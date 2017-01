Arvamus

JUHTKIRI - Ära jää haigeks!

Neljapäev, 05. jaanuar 2017.



Keegi ei taha haige olla, aga tõved ei käi mööda kivisid ja kände, vaid ikka mööda inimesi. Haige inimese muudab aga veelgi haigemaks teadmine, et mõne eriarsti vastuvõtule on Kuressaares hirmraske pääseda.



Näiteks reumatoloogi juurde saamiseks peaks inimene lausa iga päev haigla registratuuri helistama, sest kunagi pole teada, mis päeval haigeid järjekorda panema hakatakse. Sama kurb on olukord ka silmaarstiga, kelle juurde pääsemiseks on ooteaeg väga pikk.



Ega selles loos olegi midagi uut, sest üle Eesti on pidevalt kurdetud, kui raske on eriarstide juurde pääseda.



Head lahendust justkui polegi, sest kõiki arste Kuressaarde ei jätku ja mõnda arsti tuleb kutsuda siia patsiente vastu võtma. Kuidas teha aga nii, et inimesed ei peaks iga päev oma nime kirja panemise pärast haiglasse helistama? Haigla juhi sõnul oodatakse juba pikka aega üleriigilise digitaalse registratuuri käivitamist.



Paraku on aga nii, et järjekorrad jäävad ikka ja head lahendust polegi. Hea on soovitada, et olge terved, aga alati see ei õnnestu.



