Arvamus

Usk minus endas

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



2016 oli aasta, mil me pidime vastavalt põhiseadusele ära kannatama presidendivalimiste ralli. Just nimelt ära kannatama, sest sõnaõigust ei ole ses küsimuses rahvale antud. Nii olime kohustatud ära kuulama-nägema kogu selle kandideerivate poliitikute kiitmise, mustamise ja kogu muu etenduse, sest teadagi läheb rahvale aeg-ajalt lisaks leivapalukesele vaja ka tsirkust.



Millise stsenaariumi järgi aga seekordne lõpplahendus tuli, otsustati ilmselt kusagil paksude müüride ja raskete uste taga hämaras toas. Kõik eelnevad esitused jooksid tühja – hea veel, et me ei pidanud neile spektaaklitele pileteid ostma. Läks kuidas läks, kuid lõpplahendusega seonduvalt on rahulolevaid, aga ka rahulolematuid. Eestlastele tüüpiline olukord: pooled poolt, pooled vastu.



Kirjutamata seadused



Sai siis riigipea ametisse kaunis ning selle ameti tarvis suhteliselt noor ja igati sõnaosav daam. Pettumuskibedust pidid maitsma vanema põlve poliitikud, kes olid oma esindaja troonilepääsuga juba arvestanud.



Varasemate poliitiliste teenete eest loodetud tipp-positsioon libises korraga euroametniku-taustaga inimese kätte, kelle ainus süü näis olevat see, et ta andis oma kandidatuuri ülesseadmiseks nõusoleku. Mis kõige hullem – inimene ilma “luukeredeta”, mida saanuks rahva ees kibekiirelt klõbistama hakata.



Korra haaras küll keegi kinni uue presidendi perekonnaelu varasematest keerdkäikudest, kuid midagi suuremat üles keerutada ei õnnestunud – elu nagu pea igal teisel eestlasel, kes elanud üle abielulahutuse ning vaatamata sellele üles kasvatanud tublid ja edasipürgivad lapsed. Kuna see teema tundus ebahuvitav, jäi targutajatel üle vaid ära oodata, mida värskel presidendil rahvale öelda on. Pole ju midagi lihtsamat, kui sõnast kinni haarata.



Ja tuligi! President suvatses teada anda, et teda ei ole kunagi köitnud usulised rituaalid ja neist ta eriti ei hooli. Et kaasa mängides ta pigem petaks nii ennast kui ka rahvast. Samas nentides, et ta aktsepteerib inimeste juures kõiki tundeid, mida neis küsimustes keegi enda juures õigeks peab.



Need seisukohad andsid meediale tööd üsna pikaks ajaks. Loomulikult on kõigil õigus oma arvamust avaldada. Ka neis küsimustes, kas presidendiamet toob ühtlasi kohustuse osaleda tähtsamatel jumalateenistustel. Lugedes presidendiametit puudutavaid seadusi, pole seda aga kusagil kirjas. Tundub siis olevat kirjutamata seaduste raamatus.



Usk ja ajad



Kuna president on minust pea viisteist aastat noorem, hakkasin mõtlema oma põlvkonna seotusele usuteemaga. Kasvasin üles täiuslikus ateistlikus ühiskonnas. Kirik oli tabuteema ja neid lapsi, keda usklikud vanemad ei lubanud astuda ei oktoobrilapseks ega pioneeriks, tundusid mõned õpetajadki eiravat.



Ehkki ka kommunistide ideoloogia tundus sarnanevat mingile omalaadsele usule, pidi tunnistama vaid seda – kõik muud uskumised olid pehmelt öeldes ebasoovitavad. Lapsepõlves tunduski kõik kirikuga seonduv olevat mingi vanainimeste värk, mis meid, noori, ei puudutanud.



Siis saabusid tormilised üheksakümnendad. Korraga oli vabadus nii suur, et igaüks võis teha, mida soovis. Kirikud täitusid rahvaga, teenistused läksid täissaalidele. Armulaual käisid kõrvuti nii elupõlised kirikuinimesed kui ka aastakümneid lastele kommunistlikku ideoloogiat pähe tagunud kooliõpetajad. Tekkis veel üks uus usuliik, mille jüngreid hakati rahvasuus kutsuma nänniusulisteks.



Need olid inimesed, kes asusid kirikus käima vaid seepärast, et seal hakkas liikuma mitmesugust välisabi. Olid need siis riided, jalatsid, kodumajapidamises vajalikud tarbeesemed või ka toiduained. Nänniusk kestis täpselt nii kaua, kuni nänni jätkus.



