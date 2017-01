Arvamus

JUHTKIRI - Abielluda on tore

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Abiellu astuda võib väga mitut moodi. Võid oma jah-sõna öelda ja allkirja anda maavalitsuse ametnike või notari juures, aga sind võib paari panna ka vaimulik.



Suuri erinevusi on selleski, et mõned kibelevad abielluma väga noorelt ja kiiresti, teised jälle elavad pikka aega koos ja alles siis vormistavad oma kooselu ametlikuks. Viimast varianti kasutati eelmisel aastal üsna sagedasti.

Suurenenud on ka notarite juures sõlmitud abielude arv.



Tore on seegi teadmine, et eelmisel aastal abiellu astujate arv ei vähenenud ning tundub, et abiellumine on muutunud aasta-aastalt järjest populaarsemaks. Iseküsimus on muidugi see, et paljud abielud kahjuks lahutatakse, aga kui üks liit on sõlmitud, on õnneks siiski paljudel juhtudel see samm enne rahulikult ja hoolikalt läbi mõeldud ning see annab lootust kooselu püsimisele.



Üllatuslikult oli eelmisel aastal poole rohkem erineva kodakondsusega paaride abielusid kui aasta varem, sellise olukorra jätkumine võiks tõesti kunagi kujundada Kuressaarest pulmapealinna.



