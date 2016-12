Arvamus

KALEV STOICESCU AINULT MEIE MAAS: Pöörane ahviaasta

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Autor: Kalev Stoicescu, kolumnist Neljapäev, 29. detsember 2016. Kalev Stoicescu Lõppeva aasta sünged märksõnad on Brexit, Trump ja Süüria, mis kahjuks kipuvad vägisi varjutama mis tahes positiivseid rahvusvahelisi sündmusi. Sellist aastat poleks me keegi oodanud. Kas tegemist on pöördumatu arenguga?



Mõtleme korraks järele, mis on toimunud ja mis võib veel toimuda.



Cameron ületas isegi Tšernomõrdinit



Kunagist Venemaa peaministrit Viktor Tšernomõrdinit meenutatakse tihtilugu tema naljaka, kuid ühtlasi sisuka märkusega: “Tahtsime kõige paremat, aga välja tuli nagu alati!” Sümpaatsena tunduv Briti endine peaminister David Cameron, lähtudes kahtlemata headest kavatsustest, sai lõpuks hakkama kahe ajaloolise megakäkiga, mis ületavad kaugelt Viktor Stepanovitši “saavutusi”.



Kõigepealt 2013. aasta augustis, kui ÜRO tõendas siililegi täiesti selgelt, et Bashar al-Assadi relvajõud kasutasid korduvalt erinevat tüüpi keemiarelvi, sealhulgas sariini, opositsiooniliste jõudude ja tsiviilelanike vastu. President Barack Obama oli lubanud – küll üpriski vastumeelselt, aga siiski –, et sel juhul kasutab USA Süüria diktaatorliku režiimi vastu sõjalist jõudu ning Prantsusmaa oli juba Süüria lähistele lähetanud lahinguvalmis lennukikandja Charles de Gaulle'i.



Cameron, kellelt oodati n-ö avapauku, eelistas anda Suurbritannia sõjalise sekkumise küsimuse Süürias parlamendile otsustamiseks, see ei leidnud aga heakskiitu ja tekitas Obamale veel raskema seisu. USA loobus samuti sõjalisest aktsioonist ning Prantsusmaa vaatas kõike seda hämmeldunult ja abitult pealt. Lääs oli mõne päevaga Süüria “kaotanud”.



Venemaa seevastu ei kõhelnud hetkekski kasutamaks ära niisugust suurepärast võimalust, “loovutades” al-Assadi keemiarelvi ning haarates järk-järgult poliitilist ja sõjalist initsiatiivi Süürias.



Nüüd me näeme väga hästi, mis on nende arglike sammude tagajärg.

Oma teisele prohmakale pani Cameron aluse juba jaanuaris 2013, lubades korraldada enne 2017. aasta lõppu referendumi Suurbritannia kuuluvuse üle Euroopa Liidus (EL) – juhul, kui konservatiivid võidavad 2015. aasta parlamendivalimistel. Tundus, et ta oli väga mures oma erakonna ühtsuse ja mõistagi ka enda peaministritooli pärast, alahinnates täielikult Brexiti referendumi “B-stsenaariumi” ehk euroliidust lahkumist.



Suurbritannia Iseseisvuspartei (UKIP) liider Nigel Farage ja Konservatiivse Erakonna üks värvikamaid tegelasi, toonane Londoni linnapea Boris Johnson korraldasid uskumatult primitiivset ja populistlikku kampaaniat, mis viis selleni, et 52% hääletanud brittidest olid mis tahes põhjusel EL-i vastu.



Kusjuures mitte ainult Cameronil, vaid ka brexitistidel polnud mingisugust plaani, kuidas peaks Suurbritannia EL-ist lahkuma ja mis edasi saab. Korraks oli soe ja mõnus, ent nüüd juba üha enam märg ja külm tunne, nagu teadagi mis tegevuse puhul...



