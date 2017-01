Arvamus

JUHTKIRI - Kasu hahkadest

Neljapäev, 12. jaanuar 2017.



Teadupärast olid hahad veel mõnda aega tagasi Vilsandi rahvuspargi väga suur uurimisobjekt, kuid nüüdseks on lindude arvukus sedavõrd vähenenud, et mingist suuremast vaatlustööst pole enam juttugi.



Vilsandil talvituvad hahad köitsid aga kunagi Vilsandi majakavahi ja ornitoloogi Artur Toomi tähelepanu ning 1910. aastal moodustati Toomi eestvõttel hahkade kaitseks Vaika loodusreservaat.



Nüüd on hahkade päriskodus Murmanski oblastis Kandalakša looduskaitsealal asunud hahkadest kirjutama mahukat raamatut bioloog ja teaduskirjanik Aleksandra Gorjaško. Ta juhtus vene ornitoloogide ajakirjast lugema venekeelset refereeringut Bruno Pao koostatud ja Saaremaa Merekultuuri Seltsi poolt välja antud raamatust, mis kõneleb Artur Toomist.



Nüüd käib Pao ja teadlase vahel kirjavahetus ning kindlasti on uues raamatus juttu ka Saaremaast ja Vilsandi saarest.



Sellest on rõõm kirjutada, sest ehkki suhted Venemaaga kipuvad poliitilisel tasandil olema väga külmad, siis on hea teada, et näiteks teaduse vallas võib koostöö olla äärmiselt meeldiv.



