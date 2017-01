Arvamus

TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Kas tõesti Jalta 2.0? (1)

Esmaspäev, 09. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Toomas Kümmel, ajakirjanik Esmaspäev, 09. jaanuar 2017. Meie Maa kolumnist Toomas Kümmel. Möödunud aasta poliitilistest sündmustest kokkuvõtteid tehes ollakse üksmeelsed, et intriigiks number üks oli kahtlemata Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel.



Trumpi võidu analüüsimisel minnakse koguni nii kaugele, et nähakse selles kogu läänemaailma poliitiliste suundumuste muutumist. Samas ei tea me kuigivõrd palju sellest, missugust poliitikat täpselt Trump USA presidendina ellu viima hakkab, sest tal puudub poliitiline minevik.



Muidugi huvitab meid eelkõige see, kas USA muudab otsustavalt oma suhtumist Venemaasse ja teeb senises poliitikas kannapöörde.



Mõjusfääride poliitika



Nii veider kui see ka ei ole, aga Trumpi võidu üle rõõmustas kõige nähtavamalt Venemaa Vladimir Putini režiimi poliitiline eliit. Kohati võttis see lausa koomilisi vorme. Aga kui Putini Venemaal millelegi loodetakse, siis ikka tobeduseni kirglikult. Nii ka nüüd.



Venemaa riiklike telekanalite kõik propagandasaated on täis entusiasmi ja sütitavaid esinemisi sellest, kuidas Donald Trump presidendiks saades Venemaaga sõbrustama hakkab ning hoobilt kõik sanktsioonid tühistab.



Sellisest soovmõtlemisest on kantud ka president Putini viimase aja sammud.



On ju tõsi, et USA–Venemaa suhted pole nii halvad olnud alates külma sõja lõppemisest. Nagu ütleb vene staarpolitoloog Stanislav Belkovski, on Putini välispoliitilise tegutsemise kogu mõte sundida lääneriike end armastama. Lääs ei vaja taolist sundarmastust – eelkõige seetõttu, et kaasaja välispoliitilisse alusprintsiipi on Venemaaga erinevad arusaamad.



Putini välispoliitiliseks ideoloogiaks on endiselt arusaam mõjusfääridest. Venemaa peab endise Nõukogude Liidu ja osaliselt Ida-Euroopa endise Varssavi pakti riike oma mõjusfääri kuuluvaiks. Putini režiim ei suuda mõista, miks USA ja tema liitlased ei taha Venemaaga kaupa teha ning mõjusfääris kokku leppida, nagu see toimus 1945. aastal Jaltas ja veel varem 1939. aastal Molotovi–Ribbentropi paktiga (MRP). Muidugi tuleb siinkohal mainida, et kui MRP-d arusaadavalt väga meenutada ei taheta, siis lootusest USA-ga uuele Jalta 2.0-le räägitakse meeleldi pea avalikult.



Erinev arusaam läänemaailma ja Venemaa vahel maailma korraldusest ongi peamine pingete tekkimise põhjus. Venemaa peab ju NATO laienemist oma mõjusfääri lääneriikide vaenulikuks aktiks ja ekspansionismiks, sõda Gruusias korraloomiseks USA marionetiks muudetud territooriumil, Maidani revolutsiooni Ukrainas aga USA sepitsetud vandenõuks õigusega temale kuuluvas mõjusfääris.



Putini kui keskastme KGB ohvitseri taustaga inimese mõttelaadist tuleb aru saada, sest seal ei ole kohta rahva vabale tahteavaldusele ning iga riigi õigusele ise oma arengutee ja liitlaste valmiseks. Kui sellele lisada sajandeid Venemaal emapiimaga omandatud impeeriumimeelsus, saamegi väga ohtliku kokteili.



