pind selleks oli hästi ette valmistatud – vahetult enne pressikonverentsi ilmus 35-leheküljeline raport, mis kujutab Trumpi Moskva tööriistana ja viimase poolt manipuleeritavana (olla koguni video Trumpist Moskva prostituutidega). Eesmärk on ilmne – Kreml tahab kiiresti lahti saada Barack Obama valitsuse poolt talle kehtestatud sanktsioonidest. Loogiliselt saab need tühistada Trump, kes kogu kampaania vältel sarjas Obama poliitikat ja teda valimistel esindanud Hillary Clintoni kavatsusi.



Trump on rikkurina harjunud kohe ütlema, mida mõtleb. Sestap on ta kerge saak pikki ja kavalaid lauseid esitavatele ajakirjanikele, kes oma mõttelennule tahavad üksnes “jah”- või “ei”-vastust. Seejärel läheb see ainumas sõna mööda maailma kõndima ja iga sulesepp lisab sinna nii palju vahtu ja valet, kui vajalikuks peab. Tuleb tõdeda, et praegu on ajakirjandust ja infot lihtsalt palju ning tulenevalt mainitud kahe üliägeda ja kurikavala propagandasõja kokkulangemisest puudub väiksemgi kontroll selle üle, kas uudised on ikka uudised ja kas nad kõik on ka tõesed.



Kuna laias laastus on pilt säärane, nagu ei annaks Obama kehtestatud sanktsioonid vajalikku efekti ja Trump tahab suhteid Venemaaga normaliseerida, siis võetakse iga Trumpi sinnapoole suunatud sõna signaalina, et kohe-kohe muutubki USA Venemaa-poliitika. Trumpi “jah”-vastust küsimusele, kas ta kavatseb kohtuda Vladimir Putiniga, võetakse omakorda kui lubadust kahe mehe peatseks kohtumiseks. Isegi kohtumispaik on juba välja pakutud – Reykjavik. Ka antud juhul käis tormijooks selle nimel, kes suudab esimesena antud libauudise oma lugejatele-kuulajatele edastada!



Öeldust johtuvalt üritakski natuke meelde tuletada, kuidas need suurte meeste kohtumised tegelikult teoks saavad. Kuna Trump on uustulnuk poliitikas, on välistatud, et ta tormaks ummisjalu kohtuma professionaal Putiniga.



Tasub mäletada, et eelmine USA president Obama alustas Putini meeskonnaga tutvumist sellest, et saatis ette riigisekretär Hillary Clintoni. 6. märtsil 2009 kinkis too Genfis oma kolleegile Sergei Lavrovile punase mängunupu märkimaks “president Obama, asepresident Bideni ja minu soovi teha uus algus (ingl k restart) [pärast Gruusia sõda – T.A.] halvenenud suhetele.”



Clintoni meeskond oli tõlkinud sõna ka vene keelde ja Lavrovil tuli tõdeda ränka tõlkimisviga – kirjutet peregruzka tähendas ülekoormamist, ehkki mõeldud oli perezagruzka (ümbertegemine). Tagantjärele võib targutada nii teadlikust kui mitteteadlikust tõlkeveast, ent fakt on see, et Obama tegeles aastail 2009–2010 USA–EL-i kaubandusleppe ja Palestiinaga (sai mõlemas tagasilöögi) ning Moskvaga sõlmitava tuumalepinguga (allkiri Prahas aprillis 2010).



Tutvumiseks toonase Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi ja peaminister Putiniga sõitis Obama aga koos perega juulis 2009 Moskvasse, kus einestas ja ajas juttu mõlemaga. Samuti ekspresident Mihhail Gorbatšovi ja Venemaa teisitimõtlejatega ning pidas ka loengu üliõpilastele. USA–Vene tuumaleping sündis, nagu viidatud, üheksa kuud hiljem.



Kuna Trump jõudis pühapäeval (15.01.) teatada, et peab oluliseks kiiret uut tuumarelvade lepingut Moskvaga, siis võiks kirjeldatud stsenaarium – põhitöö teevad meeskonnad, ent liidrid vajavad eelnevat tutvumiskohtumist – korduda. Sel kohal on tark meenutada ka Ronald Reaganit, USA eelmist mittepoliitikust presidenti, kel oli amet selge hetkel, mil Gorbatšovist sai NSVL-i liider (märts 1985). Reykjaviki kohtumine oktoobris 1986 oli siiski juba nende teine kokkusaamine, sest tutvuti aasta varem, novembris 1985 Genfis.



Vastupidiselt ettekujutustele ei sündinud Reykjavikis mingi kokkulepet – täpsemalt öeldes loobuti viimasel hetkel selle allakirjutamisest tühiste sõnapaaride (nt “laboratooriumides lubatud”!) pärast, et aasta hiljem – oktoobris 1987 – , kui ühel oli kaelas Iran-Contra afäär ja teisel Afganistani sõda, need tühisused unustada ja tuumarelvapiiramise leping alla kirjutada.