Meie pere nänniusklikuks ei hakanud. Minu esimene suurem kokkupuude usuvaldkonnaga tekkis üheksakümnendate teises pooles vallas tööle asudes. Oli aeg, mil ehitati pastoraadihoonet ja kogudus vajas valla abi, leidmaks ehitusele rahastajaid. Ka vastavad riiklikud kanalid olid olemas, kuid raha eraldati vaid siis, kui taotluse kirjutamisel osales omavalitsus.



Eks saigi siis mõeldud nii, et ka usklikud on üks osa valla rahvast ja miks mitte neid aidata, kui asi piirdub meie jaoks vaid dokumentide vormistamisega ning muid kohustusi vallale ei kaasne. Koostöö lähendas mind kogudusele ja asjade loomuliku jätkuna sai läbi tehtud ka ristimine ja koguduse liikmeks hakkamine. Kuigi ütlesin juba toona välja, et mingit tõsiusklikku kirikuskäijat minust ei saa, ei vaata ma samas viltu ka sellele, kui mõne vallas toimuva suurürituse stsenaarium näeb ette kirikuõpetaja osalemise ja oma õnnistuse andmise.



Iseenda tee



Seda lugu hakkasin kirjutama veendumuses, et usk minus eneses on suhteliselt sarnane sellega, mida tunneb praegune president. Ehk kõigil inimestel on vaba õigus uskuda või mitte uskuda või valida just see osa, millesse uskuda. Olen kindel, et selliseid inimesi, kes usuteemasse samamoodi suhtuvad, on väga palju.



Millesse tuleb aga kindlasti uskuda, on see, et kõik, mida teed teistele, tuleb sulle endale millalgi mingil viisil tagasi! Just sellest lähtudes olen mina valinud iseenda tee.



Olen püüdnud võimaluste piires toetada neid, kellel ei ole elus kõige paremini läinud. Lapsepõlves tulekahjus paljakspõlenuna mõistan hästi olukorda, kus pere ainuke vara on suitsev ahervare. Õnneks võib järgmine hetk olla selline, kus abikäe ulatavad nii sugulased, sõbrad, tuttavad kui ka päris võõrad inimesed.



Nii leiabki minult peaaegu alati väikese annetuse see, kes on tulekahju ohvriks langenud. Eriti siis, kui õnnetus on juhtunud omakandis. Alati on mind kõnetanud ka abipalve, kui kalli ravi saamiseks on avalikkuse poole pöördutud haige lapse toetamiseks või väikeste laste ema aitamiseks, kes on ise raske haiguse küüsi sattunud. Uskumine, et minu annetus aitab neist probleemidest üle saada, ei ole mind maha jätnud.



