Arvamus

JUHTKIRI - Uus algab

Laupäev, 31. detsember 2016.



Täna õhtul lendavad taevasse raketid ja pauguvad šampusekorgid. Hommikul aga potsatas teie postkasti Meie Maa selle aasta viimane number. Lubame teile, et aasta pärast on kõik täpselt samamoodi.



Meie Maa on sel aastal pakkunud lugejatele mitmeid üllatusi – intervjuusid põnevate inimestega, huvitavaid avastuslugusid, probleemseid otsinguid ja kõike seda pakume loomulikult ka uuel aastal.



Lisaks on lehel tulemas mõned uuendused, aga sellest kõigest siis, kui aeg on küps.



Leht ei saa kellelegi pakkuda õnne ja rikkust, aga võime teid vahel juhtida sellele lähemale. Ka tänast pikka usutlust Raivo Heinaga tasub hoolikalt ja rahulikult lugeda, sest tarkuseteri sealt kõrvataha panemiseks peaks olema.



Tasuks luua endale suhtumine, et kadedus on ainult siis edasiviiv jõud, kui tahad teha ise veel paremini, selle asemel et teisi maha materdada.



Meie Maa jätkab oma lugejate poolt armastatud rada ning vaadates juba praegu meie järgmise aasta lehetellijate arvu, võib öelda, et meie sõbrad on endiselt meiega.



