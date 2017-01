Arvamus

KIRJAKAST: Arvestagem üksteisega

Esmaspäev, 16. jaanuar 2017.



Olen aastaid nautinud jõulueelseid ja aastalõpukontserte meie kirikutes. Paus tekkis siis, kui läksin mõned aastad tagasi Keila kirikusse kuulama Maria Listrat, kes oli äsja naasnud Londonist muusikaõpingutelt. Kirikusse voorisid noored emad titevankritega ja väikelastega. Nii kui kontsert algas, “laulsid” kaasa ka imikud. Üks mürsik nuttis ja kisas täiel häälel: “Ema, lähme ära! Ema, tahan koju!”



Ema ei teinud kuulmagi. Kui lähemal asuvad inimesed kutsusid emasid korrale, siis said rämeda sõimu osaliseks. Olin ka varem väikelaste häälitsemiste saatel kontsertidel olnud, kuid tookord läks mitmeks aastaks tahtmine kirikukontsertidele minna. Nii kuulasingi Muhu vaikuses jõulueelseid ja uue aasta alguse kontserte raadiost ning telerist.



Sel aastal otsustasin siiski minna kuulama Tõnis Mägi, Riho Sibula ja Ain Agani musitseerimist Tallinna Jaani kirikus. Kordus sama muster, aga leebemas vormis. Võib-olla seetõttu, et kirikuõpetaja Jaan Tammsalu oli kontserdi alguses emasid-isasid palunud oma laste järele valvata ja mitte lasta neid kontserti segada.



Lugupeetud noored emmed-issid, uskuge meid, vanemaid inimesi: me kõik armastame väikesi lapsi. Mida väiksemad, seda armsamad. Aga on aegu, kui ema ja isa peavad kordamööda käima kontserdil – siis, kui vanaemasid-vanaisasid või hoidjatädisid käepärast pole.



Autor: Ainu Kään

