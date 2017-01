Arvamus

Relvaga kodulooma kallale? (3)

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Seda lugu ajendas kirjutama juhtum Sauvere kandis, kus naabritevahelise puuduliku suhtlemise tagajärjel sai hukka tõukoer. Kurb, et sellised asjad juhtuvad.



Kuna ma ei tea, mis seal täpselt juhtus, jätan omapoolse hinnangu andmata. Niipalju siiski ütlen, et õiged mehed teevad konflikti korral omavahelised suhted klaariks ühel või teisel viisil – seda, et ohvriks langeb hoopis lemmikloom, ei saa millegagi õigustada. Vanasõnagi ütleb midagi mehe ja tema mütsi narrimise kohta.



Elan aleviku ning küla ja põllumajanduspiirkonna lahknevusjoonel. Seetõttu on mul aastakümnete jooksul olnud hulga kokkupuuteid probleemidega, kus loomakari on millalgi üle õue käinud ja tühermaa järele jätnud.



Kaheksakümnendate algul, kui olime kolinud vastvalminud kodusse ja jõudnud juba haljastust kujundada, langesime mitmeid kordi hobusekarja ohvriks. Hobusekasvataja suhtus kahjukannatajasse suure üleolekuga. Kui Indias olid pühad lehmad, siis meie kandis liikusid tollal ringi samas staatuses hobused.

Pärast üht suuremat rüüsteretke, kus meie noortest marjapõõsastest ja lillepeenardest olid järel vaid rootsud ning murust auke täis mätastik, julgesin valjemat häält teha. Vastuse sain aga umbes sellise, et eks pangu ma oma elamisele traat ümber! Kuna vastajaks oli tollane suur ülemus, ei jäänudki muud üle, kui tööle hakata ja haljastust taastama asuda.



Kes peab traadi taga elama?



“Hobuterrorit” sai pikka aega kogeda kogu ümbruskonna rahvas. Kõik see pani mind mõtlema, kuidas saab loomapidamisse nõnda suhtuda, et loomad liiguvad vabalt ja inimesed elagu traadi taga.



Talude tulek lisas hoogu juurde. Maal hakati pidama suurel hulgal lehmi ja lihaveiseid sellesse tegevusse eelnevalt investeerimata. Loomapidamishooneid küll kohendati, aga kes siis rohkete kulude kõrval aia ehitamiseks aega ja raha raiskas! Tulemuseks oli see, et ühel ööl laudast lahti pääsenud pullikari oli meie õue tungides teinud kordades jubedama laastamistöö, kui seda olid teinud hobused mitmel korral.



Lisaks muudele hädadele olid kahjustada saanud mitu noort õunapuud, üks neist tuli hiljem koguni maha saagida. Kogu õu oli täis sitahunnikuid – polnud kohta, kuhu astuda! Saime aru, et pullid olid öösel end laudast välja murdnud. Jäime ootama talumehe külaskäiku, et vestelda kahjude hüvitamisest. Seda kohtumist jäimegi ootama.



Kui käik talumehe juurde sai lõpuks ise ette võetud, kehitati hoopis õlgu, et mida te minust tahate, öösel laudaukse maha murdnud pullid on ju süüdi... Hea vähemalt, et mees võttis käru ja tassis meie õue sõnnikust tühjaks. Muust hüvitamisest polnud juttugi. Eks meiegi lõime käega – ei tahtnud omakandi inimestega tüli kiskuda ja asusime kirudes järjekordsele taastamistööle.

Ajad möödusid, loomapidamist jäi vähemaks ja nii kadusid ka mainitud ohud. Aga ma ei ole tänase päevani aru saanud, kas inimene peab ikka elama aia taga või peavad aias kinni olema hoopis kodus peetavad loomad?



Hoogustunud kassi- ja koerapidamine



Võtsime siis meiegi oma kodu kaitseks koera, lastele sai sõbraks kass. Koer oli meil ketiloom, ainult siis päästsime ta lahti, kui ka ise õues olime. Eks temagi kippus külapeale, aga pideva kasvatuse tulemusel hakkas loom tajuma, millise piirini tal minna lubatakse. Sel ajal ei teadnud keegi midagi tehnilistest vidinatest, mille abil praegusel ajal koera kodus hoitakse.



Kui naabermajja asus elama noor perekond, nägime, et nende õues jookseb ringi kopsakat kasvu uhke tõukoer. Ehkki kõik abinõud olid naabritel tarvitusele võetud, juhtus loom paar korda õuest välja pääsema. Kord tabasin ta oma hooviski meie koeraga sõbralikult mängimas – siis sai võetud telefon ja naabrile teatatud, et nende koer on jooksus.



