Arvamus

Poliitika kohalikel valimistel? (6)

Esmaspäev, 16. jaanuar 2017.



Kohaliku omavalitsuse volikogude (KOV) valimisteks käib ettevalmistus ja olen nüüdseks loodava valimisliidu eestvedajate käest korduvalt kuulnud, et KOV-i valimistel ei ole maailmavaade oluline ja KOV-is poliitikat ei tehta. KOV-i juhtimist nähakse majavalitseja tasemel – tuleb vaadata, et teed on hooldatud ja hädalised aidatud.



Sellisel juhul ei näe ma Saaremaa omavalitsuste ühinemisel mingit mõtet. Torgust Pöideni on ju elementaarsed teenused elanikele tagatud. Kas maailmavaatelisi vaidlusi kohalike omavalitsuste valitsemisel nähakse siis teed remontides: et vasakpoolsed soovivad pinnata vasaku teepoole, parempoolsed parema ja tsentristid teevad ettepaneku tee keskelt joonida?



Poliitilised otsused



Saaremaa vald loodi selleks, et Saaremaa saaks strateegilise juhtimise – pikaajalised eemärgid, kuhu me tahame jõuda, ja tee, kuidas sinna jõuda. Eesmärk on ju meil kõigil sama – et Saaremaal elu edeneks. Teed elukeskkonna ja ühiskonna kujundamiseks on aga erinevad ja sõltuvad Saaremaa volikogu otsustest. Volikogu otsused, mis hakkavad meie igapäevaelu suunama, on poliitilised otsused ning sõltuvad otsustajate väärtushinnangutest ja arusaamadest ühiskonna kujundamisel.



Strateegiline juhtimine on elukeskkonna ja ühiskonna arendamine soovitud suunas. Maailmavaatelised suunad, kas anda näljasele kala või õng, kas arendada taristut või inimest, kas keskenduda kollektiivsele või individuaalsele, kas ettevõtlus toob inimesi või inimesed loovad ettevõtteid jne on maailmavaatelised põhimõtted, mille najal on võimalik üles ehitada väga erinevaid teid elukeskkonna ja ühiskonna arendamiseks. Majavalitsejana Saaremaa valda juhtides, midagi seejuures muutmata, jätkame senist kestlikku kahanemist.



Esindusdemokraatias peab ideede teostamiseks olema meeskond, sest üksinda on volikogus ühiskonna ja elukeskkonna muutustes võimatu kaasa rääkida. Peab olema meeskond, kes töötab välja ideed ja teostused, kuidas soovitu ellu viia. Meeskond, keda seovad ühised väärtushinnangud ja soov ühiskonna korraldamisel kaasa rääkida. Meeskond, kes ei ole moodustatud nelja-aastase projektina, vaid kellel on pikemaajalised sihid.



Ühes asjas pean ma loodava valimisliidu eestvedajatega nõustuma – erakondade maine on madal. Samas ma näen, et valimistele vastu minnes on klassikalises mõttes maailmavaadet esindavat valimisliitu sisuliselt võimatu kokku panna. Seepärast ei näe ma tänasel päeval erakondadele, kes peaks koondama sarnase maailmavaatega inimesi, valimistele vastu minnes alternatiivi. Kui aga madal maine on piisav põhjus erakonna nimekirja hülgamiseks, siis ehk kuuluti erakonda valedel põhjustel.



Väikevaldades olid valimisliidud omal kohal



Olen ka seda meelt, et väikevaldades olid valimisliidud omal kohal. Need koondasid aktiivseid inimesi, kes soovisid piirkonna arengus kaasa rääkida, ja valikud, mis oleks maailmavaateliselt nimekirja lõhustanud, sisuliselt puudusid.



Saaremaa vallas, mille juhtimisel on vaja ideid, kuidas meie elukeskkonda ja ühiskonda arendada, ning ühtset meeskonda, kes nende ideede elluviimisega tegeleb, jääb aga siduvast ideest – ma ei kuulu erakonna nimekirja – väheks.



Autor: Taavi Kurisoo, endine Saare maakonna ühinemisnõunik (IRL)

