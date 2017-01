Arvamus

VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Kuidas varsti leida õige kalmistu?

Neljapäev, 12. jaanuar 2017.



Autor: Vootele Hansen, kolumnist Neljapäev, 12. jaanuar 2017. Meie Maa kolumnist Vootele Hansen. Seaduses antud tähtaeg valdade ja linnade ühinemise otsustamiseks on läbi. Edasi võib tulla liitmine vabariigi valitsuse algatusel.



Milline saab olema uus haldusjaotuse kaart, eks seda võib varsti näha. Kaarte ja geograafiaõpikuid kirjastavatel ettevõtetel jagub tööd mõnda aega, sest arvatavasti järgneb reformi peenhäälestus. Muutuvate kohanimede tõttu on tööd ka kõikvõimalikke silte, pitsateid ja kirjaplanke tootvatel äriühingutel.



Mitmed vanad ja ajaloolised kohanimed kaovad unustusehõlma. Kas uued nimed juurduvad või mitte, näitab aeg. Mõnekümne aasta pärast on suguvõsa- ja kodu-uurijatel kindlasti tegu, et leida näiteks õige kalmistu, kuhu keegi maetud on.



Üks valimisringkond annab eelise erakondadele



Põhiseadus nimetab kohaliku omavalitsusüksusena linna ja valda. Erinevust nende valitsemise korralduses pole taasiseseisvunud Eestis olnud. Vahet teevad Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus, samuti mitmete toetuste määramist korraldavad õigusaktid. Näiteks maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, mille järgi mitmete linnade maa-alal tegutsevad ettevõtjad toetust taotleda ei saa.



Kus ollakse pärast reformi elluviimist abikõlbulikud, ka seda saame varsti näha. Loodame, et neid ettevõtjaid, kes peavad saadud toetuse tagasi maksma, sest nad ei vasta enam nõutud tingimustele, ei saa olema.



Reformi võib lõppenuks lugeda, kui on toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Valimisteni on aega üheksa kuud. Mina arvan, et enne valimisi tuleb ümber vaadata kohalike omavalitsuste volikogude valimise seaduse sätted, mis puudutavad valimisringkondade moodustamist.



2009. aastast tohib mitu valimisringkonda moodustada ainult omavalitsuses, kus on üle 300 000 elaniku. Varem oli valimisringkondade moodustamine võimalik enam kui 50 000 elanikuga linnas, hiljuti liitunud omavalitsustes, samuti linnaosadeks või osavaldadeks jagatud linnas või vallas.



Näiteks Kaisma ja Vändra valla liitumislepingus nähti ette kahe valimisringkonna moodustamine, et väiksem liituja saaks esinduse volikogus. Paraku ei saanud lepingut täita, sest samal aastal jõustunud valimisseaduse muudatus ei lubanud enam mitut valimisringkonda mujal kui ainult Tallinna linnas.



Minu meelest on mõistlik lubada sügisel toimuvatel valimistel moodustada valimisringkondi ka valdades. See võimaldaks tagada seniste valdade ja linnade esinduse volikogudes ning ka mõnda aega valimistel osalenud kodanike valimisliitude tegevuse jätkumise. Üks valimisringkond annab eelise erakondade nimekirjadele, sest neil on lihtsam suuremates omavalitsustes ühises nimekirjas kokku leppida.



Valimisliidud on olemuselt kohalikud ehk niinimetatud munitsipaalparteid. Kuid valimisliit ei ole juriidiline isik ega saa seetõttu tegelikult laenu võtta ja riigieelarvest raha. Seega on nad ka kõhnema rahakoti tõttu halvemas olukorras.



Valimisliidud on tegutsenud senistes valdades ja linnades. Arvata võib, et ühinenud omavalitsustes on valimisliitude moodustamine keeruline, sest aega valimisteni pole jäänud palju ja erinevalt erakondadest pole neil ka pidevalt töötavat kantseleid. Kui me soovime, et erakondade kõrval oleks valdade ja linnade volikogude valimistel võimalik valida ka teisiti organiseerunud inimesi, siis peame nõustuma valimisringkondadega 2017. aasta kohalikel valimistel.

“Ikka edasi, igatahes!”



Valdade ja linnade piiride muutumisega muutuvad ka maakondade piirid, ebaselge on maavalitsuste tulevik. Riigikogu valimisseaduses on valimisringkonnad moodustatud maakondade kaupa. Arvatavasti on otstarbekas ka valimisringkondade arv üle vaadata. Kui Lõuna-Läänemaa liitub Pärnu maakonnaga, siis jääb valimisringkond nr 5 (Saare-, Hiiu- ja Läänemaa) veel väiksemaks ja tekib küsimus, kas ei oleks parem see jaotada teiste valimisringkondade vahel.



Riigikogu valimiste korraldaja on maakonna valimisjuht, kelleks on maasekretär või tema ettepanekul riigi valimisteenistuse juhi nimetatud isik. Kui maavalitsused kaotatakse, pole maasekretäril enam tööd ja muud tegevust, kui korraldada vaid iga nelja aasta järel toimuvaid riigikogu ning iga viie aasta tagant toimuvaid europarlamendi valimisi.