Lisagem sedagi, et kiirus, millega Reagan nõustus kohtuma Gorbatšoviga (kuus kuud pärast viimase valimist), tulenes heast soovitajast. Nimelt usaldas Reagan kõiges toonast Briti peaministrit Margaret Thatcherit, kes oli ettenägelikult lasknud detsembris 1984 kutsuda Gorbatšovi Londonisse, et pärast kahte vestlust temaga olla kindel – “selle mehega saab asju ajada”. Nagu öeldud – Reagan ja Gorbatšov said kolmandal korral olulise asja valmis.



Esimene kohtumine kolme kuu pärast?



Mis puutub Putini ja George W. Bushi suhetesse, siis pääsesid nad juhi kohale pea üheaegselt – üks detsembris 1999, teine jaanuaris 2001, ent nende kohtumise järel juunis 2001 Sloveenias rabas Bush ajakirjanikke teatega, et luges Putini silmist välja usaldusväärset partnerit. Tasub teada, et Putin andis Bushile äraspidist nõu pärast 9/11 Afganistanis toimetamisel ja soovitas suurriikide liidritest esimesena ameeriklastel Bush ametisse tagasi valida, et seejärel 2007. aastal oma impeeriumi taastamise programmiga lagedale tulla ning aprillis 2008 Sotšis Gruusia maha mängida (R. Asmuse memuaarid). Just sellest ka Obama ülaltoodud suur ettevaatlikkus suhtlemisel Kremliga.



