KUIDO MERITS AINULT MEIE MAAS: Palun kergemat karistust

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Pole midagi uut siin päikese all, öeldi juba aastasadu enne Kristust. Jälle kordub kõik, kordub uuesti – peaosatäitjad on mõistagi uued. Kummatigi on järgnevaid välispoliitilisi sündmusi – just nagu möödunud aasta eel – võimatu ennustada. Teeksin ometigi katset, kasutades kõhutunnet ja ka fantaasiat.



Pole midagi uut siin päikese all, öeldi juba aastasadu enne Kristust. Jälle kordub kõik, kordub uuesti – peaosatäitjad on mõistagi uued. Kummatigi on järgnevaid välispoliitilisi sündmusi – just nagu möödunud aasta eel – võimatu ennustada. Teeksin ometigi katset, kasutades kõhutunnet ja ka fantaasiat.



Kukkede heitlus



Alustuseks ei pääse üle ega ümber algavat kukeaastat kirjeldanud Igor Mangist, kes teab sedagi, et Donald Trump on koera-aasta Kaksikud, tugevate Vähi lisamõjudega. Pole tarvis olla tähetark, et ennustada kahe punaka juuksevärviga presidendi jõukatsumist läbi järgmise tosina kuu. Miks peaks Vladimir Putin minema leebemaks ja kompromissidele? Ta on maailma liidritest ülekaalukalt kogenuim mängur, paremat hetke oma trumpide väljakäimiseks ei pruugi enam tulla.



Kuna Süürias – ehkki sealne kodusõda ja humanitaarkatastroof kestavad – on Venemaal veidi vabamad käed, siis jätkuvad hoogustunud lahingud Ida-Ukrainas nii jaanuaris kui ka veebruaris.



Trump on saanud soovitusi 93-aastaselt Henry Kissingerilt, USA veterandiplomaadilt, kes olnud Putiniga aastaid ühenduses. Nii üritab Trump saavutada uut tasakaalu leidmaks Moskvale sobivat kohta multipolaarses maailmas ja vähendada vaenlase kujutist kahe suurriigi suhetes.



Kevade hakul kohtuvadki Putin ja Trump Euroopa südames ja leiavad justkui ühise keemia.



“Vladimir is tough guy, but we can do some business together,” möönab Trump, korrates tahtlikult või tahtmatult Margaret Thatcheri sõnu Mihhail Gorbatšovi kohta. Putin kordab varemöeldut – nad (venelased) teadsid ammu, et võidab Donald, just temaga saab pragmaatilist juttu ajada.



Ida-Euroopa ja eriti baltlased on mures: mida nood kaks võisid pärast teineteise patsutamist üle meie peade kokku leppida? Kas Trump tunnustas Krimmi annekteerimist ja lubas sanktsioonid tühistada, kui Putin vastukaaluks Ida-Ukraina rahule jätab? Mis meist saab?



Trump keskendub mõneks ajaks USA siseküsimustele, ent juunis üritab Putin uut pealetungi Aasovi mere juures eesmärgiga luua lõpuks maismaakoridor Krimmiga. Lisaks toetab Venemaa aktiivselt kurdide tegevust Türgi piiri läheduses, mis lõpetab Putini soojemad suhted Recep Tayyip Erdoganiga. Mingeid roheliste hõlstidega mehi nähakse kogunemas Daugavpilsis.



Veel möödunud aasta lõpul lubas Trump vastusena ühele Putini avaldusele anda võidurelvastumisele avapauk. Viimaks asubki Trump tegudele, muutes ühtlasi retoorikat – edaspidi räägib ta Putini juhitavast Kremli bandest või gängist, keda tabab peagi pankrot. Venemaa vastab järjekordsete küberrünnakute ja sabotaažiga, nii ka Euroopas.



Trump muutub hoiakute poolest üha enam Ronald Reagani moodi – tugevus tagab rahu. Uus võidurelvastumine ei anna küll kohe tulemusi, ent 2018. aasta Venemaa presidendivalimiste eel lööb Putini positsioon majandusliku surve tõttu viimaks kõikuma.



