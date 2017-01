Arvamus

BRUNO PAO AINULT MEIE MAAS: Mõtleme Ruhnu peale! (5)

Reede, 13. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Ruhnu on olnud läbi aastasadade oluline meremärk. Seda on omaks pidanud rootslased, Kuramaa hertsogiriik ja pikka aega ka oma unistustes lätlased.



Me mäletame veel Tiit Vähi valitsuse ajal “kilusõja” nime all peetud raskeid läbirääkimisi ja vaidlusi Ruhnu ning teda ümbritsevate kalavete kuuluvuse üle, mis lõppesid Eestile suure mereala loovutamisega Liivi lahes Läti Vabariigile.



Põhjus ikka see, et Lätil pole ühtegi meresaart ja Ruhnu paikneb Roja sadamast vaid 47 km kaugusel, aga Kuressaarest Ruhnu on merd 70 km.



Need suhted ja huvid pole kõrvale heidetud, vaid peidetud vette, kus elavad kalad. Seda arvestamata leiame äkki viimati lehest loetud Lääne-Eesti reformikomisjoni ettepaneku likvideerida Ruhnu omavalitsus ja riputada see omanäoline kogukond ühe külana Saaremaa suurvalla kaela.



Nõrgema nurkasurumine on tugevama reklaam



Likvidaatorid, kes eeltoodud otsuse põhjal ilmselt ei tunne vajalikul määral Eest riigi geograafiat, paikkondade ajalugu ja põliseid tavasid, toetuvad nähtavasti neile käsknikele, kes elavad tavaliselt Tallinnas, kus ülejäänud Eesti paistab eeskostjata ullikesena.



Ainsaks peamiseks põhjuseks olevat teenuste kättesaadavuse parandamine. Sõna teenus on pärit maailma vanima elukutse pakkujatelt. Muu suhtlus ja tegevus inimkonna tasandil on suunatud ikka pere, kogukonna ja riigi kestvusele ning hüveolule riigimeheliku teenimise kaudu. Ratsionaalselt ja pühendunult, unustamata kodanike vabadusi ning õigusi.



Nõrgema nurkasurumine on tugevama reklaam. Mina võin ja mina suudan – see rahuldab survestajaid eluvõitluses, kus homne päev pole oluline. Mäletan, kui pärast sõda elas Ruhnu saarel vaatamata rannarootslaste Rootsi minekule üle kahesaja Kihnust ja Saaremaalt lisandunud inimese. Neil oli oma külanõukogu ja esimehe kapis hoiti kümmet vintpüssi. Igaks vajalikuks juhuks. Inimesed said tööd kalapüügist ja kala töötlemisest. Kolhoosi esimeheks oli Saaremaalt Möldri külast pärit Teodor Aus.



See omaette elav kogukond liideti Pärnu rajooni ja sealse suure Pärnu kalurikolhoosiga. Ruhnu töövõimeline rahvas läks koos esimehega järele. 1974. aastal elas saarel veel 74 inimest. Kalastamine käis alla.



Eesti taasiseseisvumise eel, alates 1986. aastast kuulub Ruhnu taas Saare maakonna koosseisu. Leo Filippov maavalitsusest tegi saare elu taastamiseks pingelist tööd. Kosus ka omavalitsus. Pandi paigale piirivalve ja tuletorni teenistus. Kirikukogudus sai oma pastori. Ehitati ja korrastati maju. Ruhnu meelitas suvekülalisi. Roomassaare ja Ruhnu (Ringsu) liinile muretseti uus reisilaev. Purjetajad leidsid sealt huvitava külalissadama.



Suure valla jaoks jääb Ruhnu üheks külaks ääremerel. Tema kui loodusliku objekti tähtsus hakkab tasapisi vähenema, sest vaevalt sealt mõni tublim elanik, oma valla eestvõitleja suurde volikogusse pääseb. Ilma kohaliku eestseisja hääleta mõni abikäsi sinna ei ulatu.



