MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Oskar Lutsu peale mõeldes (15)

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Autor: Mart Soidro, literaat Laupäev, 07. jaanuar 2017. Täna möödub 130 aastat armastatud kirjaniku Oskar Lutsu sünnist. Tulevane rahvakirjanik sündis Aleksander III ajal ja suri 18 päeva pärast Stalinit.



Ülemöödunud sajandi seitsmekümnendad ja kaheksakümnendad olid XX sajandi kirjanduse jaoks väga viljakad aastad – sündisid Anton Hansen Tammsaare (1878), Marie Under (1883), Gustav Suits (1883) ja Friedebert Tuglas (1886). 7. jaanuaril 1887 nägi ilmavalgust Oskar Luts.



Mis neid ühendab peale selle, et nad on väga head kirjanikud?

Kõigil olid väga värvikad abikaasad: Käthe, Adson, Aino, Elo ja Valentina.



Kuulun napilt sellesse põlvkonda, kes nägi enne Arvo Kruusemendi filmi, kui õppis lugema ja sai osa sajanditagustest pildikestest koolipõlves. Erinevalt “Helisevast muusikast” ma seda kinos väga palju vaatamas ei käinud, aga küllap kuulus see 2002. aastal filmikriitikute poolt kõigi aegade parimaks Eesti mängufilmiks valitud linateos juba siis ETV põhiprogrammi.



Nii või teisiti, minu jaoks olid Arno, Teele, Toots ja Tõnisson samasugused ikoonid nagu “Entel-tenteli” laululapsed. Ja õpetaja Laur sama hea nagu onu Kalmer.



Lapsed mängisid hästi. Arusaamatu, et neist vaid kolm (Aare Laanemets, Margus Lepa ja Ain Lutsepp) lõpetasid lavakunstikateedri ja neist said erineva kaliibriga näitlejad.



Kümme aastat tagasi ilmus Aivar Kulli monograafia “Oskar Luts. Pildikesi kirjanikupõlvest” (Ilmamaa, 2007). Võtsin selle 500-leheküljelise raamatu appi, et Lutsuga väga rappa ei läheks. Koolipõlvest oleks mul nagu meeles, et nõukogude pedagoogid Oskar Lutsu ülemäära ei hinnanud, pigem üritasid rahvakirjanikust vaimustuses olevaid jõnglasi suunata väärtkirjanduse juurde.



Nojaa, Lutsul puudub suurkirjaniku ambitsioonikas igavikutaotlus. Ka on nurisetud Lutsu teoste kompositsiooni lõtvuse, ebaühtluse, hajususe või hoopistükkis selle puudumise üle. Aga mõnede jaoks miinus võib olla paljude jaoks pluss: rahvakirjaniku suurimaid väärtusi ongi ju vaba ja lahe kõnekeel.



“Eks sellepärast ole teised kirjanikud Lutsu ka pisut võõrastanud ja kuidagi kergekaaluliseks pidanud. Sest kui nemad on pidanud ujuma õppima ja pinnal püsimiseks meeleheitlikult sumama, siis Luts on nagu kala vees,” on täheldanud tema mantlipärija Andrus Kivirähk (EPL, 7.01.2012).



Aivar Kull väidab, et murranguline suhtumine Lutsu algas kirjaniku saja aasta juubeli ajal. “Nüüd, kus tema omaaegsed “maailmavaatelised puudujäägid” on täielikult ära langenud ja ka mitmed kunagised eelarvamuslikud esteetilised etteheited suurel määral ümber hinnatud, võime seda täiel häälel tunnistada,” arvab kultuurikriitik.



Küllap see nii oligi.



Samal aastal, kui kirjanik sai sajaseks, kirjutas Mihkel Mutt “Elu allikad” (lühiromaan üliõpilaste elust). Mäletate? Tegevustik toimub Tartus ja Polizia Braun näeb lokaalis Põrssa Juures, kuidas kolm dekadenti lintšivad vanema kursuse filoloogi, kes on avameelselt tunnistanud, et talle meeldib Oskar Luts.



Tartu vaimsus oli siis selline. Ka 80-ndate keskpaigas domineerisid veel ühiselamutes vesiste silmade, katkisi esihambaid halvasti varjavate hõredate habemete ja väljaveninud rokaste kampsunitega meesfiloloogid. “Siis läks paremaks, siis läks hääks.”



Aivar Kulli monograafias on eraldi peatükk “Kirjanik ja alkohol”. Eks liigset alkoholilembust heideti Lutsule ette juba tema eluajal. Praegu riputaks Tervise Arengu Instituut (TAI) ta suure tõenäosusega häbiposti. Samas on Luts üks väheseid Eesti kirjanikke, kes võinuks Winston Churchilli kombel TAI-le vastu väita: “Pidage alati meeles, et mina olen võtnud alkoholist rohkem kui alkohol minust.” Või nagu kirjanikust palju pilapilte loonud Gori on öelnud tabavalt: “Joome peaaegu kõik, aga Lutsu tasemel kirjutajaid on ühe käe sõrmedel lugeda.”



Mul on natuke kahju, et sündisin kümme aastat pärast Lutsu surma ja tema Tartus tehtud vempe pealt ei näinud. Tahtnuks juba enne sõda Tartus elada ja olla juures, kuidas aiateivastest kinni hoidev napsine vembumees end möödakäijatele Eesti kirjanduse paavsti Friedebert Tuglasena tutvustab. Mispeale pool linna Elo Tuglast kaastundliku pilguga vaatas.



Elo “Tartu päevikust” selgub, et kui Friedebert Oskarit selle eest noomima läks, teatas vaeste ja positsioonita inimeste eestkõneleja parastades: “Ah-ah-ah, kas on nüüd hea? Mind on terve elu lakkekausiks peetud.” Mis ei seganud tal “Sajandi 100 suurkuju” küsitluses tulemast Anton Hansen Tammsaare ja Jaan Krossi järel kirjanike hulgas kolmandaks.



Mulle meeldib Lutsu juures veel see, et ta suhtus jumalasse leebe huumoriga. “Täna on nii suur püha, et isegi lind ei tee pesa, vaid ainult laulab Issanda kiituseks,” kirjutas ta 1941. aastal (“Vanasti”). Pärast juunipööret oli Aadu Hint aastakese ajakirja Viisnurk toimetaja ja nõudis ka Oskar Lutsult visalt kaastööd. Luts ei andnud nõusolekut ja Hint läks ägedaks. Luts kostis seepeale vanameheliku rahuga: “Anna aega atra seada.”



Lõpetuseks. Pärast seda, kui olin näinud Andrus Kivirähki mononäidendit “Köster” Peeter Tammearuga peaosas, söandasin Meie Maa arvamusloos “Julk-Jürid meis ja meie ümber” (14.09.2016) tõmmata paralleeli tänapäevaga ja sattusin liiga hoogu. Vabandan inimese ees, kes meile selle lugejakirja saatis (kirjaviis muutmata):



