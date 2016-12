Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Unustatud 2016?

Laupäev, 31. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Mart Soidro, literaat Laupäev, 31. detsember 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik 2001. aastal tegi Urmas Ott neljatunnise aastalõpu maratonsaate “Unustamatu esimene”. 15 aastat hiljem tõdesid Anvar Samost ja Hannes Rumm (ERR, 25.12.), et hea meelega unustaksid paljud 2016. aasta kiiresti ära. “Unustatud kuueteistkümnes”?



Nojaa, selle aasta üheks läbivaks märksõnaks oli hirm: pagulased, Putin, ISIS, Brexit, Trump. Eesti väliskeskkond halvenes oluliselt ning tagatipuks toimus meie riigis veretu vasakpööre ja võimule trügisid luuserid. Ja nagu rahva kannatustel oleks veel vähe trambitud! 27. detsembril valiti aasta treeneriks Matti Killing...



Ajalugu pole sugugi lõppenud



Tean, et tõsiste asjadega ei tohi nalja teha. Francis Fukuyama kirjutas USA riigidepartemangu vähetuntud ametnikuna 1989. aastal artikli “Ajaloo lõpp?”. Möödus kolm aastat, kui kultusfilosoofi staatusse tõusnud politoloogil ilmus peateos “Ajaloo lõpp ja viimane inimene”. Küsimärki enam pealkirjas ei ole ja džinn sai pudelist välja lastud – Fukuyama rahustas meid ju väitega, et pärast Berliini müüri langemist ja külma sõja lõppu on maailm jõudnud liberaalse demokraatiani ja ajalugu suures osas lõppenud. Nagu muinasjutus: kui nad surnud ei ole, elavad nad õnnelikult elu lõpuni.



Väga lihtsakoeliselt: nüüd on Francis Fukuyamast saanud meie oma Rein Toomla. Aga mina ei oska sel puhul nutta, veel vähem naerda. Sain just 53 aastat vanaks, seetõttu ei jookse ma enam põlvpükstes kastesel luhal ega kipu kuninga kombel Kuule. Tahtest oleneb muidugi palju, heast tahtest peaaegu kõik, kuid on asju, mis ei sõltu minust. Seetõttu ei suuda ma valjuhäälselt kaasa muretseda ega globaalselt mõelda. Selleks on teised inimesed.



Suudan hoida kodu korras ning lähedastel ja sõpradel silma peal. Täna on viimane päev, kui saab soovida, et uus aasta tuleks parem kui lõppev.

Tagasihoidlikkus pole olnud kunagi mu suurim voorus, seetõttu tahaks hoopis poetada, et see oli imeline aasta ja kahju, et hakkab juba otsa saama.



Ma ei kurna aasta viimasel päeval lugejaid päevapoliitikaga. Kui, siis riivamisi. Meie tähtsamates raadiojaamades on kokku neli nädalat kokkuvõtvat poliitikasaadet: “Rahva teenrid”, “Olukorrast riigis”, “Samost ja Rumm” ning “Muuli ja Riikoja”. Et pilt oleks veelgi täiuslikum, võiks tulevad aastal Nõmme raadios neile lisanduda “Lepp ja Ummelas”. Aga see selleks.



Ma ei nõustu väitega, et unustusehõlma on vajumas kaks meie poliitika raskekahurit – Edgar Savisaar ja Toomas Hendrik Ilves. Võib-olla ei kuule me tuleval aastal esimese kohta enam suurtest edusammudest, kuid olen kindel, et meie president tuleval aastal meeldivalt üllatab. Lõpuks ometi saab ta tegeleda endale rõõmu pakkuvate asjadega. Ta ei ole enam nagu tööpäeva lõpus viimast otsa sõitev tülpinud liinibussijuht, kes reisijatest ammu tüdinenud. Kes vaid äärmuslike juhtumite puhul riiukukki korrale kutsub ja kooseluseadust meelde tuletab.



Nõustun Marju Lauristiniga, et Eesti poliitikas on toimunud väga kaua oodatud muutus ja see on palju üldisem kui pelgalt valitsuse muutus. “Keskerakonnas toimunud uuenduskuur ja Reformierakonna võimumonopoli murdmine tervendab kogu meie poliitilist kultuuri ning on juba esimeste nädalatega toonud Eesti ühiskonda senisest palju avatumat ja rõõmsamat vaimu,” kirjutas mu õpetaja ajalehes Sotsiaaldemokraat. Aga mitte ainult.



Kui veel aasta tagasi olid meie parlamendis parketikõlbulikud ja -kõlbmatud erakonnad, siis pärast presidendivalimiste läbikukkumist küsis tollane peaminister viimases hädas Mart Helme mobiiltelefoni numbrit. Kuidas Lennart ütleski raskete aegade ja laululindude kohta?



