Arvamus

Kas uus aasta toob uue presidendi?

Neljapäev, 05. jaanuar 2017.



President Kersti Kaljulaidi esimesed sada päeva hakkavad täis saama. Kui algselt oli ootus ja teadmatus uue presidendi osas, siis nüüd on maad võtmas pettumus ja teadmine, et tagatubade abil püünele toodud usin ametnik ei vea presidendina välja.



Põhiseaduse (PS) preambulas on toodud põhiseaduslik ülesanne kindlustada ja arendada riiki. § 77 määratleb, et Eesti Vabariigi president on Eesti riigipea. Seda tähendust on seletatud PS kommenteeritud väljaandes järgmiselt: “Erilist rõhutamist väärib presidendi ühiskonda ühendav, riigivõimu stabiilsust kindlustav ja põhiseaduslikke institutsioone tasakaalustav funktsioon. Eesti ühtsuse, s.o ühiste eesmärkide ja väärtuste edendamine piirdub peamiselt kõnede, seisukohavõttude jms PS-s otseselt reguleerimata tegevusega...”



Pole mingit õigustust



Eelnevast tuleneb presidendi kohustus riiki kindlustada ja arendada ning eraldi on rõhutatud presidendi funktsiooni, mis seisneb Eesti ühtsuses, ühiskonna ühendamises. Just selles osas on president totaalselt läbi kukkunud: samal ajal, kui ta sõnades kutsub ühtsusele, on tema käitumine polariseerinud rahva lühikese aja jooksul rohkem kui ükski teine sündmus riigis. Täiesti tühja koha pealt on eestlased lõhestunud usklikeks ja mitteusklikeks.



President ei ole täitnud oma kohust, kui ta keeldus osalemast jõulujumalateenistusel. Erinevalt laialt levinud eksiarvamusest, et meil on riik ja kirik lahutatud, see nii ei ole. Selline olukord oli Nõukogude Eestis!

Eesti Vabariigis on riik kiriku suhtes neutraalsel positsioonil: PS kommenteeritud väljaande järgi § 40 ja 41 kaitsevad nii religioosseid kui mittereligioosseid vaateid, andes põhiseadusliku võimaluse riigi arengus kasutada religiooni avalike ülesannete täitmiseks. Riigis on seda kasutatud: 50% RIIGIPÜHADEST on Eestis kiriklikud (jõululaupäev, 1. ja 2. jõulupüha, suur reede, 1. ülestõusmispüha ja nelipühade 1. püha) ehk need kiriklikud pühad on kuulutatud ametlikult riiklikeks pühadeks!



Eesti president on riigipeana kohustatud riigipühade tähistamisel osalema, kui riiklike pühadega seonduvad kindlad traditsioonid – see on Eesti ühiskonda ühendav, kokkulepitud osa ja vahet pole, kus tseremoonia läbi viiakse, kas näiteks kusagil väljakul või kirikus. Jõulutseremoonia toimub tavaliselt kirikus. Vastupidisel juhul võiks president samamoodi puududa 24. veebruari paraadilt põhjendusega, et teda häirib näiteks militaarsus.



Seega, kui kodanik Kersti Kaljulaid saab usuvabadusest tulenevalt keelduda osalemast kiriklikul tseremoonial, siis presidendi kui institutsioonina on tema valikuvõimalused oluliselt piiratud ja peavad olema juhitud PS § 77 tuleneva kohustuse täitmisele: riigipühade eiramine riigi presidendi poolt on presidendi kohustuste mittetäitmine.



See, et proua Kaljulaid ei soovinud kiriklikku ametisse pühitsemist, on tõesti tema vaba valik, aga praegusel juhul ei ole valikut niikaua, kui need kiriklikud pühad on riigipühade nimistus.



Mis puutub lausesse “riigikirikut ei ole”, siis see tähendab, et riiklikku ususundi ei ole! See ei tähenda, et riik ja kirik oleksid lahus!



PS kommenteeritud väljaandest loeme: “Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) on oma lahendites korduvalt rõhutanud, et riik peab usuküsimustes olema neutraalne ja erapooletu. Neutraalsus ja erapooletus, nagu mõistetud EIK praktikas, ei too endaga kaasa kohustust riigi ja religioossete organisatsioonide rangele lahutatusele või sekulaarsusele.” Järelikult ei anna ka eelnev mingit õigustust presidendi käitumisele riigipüha tähistamise eiramisel!



Riik vajab ühtsust rohkem kui varem



Kokkuvõttes tõendavad ühiskonna polariseerumist nii paljud tulised vastandlikud arvamused artiklites/kommentaarides kui ka seltskondades. Selle asemel, et pöörata inimeste tähelepanu ja jõud tõsiste, riigi arengut puudutavate küsimuste arutamisele – näiteks kas või siseturvalisust puudutavale, rahapuuduse tõttu planeeritud kutseliste päästetöötajate vähendamiskavale vms –, on kogu meediaruumi tähelepanu tõmmatud vaidlustele religiooni ja ilmalikkuse teemadel.

Selline rahva vastandamine ei täida presidendile seatud ülesannet. Presidendi suhtumine ja sõnavõtud viitavad pigem õppimisvõimetusele.