Putini režiimi ideoloogia kujutab Venemaad ümberpiiratud kindlusena, kus ümberringi on vaenlased, kes ei mõtle öösel ja päeval muust kui vaid kallaletungist tema suveräänsusele. Loomulikult näeb Venemaa oma suveräänsusele ohtu ka enda mõjusfääris, endise impeeriumi nn Vene maailma osades, mis jumaliku ja ajaloolise õigusena kuuluvad talle igavesest ajast igavesti.



Jalta konverentsi vaim



Jalta ehk Krimmi konverents toimus 4.–11. veebruarini 1945 Krimmis asuvas Livaadia palees, kus Teises maailmasõjas võitnud liitlased Nõukogude Liit, USA ja Suurbritannia jaotasid maailma mõjusfäärideks. Balti riikidele tähendas see lääneliitlaste nõusolekul 47 aastat väldanud Nõukogude Liidu okupatsioonirežiimi.



Paljud Jalta konverentsiga kokku lepitud territoriaalsed muutused kehtivad praeguseni: ennesõjaaegsete Poola alade liitmine Nõukogude Liiduga Lääne-Ukrainas ja Lääne-Valgevenes, poolakate enamusega asustatud Saksamaa alade liitmine Poolaga – Gdanski, Sileesia, Breslau ja Stettini piirkonnad – ning Ida-Preisimaa lõunapoolsest osast Masuuriast Kaliningradi oblasti moodustamine Nõukogude Liidu koosseisus.



Kui Jalta konverentsi tulemusena toimunud Saksamaa jagunemine lääneliitlaste ja nõukogude mõjutsooniks on möödanik, siis kahe Korea riigi teke püsib siiani.



Eestlaste, lätlaste ja leedulaste teadvuses on Jalta kinnistunud nende iseolemise ja riikliku suveräänsuse mahamüümise märksõnaks. Jalta konverentsi tulemuste ritta paigutuvad nõukogude terror ja küüditamised. Seetõttu ei ole midagi imestada, et Jalta konverents ja selle tulemused tekitavad Balti riikides nii valulikke mälestusi.



Jalta konverentsi tagamaadest avaldas 2010. aastal põhjaliku uurimuse („Yalta: The Price of Peace”) Ukraina päritolu Harvardi ülikooli professor Serhii Plokhy. Ta kirjeldab oma raamatus selle võika deal’i teinud riigipeade huve.



USA president Franklin Roosevelt tahtis Jossif Stalinilt tuge nii ÜRO loomisele kui ka sõjas Jaapani alistamiseks, Briti peaminister Winston Churchill omakorda iseseisva ja demokraatliku Prantsusmaa ning Poola taastamiseks. Seltsimees Stalin lubas muu seas tagada ka Nõukogude Liidu mõjusfääri läinud riikides vabad valimised ja kodanikuõigused.



Nagu me teame, on aga lubadused poliitikas kõige mugavam kaup – lubada võib mida tahes ja oma lubadusi täita võib ka mis tahes määral või siis üldsegi mitte.



Häbiväärse Jalta konverentsi kokkulepete vaim kadus Balti rahvaste jaoks lõplikult ajaloo prügikasti 7. mail 2005 Riias. Võidupüha pidustustele Venemaale siirdunud USA president George Bush mõistis oma kõnes Jalta kokkulepped hukka ja lubas taolisi vigu mitte kunagi enam korrata. Nädalakiri Newsweek iseloomustas Bushi poolt Riias öeldut väga kujundlikult – „luuavarre pistmist Roosevelti ratastooli kodaraisse”.



Nüüd on peamine küsimus, kas Donald Trump kavatseb tõepoolest selle luuavarre Roosevelti ratastooli kodarate vahelt uuesti välja sikutada.



Jalta 2.0



Kas Jalta 2.0 ja tagasipöördumine mõjusfääride poliitikasse on Trumpiga võimalik? Küsimusele vastamiseks tuleb välja tuua eelkõige kolm olulist asjaolu.



