Mõte: Rutiin ja libedus (1)

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Suurem osa inimestest käib tööl või koolis. Nende uneharjumused on mõistagi erinevad, kuid julgen siiski puhtalt elukogemuse pealt väita, et enamik tööl või koolis käivatest inimestest on hommikuse unega. Loomulikult on olemas ka varaseid ärkajaid.



Ei ole ju raske endale ette kujutada inimest, kes käib palgatööl ja on harjunud argipäeviti mingil kindlal kellaajal ärkama. Olenemata uneharjumusest või -vajadusest. Inimesel on vaja ärgata, et mitte tööle hiljaks jääda. Kui selline ühel kindlal ajal ärkamine kestab kuid või aastaid, saabki sellest harjumus.

Siit algab hommikune rutiin. Igal hommikul on ühesugused tegevused, mis on tihtilugu ka ühesuguses järjekorras. Aga hommikuti käib kell millegipärast alati kiiremini kui näiteks õhtuti teleka ees istudes.



Oluline on siin see, et inimesed on enese jaoks kehtestanud kellaaja, millal on viimane aeg kodust välja astuda, et ülemustelt hilinemise pärast mitte märkust saada.



Talvel on hommikuti tööle minnes väljas veel pime ja alati ei saa toas olles täpselt arugi, millised on ilmaolud. Peale selle, kas sajab või mitte. Pahatihti on nii, et alles välisuksest väljudes avastatakse, et kõnnitee on libe või auto klaasid on jäitega kaetud. Aga ajaliselt on kooli või tööle jõudmine arvestatud nii nagu tavaliselt.

Ollakse kahevahel, kas astuda libedal kõnniteel ettevaatlikumalt kui muidu ja riskida hiljaksjäämisega või kõndida nii nagu tavaliselt, riskides kukkumisega. Sama on autoga kulgejatel. Kas puhastada korralikult klaasid ja sõita ettevaatlikumalt, kuna teedel ja tänavatel on jäide, või teha kiiruga tuuleklaasile mingi augukene, et midagigi näha, ja panna sõites ohtu nii ennast kui teisi?



