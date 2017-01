Arvamus

JUHTKIRI - Riigimehelt võib ka rõõmu kuulda

Esmaspäev, 16. jaanuar 2017.



Mõnikord on nii, et usud riigimehe lubadust, aga see antud sõna võib mitmel erineval põhjusel tuulde lennata, sest inimene lihtsalt ei saa sõna pidada. Näiteks täna on peaminister Toompeal, homme aga Brüsselis ja valitsuse istungit juhatab asendusliige, kes näiteks sellest kuulnud pole, et Ruhnu saar tuleb valitsusjuhi sõnul jätta iseseisva omavalitsusena edaspidigi Eesti riigi koosseisu.



Maakonna saarlased ju andsid mõista, et võiksid oma suure valla alla võtta veel ühe asustatud saare, kus mõnikord kerkib probleeme lennu- ja laevaühendusega ning kalastajaid on seal ka vähevõitu. Neid saarelisi probleeme kaugelt vaadates tekib siiski udusse uppuvaid olulisi asju, nurki ja tagaplaane.



Pealegi seisab Ruhnu kui Eesti riigi eelpost Liivi lahes, mida on vaja tugevdada, kaitsta ja hellitada, sest omasid mere taga ei jäeta hätta. Need lapsed, kes sünnivad Ruhnus, on looduslapsed. Suureks saades ise toimetulijad, ühiskonnas lahke loomu ja veelinnu lauluga.



Olgem siis väikese ja nõrgema sõbrad.