Aga me saime ka läbi raskuste uue presidendi. Mida sõber Andrus Kivirähkiga Kerstist arvame, võisite lugeda palju poleemikat tekitanud vestlusest “Andrusega Kerstil külas” (Meie Maa, 17.12.).



Võitjate põlvkond hakkab lahkuma



Meenutasin oma viimases arvamusloos “Jõulud minu elus”, (Meie Maa, 23.12.), et keskkooli ajal, seega Moskva olümpiamängude aegu, meievanused õpilased veel jõuluõhtul surnuaedades ei käinud. Põhjus oli proosaline: kõik kallid inimesed olid elus.



Nüüd on elukaar jõudnud punkti, kus lisaks vanale kallile sõbrale ja seltsivennale tuli sel aastal jätta hüvasti ka oma armsa klassiõega. Üks kurb sündmus võib olla ajendiks kohtumisele, mida kümneid aastaid edasi lükkasin. Aga parem hilja kui siis, kui on juba hilja.



Tänavu möödus 90 aastat Anton Hansen Tammsaare “Tõe ja õiguse” I osa ilmumisest ja 100 aastat Paul Kerese sünnist. Eks kaks meie rahva suurkuju mõlkusid mul terve aasta meeles, aga alles jõulu esimesel pühal jõudsin nende kalmudele. Ei taha tänitada ega nääriõhtul kellegi tuju rikkuda, kuid tõsiasi on see, et Metsakalmistu kuulsuste künkal põles “igavese teise” haual vaid kaks ja kirjanike vanal platsil Anton Hansen Tammsaarel mitte ühtegi küünalt.



Nojah, kui ironiseerida, siis võiks ju öelda, et pilk võib olla petlik. Oleme ju e-riik, äkki – nagu valimiste puhulgi – panid paljud küünla interneti teel.



Tõmbame aastale joone alla veidi lõbusamas võtmes, head sõbrad. Samal aastal, kui 37-aastane Francis Fukuyama avaldas artikli “Ajaloo lõpp?”, kirjutas 18-aastane Karl-Martin Sinijärv ajalehe Edasi toimetuses nääriluuletuse, mille ta mulle pühendas ja mis pole aastatega sugugi oma aktuaalsust kaotanud:



Omi hääli nürikäärseid kähistagem

kesk lund ja läbu, sillerdust ja saasta.

Nüüd lõppu sajandi, nüüd jälle lõppu aasta

neil näärel üliväärselt tähistagem.

Lumipesun lõbutsevat moodsat näärisokku

...näen tänaval, käen pulplev vahuviin.

Meil, heeroseil, on hüvaks heroiin,

steriilsed süstlad täna stiilselt löögem kokku!

