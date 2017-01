Arvamus

JUHTKIRI - Kuidas tänada?

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Palju ilusaid ja tänuväärseid asju tehakse elus lihtsalt niisama, ootamata selle eest mitte mingit tänu ega raha. Samas on iga inimene tänulik, kui tema tehtut märgatakse ning kui selle eest isegi tunnustust jagatakse.



Venemaa hobiajaloolase Anton Lõskovi kaudu jõudsid Eestisse ja Saaremaale väga väärtuslikud nimekirjad, mis tõid nii mõnessegi peresse selgust ja teadmist oma lähedase saatuse kohta. Kamensk-Uralski linnas elav hobiajaloolane Anton Lõskov avastas sealsest riigiarhiivist 79 enamikus Saaremaalt pärit mehe nimed, kes saadeti 1941. aastal Punaarmee tööpataljoni koosseisus Siberisse ning hiljem seal surid.



Nüüd on üles kerkinud küsimus, kas ja kuidas Lõskovi tunnustada. Maavanema sõnul peaks keegi tegema ettepaneku, mille vaatab läbi komisjon. Saare maakonna Memento oleks nõus seda tegema ja tore on, sest selline ajaloolise tähtsusega avastus ja sellest teada andmine väärib mehele tunnustuse jagamist. Jääb ainult loota, et hea soov ei takerdu mingi tobeda bürokraatia taha.