Trump ise elab üle kaks atentaati. Üks üritajaist on Atlantic Cityst pärit nooruk, kelle isa oli Trumpi kasiinode pankroti tõttu kaotanud töö ja vara, teine presidendi varasemast islamivastasusest ning Iisraeli toetusest marru läinud moslem. Trump ilmutab tahtmist Lähis-Ida rahukõnelustega ühele poole saada, kuid see osutub “võimatuks missiooniks” nagu varemgi.



Nagu hiljuti kirjutas Kalev Stoicescu, iseloomustab putinismi ajastut Venemaal püüdlus taastada kõigest väest – nii palju, kui see on enam võimalik – kunagise Vene impeeriumi ja kadunukese Nõukogude Liidu sümbioosset hiilgust ja suurust.



2017. aastal möödub 100 aastat veebruari- ja oktoobrirevolutsioonist Venemaal. Muidugi oli “Punase Oktoobri” paraad Putini elus varem oluline, aga enam teda selle tähistamine ei koti. Ta jätkab šovinistlikku liini, kasutades tsaariaegset sümboolikat ja Hollywoodist laenatud esteetikat.



Harjuda või mitte harjuda terroriga?



Vanas maailmas jälgitakse hinge kinni pidades Prantsusmaa presidendivalimisi, kus Rahvusrinde liider Marine Le Pen on pikalt juhtimas. On ta ju lubanud lahkuda EL-ist ja eurotsoonist, ehk isegi NATO-st. Viimaks võidab aga napi eduga ikkagi vabariiklaste kandidaat François Fillon.



Angela Merkel tõrgub kehtestamast Baieri sõsarpartei CSU nõuet võtta kasutusele pagulaste jaoks sisserände ülempiir. Suuresti seetõttu saavad valimistel enim hääli sotsiaaldemokraadid ja pagulastevastane erakond Alternative für Deutschland (AfD). Merkel võib liidukantsleri kohast loobuda või ilma jääda.



Seda, et siin ja seal jätkuvad erinevate eesmärkidega terroriaktid, ennustavad nii Mang kui ka politoloogid ja mina samuti. Midagi pole parata, liikvel on tuhandeid noori kättemaksuhimulisi moslemeid, kes ihkavad märtriks saada. Küsimust, kas sellega tuleb lihtsalt harjuda (Ahto Lobjakas) või mitte enam “looteasendis laliseda“, vaid vastu hakata (Martin Helme), arutatakse järjest enam. Lahendust ei paista, keegi ei hakka eriti kedagi maalt välja saatma.



Jüri Ratase valitsus on kõva kriitika all, aga ei lase end liialt häirida, kuna rõhutakse järjest enam Eesti EL-i eesistumisele alates juulikuust. Peaministrist enamgi on pildil Matti Maasikas, Eesti eriesindaja EL-i juures, kelle reiting tõuseb veelgi. Eesistumist saadavad hooti pommiähvardused ja EL-i vastaste demonstratsioonid. Eesti ei jää hätta, aga EL-i suuremat avatust ja otsustusprotsesside muutust ei paista kusagilt.



Ilmselt leiavad enam kõlapinda Edward Lucase ja teistegi üleskutsed – seoses Venemaa jätkuva ohuga – valmistuda atlantismijärgseks Euroopaks, mis kasutaks omi tugevusi. Reaalseid samme selles suunas on paraku minimaalselt. Laias laastus ei toimu selgi aastal mingit progressiivset progressi – kui Trumpi küpsemine välja arvata.



Detsembri lõpus käis sotsiaalmeedias alanud aasta sündmuste ennustamine. Kui mainisin seal oma tulevast artiklit, soovitas Kojamees ehk Tarmo Kruusimäe alustada seda umbes nii: “Kahtlemata on paljud muutused märgatavad, kuid enamik muutusi on üllatavalt üllatuslikud, mida on seega raske nimetada muutusteks.”



Kuna võimalus ennustustega puusse panna ongi suhteliselt suur, siis selle tsitaadiga hoopiski lõpetaksin ja palun juba ette kergemat karistust.