Cameron astus “rõõmsalt” peaministriametist tagasi, kuid ka Farage ei soovinud enam olla UKIP-i esimees. Mitte keegi ei tahtnud vastutada – poliitikute puhul üsna tavaline nähtus, eks ole? Lõpuks sai Johnsonist välisminister – las siis sööb seda putru, mida ta ise on keetnud!



Kõige sellega seoses mõtlesin välja musta huumori valda kuuluva anekdoodi: kui EL-is tekiks kollektiivse enesetapu sooritamise liikumine ja antud küsimust otsustataks 28 liikmesriigi ühisel referendumil, siis oleks küllaltki tõenäoline, et miljonid eurooplased teeksid oma arust nalja, hääletades enesetapu poolt (muidugi uskudes siiralt, et tulemus saab olema negatiivne, kuigi lubati taevast paradiisi), kuid referendumijärgsel päeval guugeldaksid nad paanikas, otsides internetiavarustes seletust sõnapaarile “kollektiivne enesetapp”. Asja eestvedajad oleksid sunnitud lõpuks tunnistama, et kollektiivse enesetapu peamine tulemus on siiski massiline surm...



Nii või teisiti, Brexit saab olema tõeline katsumus, mis ei tule nii majanduslikult, poliitiliselt kui ka sõjaliselt kasuks ei Suurbritanniale ega kogu EL-ile. Ühest küljest – britte ei tohiks karistada rahvahääletuse tulemuse eest. Teisalt, Suurbritanniale ei saa pakkuda liiga häid tingimusi EL-ist lahkumiseks, mis teisigi võimalikke lahkujaid tagant kannustaksid. Öeldakse, et Suurbritanniat karistab peamiselt erasektor, mitte ülejäänud 27 liikmesriigi valitsused. Tundub, et see ongi osaliselt õige, sest suurpankade ja -firmade peakorterid juba liiguvad London Cityst mandrile.



Trump saavutas ettearvamatu võidu



Donald Trumpi esinemine USA presidendivalimistel tundus alguses koomiline, seejärel groteskne, kuid lõpuks hirmutav. Kinnisvaraäris üht-teist saavutanud, kuid muudes ärivaldkondades (näiteks lennunduses) täielikult läbi põrunud mogul tundub olevat kindel, et saab suurepäraselt hakkama superriigi USA juhtimisega ja selle “taaskord suureks tegemisega”. Valimisloosungi võttis ta üle Ronald Reaganilt, kuid millega ta kompenseerib oma täiesti puuduvat riigijuhtimise ja rahvusvahelise suhtlemise kogemust?



Eks ikka aitab tubli meeskond hädast välja, loodetakse. Samas, välisministrikandidaadi Rex Tillersoni “diplomaatilised saavutused” seisnevad suurte naftatehingute sõlmimises, sealhulgas Venemaaga, mis tipnesid Rahvaste Sõpruse ordeni saamisega president Vladimir Putinilt. Kuid alates 20. jaanuarist, mil Trumpi administratsioon astub ametisse, on laual palju-palju muud kui üksnes Arktika gaasi- ja naftamaardlate “sõbralik” ammutamine.



Kui Eesti ning teised Kesk- ja Ida-Euroopa riigid kasutasid ära Venemaa suhtelist nõrkust 1990. aastatel, et ennast kindlalt läänemaailma külge ankurdada, siis Venemaa kasutas sama tõhusalt USA välispoliitilist hambutust Barack Obama kahel ametiajal, tehes endale maailmaasjades ruumi kõikvõimalike meetoditega, sealhulgas sõjaga.



Putin alustab läbirääkimisi Trumpiga nähtavasti Ukrainast, mõistagi nõudes Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamist “sõbraliku koostööfooni” loomiseks. Putini mäng sanktsioonidega on lihtne ja läbipaistev: USA ja EL tühistagu neid esmajärjekorras ning Venemaa vastab seejärel oma “vastusanktsioonide” kaotamisega, kusjuures ärgu keegi isegi unistagu, et Kreml kavatseb kas või lillegi liigutada seatud tingimuste täitmiseks, eriti Krimmi osas.



