Arvamus

JUHTKIRI - Ratas Saaremaal

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Peaminister Jüri Ratas andis pika intervjuu Meie Maa ajakirjanikule. Kuna tegemist ei olnud nurka ajava ja vägisi naerutada püüdva usutlusega, said paljud asjad lihtsalt ja rahulikult ära räägitud ning selgus, et peaministril on nii mõneski saarlaste küsimuses oma kindel seisukoht. Näiteks, et Ruhnu saar jäägu omaette vallaks ja saarlastele võiks praamisõit olla tasuta. Samuti oleks Ratase meelest oluline maksuerisuste kehtestamine siinsetele ettevõtetele.



Ratas ei pidanud ka paljuks rääkida oma mälestusi, kuidas ta poisipõlves Saaremaal käis ja isegi oma kaugushüpperekordi siin püstitas.



Loomulikult võiks kõrgel ametipostil oleva mehega rääkida ka palju poliitilisemat ja mõnes mõttes igavamat juttu, aga tore on tipp-poliitikut tema kestast välja meelitada ning rääkida vahel ka lihtsalt maast ja ilmast.



Hea, et peaminister selle aja leidis ja maakonnalehele pühendatud aega mahavisatuks ei pidanud ning isegi pikemalt rääkima soostus, kui esialgu plaanitud. Loodetavasti võidavad sellest kõik osapooled.



