Arvamus

BRIT KERBO AINULT MEIE MAAS: Ajast, ja arust

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: Brit Kerbo, kolumnist Laupäev, 31. detsember 2016. Meie Maa kolumnist Brit Kerbo. FOTO: erakogu Aastalõpuartiklid vaatavad enamasti tagasi kõigele, mis mööduval aastal toimunud. Analüüsivad, küsivad küsimusi, jagavad hinnanguid kõigile täide ja mitte täide läinud ennustustele. Sel ajal võiksime võtta ka pisut aega, et küsida endalt, kuidas me oma aega väärtustame ja millele kulutame. Kuhu kulus sinu aasta 2016? Ja kuidas plaanid kasutada järgmised 365 päeva?



Sotsiaalmeedia võidukäiguga kaasnev loomulik nähtus on see, et kõik muudkui arvavad. Arvamusi tuleb seinast seina, faktid segunevad väljamõeldistega, emotsioonid kõiguvad vastavalt ekraani taga ära tarbitud promillidele ja tõusvale vererõhule.



Jutulõimed venivad ja venivad, kõik sõidavad üksteisest üle, õige eestlase karika nimel käib tunnist tundi tihe rebimine.



Tarbetu ajaraiskamine



Nii otsitakse põlevi silmi vastust näiteks küsimusele, mida ikkagi president Kaljulaid kirikust arvab. Ehk peaks ta arvama teisiti?



Üks vehib põhiseadusega, milles seisab, et meil ei ole riigikirikut; teine seevastu toob lagedale eelkäijate kombed: presidendi kirikuskäimine on traditsioon, mille hülgamine on hukkamõistu väärt. On neid, kes toonitavad, et on olemas “kirjutamata seadused”, ja neid, kes demagoogialaviinina vastavad, et “sel juhul peaks ka lilla leegi hoidjate vennaskonda külastama”. Paljud tuttavad osutuvad seni hästi varjul olnud maausulisteks, keda tõmbab hiite poole.



Vähe on tunnustust sellele, et üks naine otsustas lihtsalt mitte olla variser, lihtsalt mitte kaasa teha midagi, mis seni talle kombeks pole olnud. Jah, mina käin kirikus, käisin ka jõuluõhtu palvusel. Kas ma aga eeldaksin, et tuhanded, kellele see komme on võõras, pressiksid end mingi mulje jätmise pärast 24. detsembril kirikutesse? Ei oota. Ma hindan inimeste ehedust ja valikuvabadust olla osa neist sündmustest, mida südames väärtustatakse. Seda ootan ka presidendilt.



Kirikuteema peale on tarbetult kulunud nii leheruumi kui ka aega. Tõestab seda ju seegi kirjatükk siin. Peeter Espak, TÜ võrdleva usundiloo vanemteadur pakub Eesti Päevalehes teemat kokku võttes nõnda: “Kui vastavale teemale selgepiirilisi protokollilisi reegleid järgnevaks viieks aastaks ei kehtestata, jääb arvamusartiklite tulv mõlemalt poolelt kaunistama meie leheveergusid, nagu ka vaidlused sotsiaalmeedias pea iga kirikliku ja riikliku tähtpäeva aegu. Sellest ei võida ei kristlased ega ateistid kumbki, vaid eelkõige Delfi kommentaator, kelle sõnumiks on “Papid ahju! Juudikristlased välja!” või siis “Võta vastu Issanda valgus, sa pime hoorav inimeseloom!””



Kulutatud aega aga ei saa meist keegi tagasi. Sellesama Espaki artiklis välja toodud andmete põhjal on meil küllalt suur hulk inimesi, kes usuvad surmajärgsesse ellu. Kas needsamad inimesed aga lükkavad tänasida toimetusi homse varna just selle mõttega, et “küll järgmises elus jõuab”? Vaevalt. Me ei väärtusta oma minuteid, tunde ja päevi sageli enne, kui need on pöördumatult kaotatud.



Toosama viimasel ajal uskmatusega silma torganud eestlane kipub uskuma veel ehk Igor Mangi horoskoopi, mis Maalehe tiraaži alati kenasti kergitab.

“Viimsest reliikviast” tuttavale küsimusele “mis meist saab?” näib aastast aastasse vastust otsida lihtsam ühe habemega mehe öeldud sõnadest, selle asemel, et oma elu eest ise vastutus võtta. Tegelikult ei saa ju ükski tähetark otsustada sinu eest, kuidas sa oma aega kasutad.



Jõulude eel tuletas nii mõnigi sotsiaalmeedias leviv video südamele koputades meelde ka seda, et oma aja kinkimisest väärtuslikumat ei ole.



Kaubanduskeskuse kinkekaart või suures karbis lelu võib küll saajale korraks naeratuse näole tuua, kuid kui sul pole oma lähedastele kinkida aega, on asjad küllaltki tühised – need ei asenda inimlikku soojust, märkamist ja sisukamaid vestlusi. Ehk ei oleks pidanud marketites kingikraami otsides üldse nii pikalt aega kulutama, kui oleksime varem võtnud aega, et kuulata, et tähele panna.



Nii netis kommenteerimise kui ka poodlemise asemel on meil ju tegelikult alati valikuvõimalus kasutada oma aega targemalt. Selmet spekuleerida Facebookis, mida teeb Yana Toom Süürias, võib veeta selle aja hoopis (lapse)lapsega mõnd raamatut avastades.



Aeg, mis on kulunud kellegi “suletud uste taha” piiludes ja “saladustesse” süvenedes, oleks ehk mõistlikumalt kulutatud midagi uut õppides, millessegi kogukondlikku panustades või oma kaaslast kallistades?



Iga päev on kingitus



Kas ma tahan oma aastalõpu kirjatükiga öelda, et eestlane on üks ütlemata triviaalne inimeseloom, kes ei saa aru, mis talle hea on?



Ei. Tahan öelda, et iga päev, mis meil on, on kingitus. Meie aeg ei ole lõputu ja kaotatut ei saa enam tagasi. Järjekordse kuulsuse siit ilmast lahkudes kallame me interneti üle võõrapäraste R.I.P.-hüüatustega, aga paraku ei oska me enamjaolt väärtustada seda aega, mis meil endil on.