Esiteks. Tasub meelde tuletada, et pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja külma sõja lõppu on kõik USA presidendid (Bill Clinton, George Bush noorem, Barack Obama) alustanud hoogsalt Venemaaga suhete parandamise retoorikast ja katsetustest. Aga alati on lõppenud kõik nagu varem. Samamoodi alustas ka ametist lahkuv Obama, ent praegu sõidavad Venemaal ringi autod, mille tagaklaasile on nördinud inimesed pannud kleepsu kirjaga „Obama on jobu!”.



Mäletame ju veel, kui Obama ametiaja alul 2009. aasta märtsis kinkis tollane USA välisminister Hillary Clinton Venemaa kolleegile Sergei Lavrovile naljaka venekeelse kirjaga – „ülekoormus” – karbi koos suure punase reset-nupuga. Enne õhtusööki Genfis toimunud kohtumisel vajutasid kahe riigi välisministrid sümboolselt üheskoos sellele nupule, mis pidi tähendama pingete mahavõtmist ja uue koostöö algust USA–Venemaa suhetes.



Teiseks. USA riigivalitsemises on praegu küllaltki ainulaadne olukord, kus nii kongressi ülemkojas (senatis) kui ka alamkojas (esindajatekojas) on enamus vabariiklastel.



Selletõttu on Trump presidendina keerulises olukorras. Tal on kongressis raske vastu astuda parteikaaslastele, kes soovivad sanktsioone Venemaa vastu hoopis süvendada. Sanktsioonidest loobumiseta on aga mis tahes Jalta 2.0 vaimus kokkuleppeid raske ette kujutada.



Möödunud aasta lõpul tegi Obama teatavaks oma vastumeetmed Venemaa küberrünnakutele USA valimiste mõjutamiseks. USA-st saadeti välja 35 Venemaa diplomaadi kattega luurajat, kehtestati uued sanktsioonid FSB ja GRU juhtidele, kolmele tehnoloogiafirmale ning kuuele Venemaa kodanikule. See oli USA pretsedenditu ja otsene märguanne, et ameeriklased teavad, kes olid nende rünnakute taga.



Aastavahetusel Balti riikides, Ukrainas ja Gruusias ringkäigul viibinud senati liikmed, vabariiklased John McCain ja Lindsey Graham ning demokraat Amy Klobuchar teatasid 1. jaanuaril Tbilisis, et nõuavad kongressilt uusi sanktsioone, mis puudutaksid juba isiklikult president Putinit, Venemaa kaitseminister Sergei Šoigut ja FSB ülemat Aleksandr Bortnikovi.



Kolmandaks. Trumpi põhihuvi puudutab Hiinat ja mitte Venemaad. Tema arvates on Hiina majanduspoliitika ebaaus ja toob USA-le kahju. Ta süüdistab Hiinat rahvusliku valuuta kursiga manipuleerimises ja USA kaupadele ebaõiglaste tollimaksude kehtestamises. Samuti tahab Trump tagasi tuua Hiinasse läinud töökohad.



Trump on ärimees. Kui ta nõustub Putini soovitud päevakorraga ehk arutada Jalta 2.0 vaimus kokkuleppeid, tahab ta Venemaalt midagi vastu saada. Näiteks osalemist terrorismivastases võitluses, Iraani tuumarelva tõkestamises ja kindlasti osalemist liitlasena Hiina vastases majandussõjas. Kui esimeses valdkonnas võib Venemaa nõustumist veel kuidagi mõista, ehkki Süürias toimuv seab selle suure kahtluse alla, siis juba Iraani küsimuses on kokkulepet raske saavutada ning Hiina küsimuses kokkuleppeni jõudmine ületaks üldse ettekujutusvõime.



Vladimir Putin on avalikult teatanud, et soovib kohtuda uue USA presidendiga. See on täiesti pretsedenditu samm, et ühe suveräänse riigi president palub avalikult kohtumist teise suveräänse riigi presidendiga. Diplomaatias nii asjad lihtsalt ei käi.