Tõsi, on ka selliseid inimesi, kes arvavad, et nende loomad võivadki hulkuda. Aga kui õhtul koju sõites haugub sinu enda väravas võõras agressiivne koer, kes on pealekauba sinna ka hunniku teinud, ajab ikka vihale küll. Kui see kordub igal nädalal paar korda, tulebki selliste loomade omanikud korrale kutsuda!



Vaja juhtunu omavahel selgeks rääkida



Eestis ei toodeta ega müüda ühtki relva, mis on mõeldud kasutamiseks inimese juures elava looma vastu. Ei haaranud minagi eespool kirjeldatud juhtumite puhul relva teise inimese kari- või lemmiklooma pihta laskmiseks. Lihtsalt käsi ei tõuse selleks.



Ma ei mõista laskja käitumist, kui ta püssi koerale suunab ja päästikule vajutab. Usun siiralt, et lask oli mõeldud pigem koera peletamiseks, mitte tapmiseks. Et mida see süütu õhupüssikuul suurele koerale ikka teha saab – haav küll veidi aega kipitab ja kasvab siis kinni. Küllap jääb loomale seejärel meelde, kuhu pole soovitav tulla.



Ometi läks seekord väga halvasti. Pehmet kude tabades oli tagajärg selline, mida ilmselt ei soovitud.



Õhkrelvad on meil kättesaadavad vabalt, relvaluba selleks omama ei pea. Aga arvestama peab, et igal relval on sihtotstarve, milleks teda toodetakse. Militaarrelvad on riigi ja avaliku korra kaitseks, jahirelvad jahipidamiseks. Hulk erinevaid relvi toodetakse ja müüakse sportlikel eesmärkidel. Nende hulka kuuluvad mitmesugused sportpüssid, sealhulgas õhkrelvad. Kasutame neid siis sihipäraselt! Müügil olevatel tööriistadelgi on erinevad otstarbed, ei hakka meist ju keegi näiteks puulõhkumismasinaga mahla pressima.



Minu soovitus on see, et naabrid nüüd rahulikult maha istuksid ja juhtunu selgeks räägiksid. Ka tekitatud materiaalne ja emotsionaalne kahju tuleb kannatada saanud osapoolele hüvitada. Alles siis saab elada tulevikus kõrvuti salavimma hinges kandmata.



