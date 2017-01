Arvamus

MÕTE: Nohusest lambast

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Raske on tagantjärele öelda, millega õieti Eesti brändi loojad puusse panid – sest see roheline plönn, mida meedia ja takkatraavi rahvas märgiks pidas, ei ole seda teps mitte.



Siiski ei ole mingi ime, et sedasamust rohelist asjandust, mida nii meedia kui sotsiaalmeedia on paari päeva jooksul päris kenasti mutta tampinud, peeti märgiks. Sest varemgi on juhtunud, et tellitakse midagi suure raha eest ning välja tuleb… mitte midagi. Antud juhul siis asi, mida iga disainiõpilane oma esimeses kujundusprogrammide tunnis on võimeline valmis käkerdama. Amorfne moodustis.



On ta nuttev siil, nohune lammas, roheline põõsas ja veidi vett või siis tõesti rändrahn? Või midagi palju hullemat. Näiteks mõni teatav plekk, ning kui lisada elemente, on sellestsamast plönnist võimalik igasuguseid asju aretada. Sõna otseses mõttes.



On siis inimesed süüdi, et nad said just niimoodi aru? Ja reageerisid sellele vastavalt. Arvan, et ei. Kui juhtub see, mis juhtus, siis on puudu vajalik selgitus. Ning selge rõhutamine – ei ole märk, ei ole! On bränd. Ja märk ei võrdu bränd. Antud juhul jäi see väga puust ja punaselt välja joonistamata. Samas aga tuleks teha tervele Eesti rahvale asjakohane koolitus. Vaevalt, et Ülu kodukandist teab, mis on bränd. Brändit aga küll…



Sest kui see on tõesti märk, siis on midagi väga-väga valesti. Täiesti arusaamatu käkk. Aga kui mõelda, et see amorfne asjandus on siiski šabloon, alus, millele infot paigutada, nihkub asi oma õigetesse mõõtmetesse.



Hea küll, plönn plönniks, aga font on tõesti ilus. Võib-olla tekitab küsimusi ehk see, et nii katkendlikku fonti on raske taustal lugeda, aga iseenesest pole ju paha.



