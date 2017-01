Arvamus

JUHTKIRI - Karsumm

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Orissaare kandi rahvas organiseeris uue aasta esimesel päeval taas jäisesse vette hüppamise. Osavõtjate arv on aasta-aastalt kasvanud ning üritus järjest suuremat tähelepanu pälvinud. Üks mis kindel – ettevõtmised, mis toimuvad rohkem kui üks kord, on väärt kiitust, sest järjepidevus on kena asi.



Uue aasta esimesel päeval jääkülma vette hüppamine pälvib aga tähelepanu sellegi poolest, et ärgitab inimesi mitte nii hullusti pidutsema. Pole ju võimalik ennast külma vette kukutada, kui su jalad pärast pühi sind kodust väljagi ei suuda kanda.



Ehmatavalt külma vette hüppamine nõuab enamikult inimestelt ka suurt eneseületamist ning seetõttu on see hüpe uue aasta alguses justkui sümboolne. Kui sa suudad ennast aasta alguses ületada, siis suudad seda suure tõenäosusega terve aasta. Kui oled nii hakkaja, siis suudad kinni haarata ka muudest elu poolt pakutavatest väljakutsetest.



Selles mõttes võiks igal inimesel olla aasta alguses tema isiklik Karsumm, mis oleks justkui väljakutse ning mille ületamine annaks eneseusku terveks aastaks.