Me peaksime ikka rohkem mõtlema Ruhnu tuletornile, mis on oma ehituselt ainulaadne, sirgumas Haubjerre mäel. See oluline meremärk on päästnud sadu eksinud laevu tormis, udus ja pimeduses. Ruhnu rannikuveed on ju täis kive ja liivajoomesid. Aga elu on niisugustes muutumistes, et majakal pole enam kohapealset ülevaatajat.



Piirivalve post on koondatud vaatamata sellele, et meie merepiir on liiga lahtine ja turvamata. Liitlaste sõjalaevad teevad õppusi hoopis Põhja- või Vahemeres.



Juba 1963. aastal läksid N Liidu sõjalaevad Tallinnast Kaliningradi lähistele, et kontrollida Taani väinasid. Muidugi on meie noorematele põlvkondadele tundmata ka mereblokaad, mis näiteks 1855. aastal sulges saarlastele soola sisseveo ja salavedajad tõstsid soola hinna kaheksakordseks. Me käisime siis ise kaluripaatidega elutähtsat soola salaja Rootsist toomas, nagu praegu veame oluliseks peetud viina Lätist.



Kas mõtleme Ruhnu saatuse ja kaitsjate peale?



Elu, mida tunnetame oma ihu ja meeltega, on kõige tähtsam nähtus maakeral. Kahjuks pole meile antud selle kestust ette arvata. Elame päevast päeva ja aastast aastasse tagasivaateliste kogemuste põhjal. Seepärast pudeneb tulevikku suunatud otsuste sisusse ka raasuke hiromantikat, mida saab kainelt kaaludes vähendada.



Võimalik, et põhja ulatuvate reformide puhul saavad ruhnlased ise oma elulaadi ja sidususe kohta sõnakese sekka ütelda. Nad on ka varem oma vanemate või kirikuõpetaja nõu kuulda võtnud. Kahjuks on pastor Harri Rein juba mulla all ja kogudus leseks jäänud. Aga vaimulik uskus, et inglid kuulavad alati – ka siis, kui kirik on tühi.



