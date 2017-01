Arvamus

JÜRI PINO: Kes otsustab, mis on propaganda? (1)

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Muistsel aal, kui inimesed lendasid Kuu peale, no natuke hiljem, tuli tahtmine hea laps olla ja ema elu kergendada.



Mingisugusest ajast oli õhtune rituaal, et vist pool seitse keerati raadio õudse kahina peale, kust kohutava aktsendiga tuli: tevve õkhtust, khallid khuulajad Heestis! Muidugi, Ameerika Hääl, kes rikastanud eesti keelt ägeda sõnaga: osundame.



Kahinat oli rohkem kui juttu. Põnev oli. Vaevaline ka, sest põhiliselt ju istuti, näpud nupul, ja püüti õrnalt-õrnalt tabada seda kohta skaalal, kus just nagu veidi vähem segas. Olid ikka riistapuud tollal! Paras kast rohelise lambiga, VEF vist, ja jaamad peale kirjutatud. Kuskohas see Hilversum olla võibki? Kirjas ta raadio peal oli.



Saatke ronk välja!



Et siis igaõhtuse kruttimise vaeva vähendamiseks võttis lapsuke vildikad ja maalis, keeleots stiilitundlikult hammaste vahel, õigetesse kohtadesse kriipsud. Hea leida. Niisugune initsiatiivikas jõnglane.



Klassikaliselt peaks nüüd jutt edasi minema, kuis ema tuli koju, sattus paanikasse, haaras lakieemaldaja, bensiini, tavotti kah igaks juhuks ja nühkis igaks juhuks ka vaskse VEF-kirja raadiolt maha. Sõnad veel marakratile kraesse: vaata, et sa koolis ei räägi. Seintel kõrvad, iga kolmas nuhk.



Ilus lugu oleks, aga ei viitsi end ega ema küll tagantjärele erilisteks vabadusvõitlejateks luisata. Kunagi hiljem-hiljem ema koguni nentis: mul kui kommunistliku partei liikmel ja partei häälekandja töötajal ehk ideoloogiarinde tinasõduril oli Ameerika Hääl pea kohustuslik kuulata. Kuidas sa annad vaenulikule laimule vastulööki, kui isegi ei tea, milles laim seisneb? Need vanad kommunistid on kõik kõvad keerutama.



Ei pühitud minu märkmeid raadiolt. Kuulamine käis edasi, ikka kaks korda õhtul, kohinad ei kordunud, nii et sai pildi kokku, mis seal räägiti. Tõmban kohe endale vett peale – niipea, kui hakati vene keelest rohkem jagama, mindi üle BBC venekeelsele teenistusele. Toda vist ei segatud Eestis nii palju, aktsent ei häirinud, toon oli kah kuidagi rahulikum. Russofaagiks peetakse niikuinii, ei selline tühiasi mainet enam kahjusta. Vist ei segatudki? Võib-olla arvestusega, et vastalisel eestlasel ükskõik, kust tibla kõneleb, kohaleveetud töölisklass lepib Majakiga ega ronigi vaenlasi kuulama.



Olles erinevalt progressiivsetest intellektuaalidest istekohal, et ajalugu käib natuke spiraali pidi, mitte ei ole üks sirgjooneline võidumarss üles ja edasi demokraatia lõppvõidu suunas, näib, nagu oldaks kuskile minevikule lähemale jõutud kui tunnistada tahaks. Osvald, kuidas see lause nii pikaks venis...



Tagasi kaeblemisse, kuis vaenlased laimavad, segavad, hullutavad ning kuis on päramine aeg anda vastulöök, veel parem ära keelata. Vanasti olid vaenulikud raadiojaamad, nüüd vist vaenulikud interneeduse küljed. Vähemalt sihuke mulje jääb. Mõned aastad tagasi oli nn moderaator uus ja kummaline amet, nüüd nad vist sigivad või siis pannakse odavuse huvides igasugu kommentaariumid lihtsalt kinni. Üleskutseid, hakata paha Putini telepurgisaateid segama, kuulis umbes samast ajast.



Teagi, kust see tuleb ja millal algas. Võib tõsi olla, et omaaegne punane ajupesu mõjus kõvemini, kui arvata julgeks. Et inimestesse andis istutada varitseva kangelaspioneeri mõtteviisi. Vahest ikka nii hull ei ole – veel –, aga kui, siis võtab vähe jahedaks.



Oli imelik, kui ikkagi lugupeetud Washington Post pani üles nimekirja paarisajast või nii netiküljest, mis Putini propaganda teenistuses. Hee. Ma olen siis vaenlane, saatke ronk välja! Mõndagi neist on loetud, ning jah, minusuguste pärast Trump presidendiks sai ja ilmad on ka kole halvad.



Häda ses, et väga pika hambaga võtad. Mingisugused anonüümseks jääda soovijad panid nimekirja kokku, peaks nüüd tõsiselt võtma? Või maavillast Propastop.org, mida tegevat anonüümsed kaitseliitlased kaitsetahte ja südameverega vabatahtlikult.



Puhka jalga, ülemus...



Esiteks ei usu. Entusiasm, mida rahaga ei toetata, pidavat ülimalt paar kuud kestma. Teiseks kõlavad üleskutsed tuttavlikult pioneeripõlve ajastule sobivatena. Keelame ära, paneme kinni, lõpetame ära. Nojah, aga kes sa oled võtma endale sellist positsiooni, et poon ja lasen, sest minu käes on Ainuke Tõde? Ah, anonüümseks jääda soovinud üldtuntud arvamusliider? Puhka jalga, ülemus... Kui sul pole nime, pole sul ka mingit autoriteeti. Kisenda edasi: uskuge mind, aga neid teisi pole teil vaja! Mina otsustan, mis on propaganda! Heil on veel puudu...