On ilmselge, et Putini lootused Trumpi suhtes on kruvitud enneolematutesse kõrgustesse. See meenutab vene internetiavarustes ringlevat nalja viimasest tsaarist – Nikolai II sissekanne oma päevikusse: „1916. aasta oli õudne, loodan kogu hingest, et 1917. aasta tuleb parem!” Trumpi võidu analüüsimisel minnakse koguni nii kaugele, et nähakse selles kogu läänemaailma poliitiliste suundumuste muutumist. Samas ei tea me kuigivõrd palju sellest, missugust poliitikat täpselt Trump USA presidendina ellu viima hakkab, sest tal puudub poliitiline minevik.Muidugi huvitab meid eelkõige see, kas USA muudab otsustavalt oma suhtumist Venemaasse ja teeb senises poliitikas kannapöörde.Nii veider kui see ka ei ole, aga Trumpi võidu üle rõõmustas kõige nähtavamalt Venemaa Vladimir Putini režiimi poliitiline eliit. Kohati võttis see lausa koomilisi vorme. Aga kui Putini Venemaal millelegi loodetakse, siis ikka tobeduseni kirglikult. Nii ka nüüd.Venemaa riiklike telekanalite kõik propagandasaated on täis entusiasmi ja sütitavaid esinemisi sellest, kuidas Donald Trump presidendiks saades Venemaaga sõbrustama hakkab ning hoobilt kõik sanktsioonid tühistab.Sellisest soovmõtlemisest on kantud ka president Putini viimase aja sammud.On ju tõsi, et USA–Venemaa suhted pole nii halvad olnud alates külma sõja lõppemisest. Nagu ütleb vene staarpolitoloog Stanislav Belkovski, on Putini välispoliitilise tegutsemise kogu mõte sundida lääneriike end armastama. Lääs ei vaja taolist sundarmastust – eelkõige seetõttu, et kaasaja välispoliitilisse alusprintsiipi on Venemaaga erinevad arusaamad.Putini välispoliitiliseks ideoloogiaks on endiselt arusaam mõjusfääridest. Venemaa peab endise Nõukogude Liidu ja osaliselt Ida-Euroopa endise Varssavi pakti riike oma mõjusfääri kuuluvaiks. Putini režiim ei suuda mõista, miks USA ja tema liitlased ei taha Venemaaga kaupa teha ning mõjusfääris kokku leppida, nagu see toimus 1945. aastal Jaltas ja veel varem 1939. aastal Molotovi–Ribbentropi paktiga (MRP). Muidugi tuleb siinkohal mainida, et kui MRP-d arusaadavalt väga meenutada ei taheta, siis lootusest USA-ga uuele Jalta 2.0-le räägitakse meeleldi pea avalikult.Erinev arusaam läänemaailma ja Venemaa vahel maailma korraldusest ongi peamine pingete tekkimise põhjus. Venemaa peab ju NATO laienemist oma mõjusfääri lääneriikide vaenulikuks aktiks ja ekspansionismiks, sõda Gruusias korraloomiseks USA marionetiks muudetud territooriumil, Maidani revolutsiooni Ukrainas aga USA sepitsetud vandenõuks õigusega temale kuuluvas mõjusfääris.Putini kui keskastme KGB ohvitseri taustaga inimese mõttelaadist tuleb aru saada, sest seal ei ole kohta rahva vabale tahteavaldusele ning iga riigi õigusele ise oma arengutee ja liitlaste valmiseks. Kui sellele lisada sajandeid Venemaal emapiimaga omandatud impeeriumimeelsus, saamegi väga ohtliku kokteili.Putini režiimi ideoloogia kujutab Venemaad ümberpiiratud kindlusena, kus ümberringi on vaenlased, kes ei mõtle öösel ja päeval muust kui vaid kallaletungist tema suveräänsusele. Loomulikult näeb Venemaa oma suveräänsusele ohtu ka enda mõjusfääris, endise impeeriumi nn Vene maailma osades, mis jumaliku ja ajaloolise õigusena kuuluvad talle igavesest ajast igavesti.Jalta ehk Krimmi konverents toimus 4.