Ettepoole vaadates pakuks, et Trumpi ja Putini suhtlemise sisseseadjaks saab uus riigisekretär Rex Tillerson. Ilma punase nuputa, nagu Trump lubas. Pakuks esimeseks kohtumisajaks kolme kuu möödumist, mil peab valmima uus ülevaade arvutite häkkimise loost. Autor: Toomas Alatalu Teisipäev, 17. jaanuar 2017.Tulenevalt Moskva musklitenäitamisest Gruusias ja Ukrainas käib USA ja Venemaa vahel n-ö vältimatu propagandasõda, ent suur osa USA enda meediast peab propagandasõda ka oma tulevase presidendi vastu. Seda valimiskampaania algusest peale. Kuigi Donald Trump on lubanud ka sisepoliitikas läbi viia suured reformid, on tema vastaliste leer võtnud hambu vaid USA võimaliku uue välispoliitika.Viimaseks kinnituseks sellele oli Trumpi reedene pressikonverents, kus ta pärast USA autotööstuse päästmise kava, uute töökohtade, maksude jne kirjeldamist sai 17 vihast küsimust, millest 15 puudutasid välispoliitikat ja neist 11 suhteid Venemaaga.Pind selleks oli hästi ette valmistatud – vahetult enne pressikonverentsi ilmus 35-leheküljeline raport, mis kujutab Trumpi Moskva tööriistana ja viimase poolt manipuleeritavana (olla koguni video Trumpist Moskva prostituutidega). Eesmärk on ilmne – Kreml tahab kiiresti lahti saada Barack Obama valitsuse poolt talle kehtestatud sanktsioonidest. Loogiliselt saab need tühistada Trump, kes kogu kampaania vältel sarjas Obama poliitikat ja teda valimistel esindanud Hillary Clintoni kavatsusi.Trump on rikkurina harjunud kohe ütlema, mida mõtleb. Sestap on ta kerge saak pikki ja kavalaid lauseid esitavatele ajakirjanikele, kes oma mõttelennule tahavad üksnes “jah”- või “ei”-vastust. Seejärel läheb see ainumas sõna mööda maailma kõndima ja iga sulesepp lisab sinna nii palju vahtu ja valet, kui vajalikuks peab. Tuleb tõdeda, et praegu on ajakirjandust ja infot lihtsalt palju ning tulenevalt mainitud kahe üliägeda ja kurikavala propagandasõja kokkulangemisest puudub väiksemgi kontroll selle üle, kas uudised on ikka uudised ja kas nad kõik on ka tõesed.Kuna laias laastus on pilt säärane, nagu ei annaks Obama kehtestatud sanktsioonid vajalikku efekti ja Trump tahab suhteid Venemaaga normaliseerida, siis võetakse iga Trumpi sinnapoole suunatud sõna signaalina, et kohe-kohe muutubki USA Venemaa-poliitika. Trumpi “jah”-vastust küsimusele, kas ta kavatseb kohtuda Vladimir Putiniga, võetakse omakorda kui lubadust kahe mehe peatseks kohtumiseks. Isegi kohtumispaik on juba välja pakutud – Reykjavik. Ka antud juhul käis tormijooks selle nimel, kes suudab esimesena antud libauudise oma lugejatele-kuulajatele edastada!Öeldust johtuvalt üritakski natuke meelde tuletada, kuidas need suurte meeste kohtumised tegelikult teoks saavad. Kuna Trump on uustulnuk poliitikas, on välistatud, et ta tormaks ummisjalu kohtuma professionaal Putiniga.Tasub mäletada, et eelmine USA president Obama alustas Putini meeskonnaga tutvumist sellest, et saatis ette riigisekretär Hillary Clintoni. 6. märtsil 2009 kinkis too Genfis oma kolleegile Sergei Lavrovile punase mängunupu märkimaks “president Obama, asepresident Bideni ja minu soovi teha uus algus (ingl k restart) [pärast Gruusia sõda – T.A.] halvenenud suhetele.”Clintoni meeskond oli tõlkinud sõna ka vene keelde ja Lavrovil tuli tõdeda ränka tõlkimisviga – kirjutet peregruzka tähendas ülekoormamist, ehkki mõeldud oli perezagruzka (ümbertegemine). Tagantjärele võib targutada nii teadlikust kui mitteteadlikust tõlkeveast, ent fakt on see, et Obama tegeles aastail 2009–2010 USA–EL-i kaubandusleppe ja Palestiinaga (sai mõlemas tagasilöögi) ning Moskvaga sõlmitava tuumalepinguga (allkiri Prahas aprillis 2010).Tutvumiseks toonase Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi ja peaminister Putiniga sõitis Obama aga koos perega juulis 2009 Moskvasse, kus einestas ja ajas juttu mõlemaga. Samuti ekspresident Mihhail Gorbatšovi ja Venemaa teisitimõtlejatega ning pidas ka loengu üliõpilastele. USA–Vene tuumaleping sündis, nagu viidatud, üheksa kuud hiljem.Kuna Trump jõudis pühapäeval (15.01.) teatada, et peab oluliseks kiiret uut tuumarelvade lepingut Moskvaga, siis võiks kirjeldatud stsenaarium – põhitöö teevad meeskonnad, ent liidrid vajavad eelnevat tutvumiskohtumist – korduda. Sel kohal on tark meenutada ka Ronald Reaganit, USA eelmist mittepoliitikust presidenti, kel oli amet selge hetkel, mil Gorbatšovist sai NSVL-i liider (märts 1985). Reykjaviki kohtumine oktoobris 1986 oli siiski juba nende teine kokkusaamine, sest tutvuti aasta varem, novembris 1985 Genfis.Vastupidiselt ettekujutustele ei sündinud Reykjavikis mingi kokkulepet – täpsemalt öeldes loobuti viimasel hetkel selle allakirjutamisest tühiste sõnapaaride (nt “laboratooriumides lubatud”!) pärast, et aasta hiljem – oktoobris 1987 – , kui ühel oli kaelas Iran-Contra afäär ja teisel Afganistani sõda, need tühisused unustada ja tuumarelvapiiramise leping alla kirjutada.Lisagem sedagi, et kiirus, millega Reagan nõustus kohtuma Gorbatšoviga (kuus kuud pärast viimase valimist), tulenes heast soovitajast. Nimelt usaldas Reagan kõiges toonast Briti peaministrit Margaret Thatcherit, kes oli ettenägelikult lasknud detsembris 1984 kutsuda Gorbatšovi Londonisse, et pärast kahte vestlust temaga olla kindel – “selle mehega saab asju ajada”. Nagu öeldud – Reagan ja Gorbatšov said kolmandal korral olulise asja valmis.Mis puutub Putini ja George W. Bushi suhetesse, siis pääsesid nad juhi kohale pea üheaegselt – üks detsembris 1999, teine jaanuaris 2001, ent nende kohtumise järel juunis 2001 Sloveenias rabas Bush ajakirjanikke teatega, et luges Putini silmist välja usaldusväärset partnerit. Tasub teada, et Putin andis Bushile äraspidist nõu pärast 9/11 Afganistanis toimetamisel ja soovitas suurriikide liidritest esimesena ameeriklastel Bush ametisse tagasi valida, et seejärel 2007. aastal oma impeeriumi taastamise programmiga lagedale tulla ning aprillis 2008 Sotšis Gruusia maha mängida (R. Asmuse memuaarid). Just sellest ka Obama ülaltoodud suur ettevaatlikkus suhtlemisel Kremliga.Ettepoole vaadates pakuks, et Trumpi ja Putini suhtlemise sisseseadjaks saab uus riigisekretär Rex Tillerson. Ilma punase nuputa, nagu Trump lubas. Pakuks esimeseks kohtumisajaks kolme kuu möödumist, mil peab valmima uus ülevaade arvutite häkkimise loost.

Veel artikleid samast teemast »