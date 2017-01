Arvamus

JUHTKIRI - Muhul põhjust õnnelik olla

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kui vaadata Saare maakonna elanike arvu võrdlust eelmise aasta 1. jaanuariga, siis pole põhjust rõõmustada. Taas on näha inimeste arvu vähenemist ja kui paarsada elanikku on ehk köömes suure Tallinna linna jaoks, siis Saaremaal on igast miinusega lõppevast aastast ääretult kahju.



Tõsi, mõni vald saab ka pisut rõõmu tunda, sest Leisi 9, Valjala 4, Salme 3 on ikkagi plusspoolel, aga linna miinus 79 ja Orissaare miinus 60 ei ole head näitajad. Isegi Pöide vald, kes iseseisvust ihkab, ei ole aastaga elanikke mitte juurde saanud, vaid hoopis 28 kaotanud.



Teiste seast kerkib esile aga Muhu, kus aastaga on elanike arv kasvanud 20 võrra ja need uued inimesed ei ole valla kodanikeks saanud mitte paberil, vaid päriselt.



On see puhas juhus või jätkuv trend, seda näitab aeg, aga kuna muhulased on teinud viimastel aastatel suuri edasiminekuid ja püsinud jätkuvalt n-ö suurel pildil, siis miks mitte ei võiks hakata ajalooratas ka tasapisi teistpidi pöörama ning inimesed tahavad taas Muhusse elama minna.



7. jaanuar 2017 Autor: MM Laupäev, 07. jaanuar 2017.Tõsi, mõni vald saab ka pisut rõõmu tunda, sest Leisi 9, Valjala 4, Salme 3 on ikkagi plusspoolel, aga linna miinus 79 ja Orissaare miinus 60 ei ole head näitajad. Isegi Pöide vald, kes iseseisvust ihkab, ei ole aastaga elanikke mitte juurde saanud, vaid hoopis 28 kaotanud.Teiste seast kerkib esile aga Muhu, kus aastaga on elanike arv kasvanud 20 võrra ja need uued inimesed ei ole valla kodanikeks saanud mitte paberil, vaid päriselt.On see puhas juhus või jätkuv trend, seda näitab aeg, aga kuna muhulased on teinud viimastel aastatel suuri edasiminekuid ja püsinud jätkuvalt n-ö suurel pildil, siis miks mitte ei võiks hakata ajalooratas ka tasapisi teistpidi pöörama ning inimesed tahavad taas Muhusse elama minna.7. jaanuar 2017

Veel artikleid samast teemast »