Uuelt aastalt loodangi seda, et me üha rohkem märkaksime abikätt vajavat inimest, ise muidugi uskudes, et just meie abi on see viimane kild, mis aitab. Autor: Toivo Vaik Teisipäev, 03. jaanuar 2017.Millise stsenaariumi järgi aga seekordne lõpplahendus tuli, otsustati ilmselt kusagil paksude müüride ja raskete uste taga hämaras toas. Kõik eelnevad esitused jooksid tühja – hea veel, et me ei pidanud neile spektaaklitele pileteid ostma. Läks kuidas läks, kuid lõpplahendusega seonduvalt on rahulolevaid, aga ka rahulolematuid. Eestlastele tüüpiline olukord: pooled poolt, pooled vastu.Sai siis riigipea ametisse kaunis ning selle ameti tarvis suhteliselt noor ja igati sõnaosav daam. Pettumuskibedust pidid maitsma vanema põlve poliitikud, kes olid oma esindaja troonilepääsuga juba arvestanud.Varasemate poliitiliste teenete eest loodetud tipp-positsioon libises korraga euroametniku-taustaga inimese kätte, kelle ainus süü näis olevat see, et ta andis oma kandidatuuri ülesseadmiseks nõusoleku. Mis kõige hullem – inimene ilma “luukeredeta”, mida saanuks rahva ees kibekiirelt klõbistama hakata.Korra haaras küll keegi kinni uue presidendi perekonnaelu varasematest keerdkäikudest, kuid midagi suuremat üles keerutada ei õnnestunud – elu nagu pea igal teisel eestlasel, kes elanud üle abielulahutuse ning vaatamata sellele üles kasvatanud tublid ja edasipürgivad lapsed. Kuna see teema tundus ebahuvitav, jäi targutajatel üle vaid ära oodata, mida värskel presidendil rahvale öelda on. Pole ju midagi lihtsamat, kui sõnast kinni haarata.Ja tuligi! President suvatses teada anda, et teda ei ole kunagi köitnud usulised rituaalid ja neist ta eriti ei hooli. Et kaasa mängides ta pigem petaks nii ennast kui ka rahvast. Samas nentides, et ta aktsepteerib inimeste juures kõiki tundeid, mida neis küsimustes keegi enda juures õigeks peab.Need seisukohad andsid meediale tööd üsna pikaks ajaks. Loomulikult on kõigil õigus oma arvamust avaldada. Ka neis küsimustes, kas presidendiamet toob ühtlasi kohustuse osaleda tähtsamatel jumalateenistustel. Lugedes presidendiametit puudutavaid seadusi, pole seda aga kusagil kirjas. Tundub siis olevat kirjutamata seaduste raamatus.Kuna president on minust pea viisteist aastat noorem, hakkasin mõtlema oma põlvkonna seotusele usuteemaga. Kasvasin üles täiuslikus ateistlikus ühiskonnas. Kirik oli tabuteema ja neid lapsi, keda usklikud vanemad ei lubanud astuda ei oktoobrilapseks ega pioneeriks, tundusid mõned õpetajadki eiravat.Ehkki ka kommunistide ideoloogia tundus sarnanevat mingile omalaadsele usule, pidi tunnistama vaid seda – kõik muud uskumised olid pehmelt öeldes ebasoovitavad. Lapsepõlves tunduski kõik kirikuga seonduv olevat mingi vanainimeste värk, mis meid, noori, ei puudutanud.Siis saabusid tormilised üheksakümnendad. Korraga oli vabadus nii suur, et igaüks võis teha, mida soovis. Kirikud täitusid rahvaga, teenistused läksid täissaalidele. Armulaual käisid kõrvuti nii elupõlised kirikuinimesed kui ka aastakümneid lastele kommunistlikku ideoloogiat pähe tagunud kooliõpetajad. Tekkis veel üks uus usuliik, mille jüngreid hakati rahvasuus kutsuma nänniusulisteks.Need olid inimesed, kes asusid kirikus käima vaid seepärast, et seal hakkas liikuma mitmesugust välisabi. Olid need siis riided, jalatsid, kodumajapidamises vajalikud tarbeesemed või ka toiduained. Nänniusk kestis täpselt nii kaua, kuni nänni jätkus.Meie pere nänniusklikuks ei hakanud. Minu esimene suurem kokkupuude usuvaldkonnaga tekkis üheksakümnendate teises pooles vallas tööle asudes. Oli aeg, mil ehitati pastoraadihoonet ja kogudus vajas valla abi, leidmaks ehitusele rahastajaid. Ka vastavad riiklikud kanalid olid olemas, kuid raha eraldati vaid siis, kui taotluse kirjutamisel osales omavalitsus.Eks saigi siis mõeldud nii, et ka usklikud on üks osa valla rahvast ja miks mitte neid aidata, kui asi piirdub meie jaoks vaid dokumentide vormistamisega ning muid kohustusi vallale ei kaasne. Koostöö lähendas mind kogudusele ja asjade loomuliku jätkuna sai läbi tehtud ka ristimine ja koguduse liikmeks hakkamine. Kuigi ütlesin juba toona välja, et mingit tõsiusklikku kirikuskäijat minust ei saa, ei vaata ma samas viltu ka sellele, kui mõne vallas toimuva suurürituse stsenaarium näeb ette kirikuõpetaja osalemise ja oma õnnistuse andmise.Seda lugu hakkasin kirjutama veendumuses, et usk minus eneses on suhteliselt sarnane sellega, mida tunneb praegune president. Ehk kõigil inimestel on vaba õigus uskuda või mitte uskuda või valida just see osa, millesse uskuda. Olen kindel, et selliseid inimesi, kes usuteemasse samamoodi suhtuvad, on väga palju.Millesse tuleb aga kindlasti uskuda, on see, et kõik, mida teed teistele, tuleb sulle endale millalgi mingil viisil tagasi! Just sellest lähtudes olen mina valinud iseenda tee.Olen püüdnud võimaluste piires toetada neid, kellel ei ole elus kõige paremini läinud. Lapsepõlves tulekahjus paljakspõlenuna mõistan hästi olukorda, kus pere ainuke vara on suitsev ahervare. Õnneks võib järgmine hetk olla selline, kus abikäe ulatavad nii sugulased, sõbrad, tuttavad kui ka päris võõrad inimesed.Nii leiabki minult peaaegu alati väikese annetuse see, kes on tulekahju ohvriks langenud. Eriti siis, kui õnnetus on juhtunud omakandis. Alati on mind kõnetanud ka abipalve, kui kalli ravi saamiseks on avalikkuse poole pöördutud haige lapse toetamiseks või väikeste laste ema aitamiseks, kes on ise raske haiguse küüsi sattunud. Uskumine, et minu annetus aitab neist probleemidest üle saada, ei ole mind maha jätnud.Uuelt aastalt loodangi seda, et me üha rohkem märkaksime abikätt vajavat inimest, ise muidugi uskudes, et just meie abi on see viimane kild, mis aitab.

Veel artikleid samast teemast »