Inimene, kes tulistab mis tahes relvast naabri õuelt lahti pääsenud koera pihta, peab relvast loobuma. Kui aga kellegi koerad pidevalt ja kontrollimatult ringi hulguvad, tuleb sellest teada anda vallavalitsusele. Mina seda oma kannatuse katkemise järel tegin ning sain kogemuse, et sellisele pöördumisele reageeriti otsekohe. Autor: Toivo Vaik Laupäev, 14. jaanuar 2017.Kuna ma ei tea, mis seal täpselt juhtus, jätan omapoolse hinnangu andmata. Niipalju siiski ütlen, et õiged mehed teevad konflikti korral omavahelised suhted klaariks ühel või teisel viisil – seda, et ohvriks langeb hoopis lemmikloom, ei saa millegagi õigustada. Vanasõnagi ütleb midagi mehe ja tema mütsi narrimise kohta.Elan aleviku ning küla ja põllumajanduspiirkonna lahknevusjoonel. Seetõttu on mul aastakümnete jooksul olnud hulga kokkupuuteid probleemidega, kus loomakari on millalgi üle õue käinud ja tühermaa järele jätnud.Kaheksakümnendate algul, kui olime kolinud vastvalminud kodusse ja jõudnud juba haljastust kujundada, langesime mitmeid kordi hobusekarja ohvriks. Hobusekasvataja suhtus kahjukannatajasse suure üleolekuga. Kui Indias olid pühad lehmad, siis meie kandis liikusid tollal ringi samas staatuses hobused.Pärast üht suuremat rüüsteretke, kus meie noortest marjapõõsastest ja lillepeenardest olid järel vaid rootsud ning murust auke täis mätastik, julgesin valjemat häält teha. Vastuse sain aga umbes sellise, et eks pangu ma oma elamisele traat ümber! Kuna vastajaks oli tollane suur ülemus, ei jäänudki muud üle, kui tööle hakata ja haljastust taastama asuda.“Hobuterrorit” sai pikka aega kogeda kogu ümbruskonna rahvas. Kõik see pani mind mõtlema, kuidas saab loomapidamisse nõnda suhtuda, et loomad liiguvad vabalt ja inimesed elagu traadi taga.Talude tulek lisas hoogu juurde. Maal hakati pidama suurel hulgal lehmi ja lihaveiseid sellesse tegevusse eelnevalt investeerimata. Loomapidamishooneid küll kohendati, aga kes siis rohkete kulude kõrval aia ehitamiseks aega ja raha raiskas! Tulemuseks oli see, et ühel ööl laudast lahti pääsenud pullikari oli meie õue tungides teinud kordades jubedama laastamistöö, kui seda olid teinud hobused mitmel korral.Lisaks muudele hädadele olid kahjustada saanud mitu noort õunapuud, üks neist tuli hiljem koguni maha saagida. Kogu õu oli täis sitahunnikuid – polnud kohta, kuhu astuda! Saime aru, et pullid olid öösel end laudast välja murdnud. Jäime ootama talumehe külaskäiku, et vestelda kahjude hüvitamisest. Seda kohtumist jäimegi ootama.Kui käik talumehe juurde sai lõpuks ise ette võetud, kehitati hoopis õlgu, et mida te minust tahate, öösel laudaukse maha murdnud pullid on ju süüdi... Hea vähemalt, et mees võttis käru ja tassis meie õue sõnnikust tühjaks. Muust hüvitamisest polnud juttugi. Eks meiegi lõime käega – ei tahtnud omakandi inimestega tüli kiskuda ja asusime kirudes järjekordsele taastamistööle.Ajad möödusid, loomapidamist jäi vähemaks ja nii kadusid ka mainitud ohud. Aga ma ei ole tänase päevani aru saanud, kas inimene peab ikka elama aia taga või peavad aias kinni olema hoopis kodus peetavad loomad?Võtsime siis meiegi oma kodu kaitseks koera, lastele sai sõbraks kass. Koer oli meil ketiloom, ainult siis päästsime ta lahti, kui ka ise õues olime. Eks temagi kippus külapeale, aga pideva kasvatuse tulemusel hakkas loom tajuma, millise piirini tal minna lubatakse. Sel ajal ei teadnud keegi midagi tehnilistest vidinatest, mille abil praegusel ajal koera kodus hoitakse.Kui naabermajja asus elama noor perekond, nägime, et nende õues jookseb ringi kopsakat kasvu uhke tõukoer. Ehkki kõik abinõud olid naabritel tarvitusele võetud, juhtus loom paar korda õuest välja pääsema. Kord tabasin ta oma hooviski meie koeraga sõbralikult mängimas – siis sai võetud telefon ja naabrile teatatud, et nende koer on jooksus.Tõsi, on ka selliseid inimesi, kes arvavad, et nende loomad võivadki hulkuda. Aga kui õhtul koju sõites haugub sinu enda väravas võõras agressiivne koer, kes on pealekauba sinna ka hunniku teinud, ajab ikka vihale küll. Kui see kordub igal nädalal paar korda, tulebki selliste loomade omanikud korrale kutsuda!Eestis ei toodeta ega müüda ühtki relva, mis on mõeldud kasutamiseks inimese juures elava looma vastu. Ei haaranud minagi eespool kirjeldatud juhtumite puhul relva teise inimese kari- või lemmiklooma pihta laskmiseks. Lihtsalt käsi ei tõuse selleks.Ma ei mõista laskja käitumist, kui ta püssi koerale suunab ja päästikule vajutab. Usun siiralt, et lask oli mõeldud pigem koera peletamiseks, mitte tapmiseks. Et mida see süütu õhupüssikuul suurele koerale ikka teha saab – haav küll veidi aega kipitab ja kasvab siis kinni. Küllap jääb loomale seejärel meelde, kuhu pole soovitav tulla.Ometi läks seekord väga halvasti. Pehmet kude tabades oli tagajärg selline, mida ilmselt ei soovitud.Õhkrelvad on meil kättesaadavad vabalt, relvaluba selleks omama ei pea. Aga arvestama peab, et igal relval on sihtotstarve, milleks teda toodetakse. Militaarrelvad on riigi ja avaliku korra kaitseks, jahirelvad jahipidamiseks. Hulk erinevaid relvi toodetakse ja müüakse sportlikel eesmärkidel. Nende hulka kuuluvad mitmesugused sportpüssid, sealhulgas õhkrelvad. Kasutame neid siis sihipäraselt! Müügil olevatel tööriistadelgi on erinevad otstarbed, ei hakka meist ju keegi näiteks puulõhkumismasinaga mahla pressima.Minu soovitus on see, et naabrid nüüd rahulikult maha istuksid ja juhtunu selgeks räägiksid. Ka tekitatud materiaalne ja emotsionaalne kahju tuleb kannatada saanud osapoolele hüvitada. Alles siis saab elada tulevikus kõrvuti salavimma hinges kandmata.Inimene, kes tulistab mis tahes relvast naabri õuelt lahti pääsenud koera pihta, peab relvast loobuma. Kui aga kellegi koerad pidevalt ja kontrollimatult ringi hulguvad, tuleb sellest teada anda vallavalitsusele. Mina seda oma kannatuse katkemise järel tegin ning sain kogemuse, et sellisele pöördumisele reageeriti otsekohe.

Veel artikleid samast teemast »