In memoriam Harri-Johannes Rein

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. 21.07.1926 – 3.01.2017



Meie hulgast on lahkunud emeriitpraost Harri-Johannes Rein. Tema matusetalituse toimumise aja teatame täiendavalt.



Harri Rein ristiti 1926. aastal ning konfirmeeriti 1964. aastal Tallinna Kaarli koguduses. Ta ordineeriti aseõpetajaks 16. novembril 1967 ning sai õpetaja õigused aastal 1975. 2016. aasta 5. juulil arvati ta emerituuri.



Ta on teeninud Kursi, Laiuse, Harju-Jaani, Jõelähtme, Jüri, Kose, Loksa ning Ruhnu kogudust, olnud Ida-Harju praostkonna praost, kirikukogu liige, Usuteaduse Instituudi üldkirikuloo dotsent, UI raamatukogu bibliotekaar ning juhataja, EELK agendakomisjoni ja liturgiakomisjoni liige.



Harri Reinu on autasustatud EELK aukirjaga aastal 2006 ning samal aastal omistati talle ka EELK Teeneteristi II järk. Samuti on talle antud Valgetähe IV klassi teenetemärk (2001), Raasiku valla aukodaniku tiitel (2007), Saare maavalitsuse teeneteplaat (2013) ning EELK elutöö preemia (2016).