–11. veebruarini 1945 Krimmis asuvas Livaadia palees, kus Teises maailmasõjas võitnud liitlased Nõukogude Liit, USA ja Suurbritannia jaotasid maailma mõjusfäärideks. Balti riikidele tähendas see lääneliitlaste nõusolekul 47 aastat väldanud Nõukogude Liidu okupatsioonirežiimi.Paljud Jalta konverentsiga kokku lepitud territoriaalsed muutused kehtivad praeguseni: ennesõjaaegsete Poola alade liitmine Nõukogude Liiduga Lääne-Ukrainas ja Lääne-Valgevenes, poolakate enamusega asustatud Saksamaa alade liitmine Poolaga – Gdanski, Sileesia, Breslau ja Stettini piirkonnad – ning Ida-Preisimaa lõunapoolsest osast Masuuriast Kaliningradi oblasti moodustamine Nõukogude Liidu koosseisus.Kui Jalta konverentsi tulemusena toimunud Saksamaa jagunemine lääneliitlaste ja nõukogude mõjutsooniks on möödanik, siis kahe Korea riigi teke püsib siiani.Eestlaste, lätlaste ja leedulaste teadvuses on Jalta kinnistunud nende iseolemise ja riikliku suveräänsuse mahamüümise märksõnaks. Jalta konverentsi tulemuste ritta paigutuvad nõukogude terror ja küüditamised. Seetõttu ei ole midagi imestada, et Jalta konverents ja selle tulemused tekitavad Balti riikides nii valulikke mälestusi.Jalta konverentsi tagamaadest avaldas 2010. aastal põhjaliku uurimuse („Yalta: The Price of Peace”) Ukraina päritolu Harvardi ülikooli professor Serhii Plokhy. Ta kirjeldab oma raamatus selle võika deal’i teinud riigipeade huve.USA president Franklin Roosevelt tahtis Jossif Stalinilt tuge nii ÜRO loomisele kui ka sõjas Jaapani alistamiseks, Briti peaminister Winston Churchill omakorda iseseisva ja demokraatliku Prantsusmaa ning Poola taastamiseks. Seltsimees Stalin lubas muu seas tagada ka Nõukogude Liidu mõjusfääri läinud riikides vabad valimised ja kodanikuõigused.Nagu me teame, on aga lubadused poliitikas kõige mugavam kaup – lubada võib mida tahes ja oma lubadusi täita võib ka mis tahes määral või siis üldsegi mitte.Häbiväärse Jalta konverentsi kokkulepete vaim kadus Balti rahvaste jaoks lõplikult ajaloo prügikasti 7. mail 2005 Riias. Võidupüha pidustustele Venemaale siirdunud USA president George Bush mõistis oma kõnes Jalta kokkulepped hukka ja lubas taolisi vigu mitte kunagi enam korrata. Nädalakiri Newsweek iseloomustas Bushi poolt Riias öeldut väga kujundlikult – „luuavarre pistmist Roosevelti ratastooli kodaraisse”.Nüüd on peamine küsimus, kas Donald Trump kavatseb tõepoolest selle luuavarre Roosevelti ratastooli kodarate vahelt uuesti välja sikutada.Kas Jalta 2.0 ja tagasipöördumine mõjusfääride poliitikasse on Trumpiga võimalik? Küsimusele vastamiseks tuleb välja tuua eelkõige kolm olulist asjaolu.Esiteks. Tasub meelde tuletada, et pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja külma sõja lõppu on kõik USA presidendid (Bill Clinton, George Bush noorem, Barack Obama) alustanud hoogsalt Venemaaga suhete parandamise retoorikast ja katsetustest. Aga alati on lõppenud kõik nagu varem. Samamoodi alustas ka ametist lahkuv Obama, ent praegu sõidavad Venemaal ringi autod, mille tagaklaasile on nördinud inimesed pannud kleepsu kirjaga „Obama on jobu!”