Võib-olla võtame haruldase vana puukiriku ees siiski mütsi peast ning mõtleme Ruhnu saatuse ja kaitsjate peale? Autor: Bruno Pao Reede, 13. jaanuar 2017.Me mäletame veel Tiit Vähi valitsuse ajal “kilusõja” nime all peetud raskeid läbirääkimisi ja vaidlusi Ruhnu ning teda ümbritsevate kalavete kuuluvuse üle, mis lõppesid Eestile suure mereala loovutamisega Liivi lahes Läti Vabariigile.Põhjus ikka see, et Lätil pole ühtegi meresaart ja Ruhnu paikneb Roja sadamast vaid 47 km kaugusel, aga Kuressaarest Ruhnu on merd 70 km.Need suhted ja huvid pole kõrvale heidetud, vaid peidetud vette, kus elavad kalad. Seda arvestamata leiame äkki viimati lehest loetud Lääne-Eesti reformikomisjoni ettepaneku likvideerida Ruhnu omavalitsus ja riputada see omanäoline kogukond ühe külana Saaremaa suurvalla kaela.Likvidaatorid, kes eeltoodud otsuse põhjal ilmselt ei tunne vajalikul määral Eest riigi geograafiat, paikkondade ajalugu ja põliseid tavasid, toetuvad nähtavasti neile käsknikele, kes elavad tavaliselt Tallinnas, kus ülejäänud Eesti paistab eeskostjata ullikesena.Ainsaks peamiseks põhjuseks olevat teenuste kättesaadavuse parandamine. Sõna teenus on pärit maailma vanima elukutse pakkujatelt. Muu suhtlus ja tegevus inimkonna tasandil on suunatud ikka pere, kogukonna ja riigi kestvusele ning hüveolule riigimeheliku teenimise kaudu. Ratsionaalselt ja pühendunult, unustamata kodanike vabadusi ning õigusi.Nõrgema nurkasurumine on tugevama reklaam. Mina võin ja mina suudan – see rahuldab survestajaid eluvõitluses, kus homne päev pole oluline. Mäletan, kui pärast sõda elas Ruhnu saarel vaatamata rannarootslaste Rootsi minekule üle kahesaja Kihnust ja Saaremaalt lisandunud inimese. Neil oli oma külanõukogu ja esimehe kapis hoiti kümmet vintpüssi. Igaks vajalikuks juhuks. Inimesed said tööd kalapüügist ja kala töötlemisest. Kolhoosi esimeheks oli Saaremaalt Möldri külast pärit Teodor Aus.See omaette elav kogukond liideti Pärnu rajooni ja sealse suure Pärnu kalurikolhoosiga. Ruhnu töövõimeline rahvas läks koos esimehega järele. 1974. aastal elas saarel veel 74 inimest. Kalastamine käis alla.Eesti taasiseseisvumise eel, alates 1986. aastast kuulub Ruhnu taas Saare maakonna koosseisu. Leo Filippov maavalitsusest tegi saare elu taastamiseks pingelist tööd. Kosus ka omavalitsus. Pandi paigale piirivalve ja tuletorni teenistus. Kirikukogudus sai oma pastori. Ehitati ja korrastati maju. Ruhnu meelitas suvekülalisi. Roomassaare ja Ruhnu (Ringsu) liinile muretseti uus reisilaev. Purjetajad leidsid sealt huvitava külalissadama.Suure valla jaoks jääb Ruhnu üheks külaks ääremerel. Tema kui loodusliku objekti tähtsus hakkab tasapisi vähenema, sest vaevalt sealt mõni tublim elanik, oma valla eestvõitleja suurde volikogusse pääseb. Ilma kohaliku eestseisja hääleta mõni abikäsi sinna ei ulatu.Me peaksime ikka rohkem mõtlema Ruhnu tuletornile, mis on oma ehituselt ainulaadne, sirgumas Haubjerre mäel. See oluline meremärk on päästnud sadu eksinud laevu tormis, udus ja pimeduses. Ruhnu rannikuveed on ju täis kive ja liivajoomesid. Aga elu on niisugustes muutumistes, et majakal pole enam kohapealset ülevaatajat.Piirivalve post on koondatud vaatamata sellele, et meie merepiir on liiga lahtine ja turvamata. Liitlaste sõjalaevad teevad õppusi hoopis Põhja- või Vahemeres.Juba 1963. aastal läksid N Liidu sõjalaevad Tallinnast Kaliningradi lähistele, et kontrollida Taani väinasid. Muidugi on meie noorematele põlvkondadele tundmata ka mereblokaad, mis näiteks 1855. aastal sulges saarlastele soola sisseveo ja salavedajad tõstsid soola hinna kaheksakordseks. Me käisime siis ise kaluripaatidega elutähtsat soola salaja Rootsist toomas, nagu praegu veame oluliseks peetud viina Lätist.Elu, mida tunnetame oma ihu ja meeltega, on kõige tähtsam nähtus maakeral. Kahjuks pole meile antud selle kestust ette arvata. Elame päevast päeva ja aastast aastasse tagasivaateliste kogemuste põhjal. Seepärast pudeneb tulevikku suunatud otsuste sisusse ka raasuke hiromantikat, mida saab kainelt kaaludes vähendada.Võimalik, et põhja ulatuvate reformide puhul saavad ruhnlased ise oma elulaadi ja sidususe kohta sõnakese sekka ütelda. Nad on ka varem oma vanemate või kirikuõpetaja nõu kuulda võtnud. Kahjuks on pastor Harri Rein juba mulla all ja kogudus leseks jäänud. Aga vaimulik uskus, et inglid kuulavad alati – ka siis, kui kirik on tühi.Võib-olla võtame haruldase vana puukiriku ees siiski mütsi peast ning mõtleme Ruhnu saatuse ja kaitsjate peale?

Veel artikleid samast teemast »