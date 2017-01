Arvamus

MÕTE: Antagu tuld

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Pauku peab saama! Ja millal veel, kui mitte uue aasta vastuvõtmise puhul raha taevasse tulistada. Raha sõna otseses mõttes sodiks lasta.



Niimoodi, et terve linn, küla, maakond kajab. Uue aasta esimestest minutitest ei piisa – seda tuleb teha tingimata nii enne kui pärast numbri vahetumist. Õhtul ja päeval.



Linnades on eriti hull lugu. See, et mõni väikene ilmakodanik tahab sama päeva-õhtu-öö jooksul sõba silmale saada või et karvased lemmikud kardavad pauku, üldse teravaid hääli, ei paista mitte kedagi huvitavat peale ilmakodanike vanemate või siis lemmikute omanike.



Maal on veidi vaiksem, aga seda ootamatum. Kes tuleb selle peale, et kella kahest päeval ilutuld teha või et lasta viis minutit tohutu lärmi saatel aasta esimesel päeval raha lendu? Ikka need, kes ärkavad kas liiga vara või liiga hilja või kes leidsid lõpuks raketid üles. Kaotsiläinud asjade hulgast.



Ja niimoodi aastast aastasse. Hea küll, traditsioon on traditsioon ja kui on, mida sodiks lasta, siis andku aga tuld. Siiski võiks natukene mõelda sellele, et igale asjale on oma koht ja aeg. Võib ka mitte hoolida… aga siis tuleks mitte hädaldada, kui endale sama mõõdupuuga mõõdetakse. Mõnes teises kohas, mõnel teisel ajal.



Uusaastaööl helistas hea tuttav, et soovida head uut aastat. Ja teatas ühtlasi, et on lõkke ääres. Pärisin vastu, et kas teete šašlõkki, ilm ju lubab? Tema vastu, et ei, nad on tänaval ilutulestiku jääkide juures, mis rõõmsa särinaga põlevad. Madalalt lennanud ilutuli kipub ju ikka maanduma sinna, kuhu tal asja pole. Kena ju, kui mõeldakse nähtavuse peale, aga mis siis, kui need kukuvad krae vahele?