.Mäletame ju veel, kui Obama ametiaja alul 2009. aasta märtsis kinkis tollane USA välisminister Hillary Clinton Venemaa kolleegile Sergei Lavrovile naljaka venekeelse kirjaga – „ülekoormus” – karbi koos suure punase reset-nupuga. Enne õhtusööki Genfis toimunud kohtumisel vajutasid kahe riigi välisministrid sümboolselt üheskoos sellele nupule, mis pidi tähendama pingete mahavõtmist ja uue koostöö algust USA–Venemaa suhetes.Teiseks. USA riigivalitsemises on praegu küllaltki ainulaadne olukord, kus nii kongressi ülemkojas (senatis) kui ka alamkojas (esindajatekojas) on enamus vabariiklastel.Selletõttu on Trump presidendina keerulises olukorras. Tal on kongressis raske vastu astuda parteikaaslastele, kes soovivad sanktsioone Venemaa vastu hoopis süvendada. Sanktsioonidest loobumiseta on aga mis tahes Jalta 2.0 vaimus kokkuleppeid raske ette kujutada.Möödunud aasta lõpul tegi Obama teatavaks oma vastumeetmed Venemaa küberrünnakutele USA valimiste mõjutamiseks. USA-st saadeti välja 35 Venemaa diplomaadi kattega luurajat, kehtestati uued sanktsioonid FSB ja GRU juhtidele, kolmele tehnoloogiafirmale ning kuuele Venemaa kodanikule. See oli USA pretsedenditu ja otsene märguanne, et ameeriklased teavad, kes olid nende rünnakute taga.Aastavahetusel Balti riikides, Ukrainas ja Gruusias ringkäigul viibinud senati liikmed, vabariiklased John McCain ja Lindsey Graham ning demokraat Amy Klobuchar teatasid 1. jaanuaril Tbilisis, et nõuavad kongressilt uusi sanktsioone, mis puudutaksid juba isiklikult president Putinit, Venemaa kaitseminister Sergei Šoigut ja FSB ülemat Aleksandr Bortnikovi.Kolmandaks. Trumpi põhihuvi puudutab Hiinat ja mitte Venemaad. Tema arvates on Hiina majanduspoliitika ebaaus ja toob USA-le kahju. Ta süüdistab Hiinat rahvusliku valuuta kursiga manipuleerimises ja USA kaupadele ebaõiglaste tollimaksude kehtestamises. Samuti tahab Trump tagasi tuua Hiinasse läinud töökohad.Trump on ärimees. Kui ta nõustub Putini soovitud päevakorraga ehk arutada Jalta 2.0 vaimus kokkuleppeid, tahab ta Venemaalt midagi vastu saada. Näiteks osalemist terrorismivastases võitluses, Iraani tuumarelva tõkestamises ja kindlasti osalemist liitlasena Hiina vastases majandussõjas. Kui esimeses valdkonnas võib Venemaa nõustumist veel kuidagi mõista, ehkki Süürias toimuv seab selle suure kahtluse alla, siis juba Iraani küsimuses on kokkulepet raske saavutada ning Hiina küsimuses kokkuleppeni jõudmine ületaks üldse ettekujutusvõime.Vladimir Putin on avalikult teatanud, et soovib kohtuda uue USA presidendiga. See on täiesti pretsedenditu samm, et ühe suveräänse riigi president palub avalikult kohtumist teise suveräänse riigi presidendiga. Diplomaatias nii asjad lihtsalt ei käi.On ilmselge, et Putini lootused Trumpi suhtes on kruvitud enneolematutesse kõrgustesse. See meenutab vene internetiavarustes ringlevat nalja viimasest tsaarist – Nikolai II sissekanne oma päevikusse: „1916. aasta oli õudne, loodan kogu hingest, et 1917. aasta tuleb parem!”

Veel artikleid samast teemast »