(1989) Nojaa, selle aasta üheks läbivaks märksõnaks oli hirm: pagulased, Putin, ISIS, Brexit, Trump. Eesti väliskeskkond halvenes oluliselt ning tagatipuks toimus meie riigis veretu vasakpööre ja võimule trügisid luuserid. Ja nagu rahva kannatustel oleks veel vähe trambitud! 27. detsembril valiti aasta treeneriks Matti Killing...Tean, et tõsiste asjadega ei tohi nalja teha. Francis Fukuyama kirjutas USA riigidepartemangu vähetuntud ametnikuna 1989. aastal artikli “Ajaloo lõpp?”. Möödus kolm aastat, kui kultusfilosoofi staatusse tõusnud politoloogil ilmus peateos “Ajaloo lõpp ja viimane inimene”. Küsimärki enam pealkirjas ei ole ja džinn sai pudelist välja lastud – Fukuyama rahustas meid ju väitega, et pärast Berliini müüri langemist ja külma sõja lõppu on maailm jõudnud liberaalse demokraatiani ja ajalugu suures osas lõppenud. Nagu muinasjutus: kui nad surnud ei ole, elavad nad õnnelikult elu lõpuni.Väga lihtsakoeliselt: nüüd on Francis Fukuyamast saanud meie oma Rein Toomla. Aga mina ei oska sel puhul nutta, veel vähem naerda. Sain just 53 aastat vanaks, seetõttu ei jookse ma enam põlvpükstes kastesel luhal ega kipu kuninga kombel Kuule. Tahtest oleneb muidugi palju, heast tahtest peaaegu kõik, kuid on asju, mis ei sõltu minust. Seetõttu ei suuda ma valjuhäälselt kaasa muretseda ega globaalselt mõelda. Selleks on teised inimesed.Suudan hoida kodu korras ning lähedastel ja sõpradel silma peal. Täna on viimane päev, kui saab soovida, et uus aasta tuleks parem kui lõppev.Tagasihoidlikkus pole olnud kunagi mu suurim voorus, seetõttu tahaks hoopis poetada, et see oli imeline aasta ja kahju, et hakkab juba otsa saama.Ma ei kurna aasta viimasel päeval lugejaid päevapoliitikaga. Kui, siis riivamisi. Meie tähtsamates raadiojaamades on kokku neli nädalat kokkuvõtvat poliitikasaadet: “Rahva teenrid”, “Olukorrast riigis”, “Samost ja Rumm” ning “Muuli ja Riikoja”. Et pilt oleks veelgi täiuslikum, võiks tulevad aastal Nõmme raadios neile lisanduda “Lepp ja Ummelas”. Aga see selleks.Ma ei nõustu väitega, et unustusehõlma on vajumas kaks meie poliitika raskekahurit – Edgar Savisaar ja Toomas Hendrik Ilves. Võib-olla ei kuule me tuleval aastal esimese kohta enam suurtest edusammudest, kuid olen kindel, et meie president tuleval aastal meeldivalt üllatab. Lõpuks ometi saab ta tegeleda endale rõõmu pakkuvate asjadega. Ta ei ole enam nagu tööpäeva lõpus viimast otsa sõitev tülpinud liinibussijuht, kes reisijatest ammu tüdinenud. Kes vaid äärmuslike juhtumite puhul riiukukki korrale kutsub ja kooseluseadust meelde tuletab.Nõustun Marju Lauristiniga, et Eesti poliitikas on toimunud väga kaua oodatud muutus ja see on palju üldisem kui pelgalt valitsuse muutus. “Keskerakonnas toimunud uuenduskuur ja Reformierakonna võimumonopoli murdmine tervendab kogu meie poliitilist kultuuri ning on juba esimeste nädalatega toonud Eesti ühiskonda senisest palju avatumat ja rõõmsamat vaimu,” kirjutas mu õpetaja ajalehes Sotsiaaldemokraat. Aga mitte ainult.Kui veel aasta tagasi olid meie parlamendis parketikõlbulikud ja -kõlbmatud erakonnad, siis pärast presidendivalimiste läbikukkumist küsis tollane peaminister viimases hädas Mart Helme mobiiltelefoni numbrit. Kuidas Lennart ütleski raskete aegade ja laululindude kohta?Aga me saime ka läbi raskuste uue presidendi. Mida sõber Andrus Kivirähkiga Kerstist arvame, võisite lugeda palju poleemikat tekitanud vestlusest “Andrusega Kerstil külas” (Meie Maa, 17.12.).Meenutasin oma viimases arvamusloos “Jõulud minu elus”, (Meie Maa, 23.12.), et keskkooli ajal, seega Moskva olümpiamängude aegu, meievanused õpilased veel jõuluõhtul surnuaedades ei käinud. Põhjus oli proosaline: kõik kallid inimesed olid elus.Nüüd on elukaar jõudnud punkti, kus lisaks vanale kallile sõbrale ja seltsivennale tuli sel aastal jätta hüvasti ka oma armsa klassiõega. Üks kurb sündmus võib olla ajendiks kohtumisele, mida kümneid aastaid edasi lükkasin. Aga parem hilja kui siis, kui on juba hilja.Tänavu möödus 90 aastat Anton Hansen Tammsaare “Tõe ja õiguse” I osa ilmumisest ja 100 aastat Paul Kerese sünnist. Eks kaks meie rahva suurkuju mõlkusid mul terve aasta meeles, aga alles jõulu esimesel pühal jõudsin nende kalmudele. Ei taha tänitada ega nääriõhtul kellegi tuju rikkuda, kuid tõsiasi on see, et Metsakalmistu kuulsuste künkal põles “igavese teise” haual vaid kaks ja kirjanike vanal platsil Anton Hansen Tammsaarel mitte ühtegi küünalt.Nojah, kui ironiseerida, siis võiks ju öelda, et pilk võib olla petlik. Oleme ju e-riik, äkki – nagu valimiste puhulgi – panid paljud küünla interneti teel.Tõmbame aastale joone alla veidi lõbusamas võtmes, head sõbrad. Samal aastal, kui 37-aastane Francis Fukuyama avaldas artikli “Ajaloo lõpp?”, kirjutas 18-aastane Karl-Martin Sinijärv ajalehe Edasi toimetuses nääriluuletuse, mille ta mulle pühendas ja mis pole aastatega sugugi oma aktuaalsust kaotanud:Omi hääli nürikäärseid kähistagemkesk lund ja läbu, sillerdust ja saasta.Nüüd lõppu sajandi, nüüd jälle lõppu aastaneil näärel üliväärselt tähistagem.Lumipesun lõbutsevat moodsat näärisokku...näen tänaval, käen pulplev vahuviin.Meil, heeroseil, on hüvaks heroiin,steriilsed süstlad täna stiilselt löögem kokku!(1989)

Veel artikleid samast teemast »