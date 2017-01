Arvamus

JUHTKIRI - Merega piiratud meel (1)

Esmaspäev, 09. jaanuar 2017.



Saarel elamise juurde kuulub sõltumine merest. Meri ühendab, aga meri ka lahutab. Või tekitab olukorra, kus meri muutub koduks. Vahel ka veidikeseks ajaks, nii paariks-kolmeks tunniks, sest kui laev ei sõida, siis ta ei sõida.



Niisiis ei ole selles midagi kummalist, kui aeg-ajalt ollakse merel. Saarlased on ikka merel käinud, merel olnud. Siis, kui on vaja toitu veest välja tõmmata või kui tuleb sõita kuhugi. Ja et sõiduga tekivad mõnikord viivitused, on ainult märk sellest, et aeg on kommunist. Ta sööb kõike. Ka laevu. Mitte vaid inimesi.



Niisiis, saarel elamine eeldab teatavat sorti pikameelsust, kannatlikkust.



Arvestamist, et meretagune värk ja võib juhtuda, plaanitu ei saa teoks. Või kui, siis natuke hiljem. Aga siiski on meretagustel inimestel alles seesama pikk meel, mida on treeninud sajandid. Ja mis laseb mõelda, et kõik on millekski hea.



