JUHTKIRI - Ilma alkoholita (5)

Reede, 13. jaanuar 2017.



Kuressaare linnapea Madis Kallas jätkab traditsiooni ja korraldab taas vastuvõtu kahes osas – tunnustamisüritus ja õhtune pidulik vastuvõtt. Kui eelmine aasta näitas, et selline korraldus end õigustab, siis miks mitte. Küll aga otsustas linnapea sel aastal sisse viia ka mõned uuendused.



Kergemini mõistetav on ehk see, et õhtusel vastuvõtul pakuvad ühe ettevõtte asemel oma suupisteid mitme erineva restorani peakokad, kes kohapeal ka oma menüüd esitlevad.



Lahkarvamusi võib aga tekitada fakt, et linnapea soovil on sel aastal vastuvõtu tervitusjoogiks vaid alkoholivaba kokteil või vesi. Juba möödunud aastal arvas linnapea, et alkohoolsete jookide kogust tuleks vastuvõtul vähendada.



Kui palju võiks sellisele korraldusele viltu vaatajaid olla, ei oska arvata. Küllap võib mõnele tunduda õige pentsik veeklaase kokku kõlistada. Meie Maa leiab, et see, kes vastuvõtu korraldab, määrab ka reeglid ning alkoholi vähemale tarbimisele kutsuv eeskuju ehmatada ei tohiks. Ja kes kuidagi ilma alkoholita ei saa, jätku pidusse minemata.