Tundub, et Trump on valinud Venemaa sõbrustamise ning Hiinale vastuseismise variandi, kuigi vastupidine valik tunduks igati mõistlikum. Kumbki neist ettevõtmistest ei saa olema lihtne, kusjuures võimalike tagasilöökide sünergia võib olla ameeriklastele eriti valus. Hiina merevägi püüdis hiljuti kinni USA luure allveedrooni, mille peale Trump teatas: “Jätke see endale!” Hiina siiski tagastas drooni, kuid Pekingi valitsuse poolt kontrollitud väljaande kommentaaride saatel. Esiteks, Donald Trump ei olevat tõeline riigijuht ega vääriline juhtima superriiki. Teiseks, Hiina võib anda USA-le nii mõnegi õppetunni sellest, kuidas Aasia hiidriiki tuleb austada!



Kes see ikka oskab päris täpselt ette arvata, missugust poliitikat hakkab USA tulevast aastast alates ellu viima, sealhulgas NATO-suunal, mis on Eesti jaoks eriti oluline – Trump ei tea praegu seda isegi. Kui ta hakkab matkima Putini oportunistlikku stiili, mis tõejärgses maailmas näib meedia vahendusel olevat eriti edukas, siis ei saa enam rääkida kindlatest suhetest ja püsivast rahust Euroopas, vaid tuleb elada üks päev korraga ning loota kõige paremat. Elame-näeme.



Süüria lõputu õud



Diktaatorid Putin ja al-Assad on teineteisest sõltuvad, kuigi ühel on käsil suurejoonelised, senise maailmakorra jõuga ümbertegemise plaanid, kas või pommitades ennast läbirääkimiste laua taha, ning teisel kõigest omaenda naha ja Süürias valitseva režiimi päästmine.



Obama administratsioon näitas veenvalt oma soovimatust Süüria küsimusega tõsiselt tegeleda, kui välja arvata nn islamiriigi vastane võitlus. Venemaa tõrjus kindlalt prantslaste püüdlust asjas kaasa rääkida, vetostades selle riigi resolutsiooniprojekti ÜRO julgeolekunõukogus ning lükates edasi Putini Pariisi-visiiti. Britid, kes tekitasid terves Lähis-Idas – prantslaste “tagasihoidliku abiga” Süürias ja Liibanonis – 50–100 aastat tagasi kogu seda suppi, mida me täna helbime, ei paista üldse olevat Süüriast huvitatud.



Türgi president Recep Tayyip Erdogan raputas natuke tuhka pähe, tegi pöörde suhetes Venemaaga ja asus seejärel telefoniraamatute kaupa “gülleniste” likvideerima.



Niisiis tekkis Süürias omapärane “tööjaotus”: al-Assadi väed jätkasid Venemaa, Iraani ja Hezbollah’ abil Süüria opositsiooniliste jõudude hävitamist, tehes üksnes nägu, et nad ka justkui võitlevad ISIS-e vastu, Türgi tegeles oma “rahvusspordiga” ehk kurdide vastu võitlemisega ning USA ja teised läänekoalitsiooni liikmed pidid leppima islamiriigi ründamisega Iraagis ja mingil määral ka Süürias.



Sel ajal, kui Moskva ja Damaskus korraldasid Aleppo “vabastamist” ja “humanitaaroperatsiooni”, muutus hiilgava ajaloo ja imekaunite mälestistega miljonilinn rusuhunnikuks ning tuhanded süütud kohalikud elanikud hukkusid Vene pommide ja oma riigi verise režiimi kuulide all. Euroopa aga ägas üha enam kasvava pagulastetulva tõttu, kusjuures Putin ja al-Assad muudkui viskasid hagu juurde. Mida oleks võinud oodata al-Assadilt, kes on juba tapnud 300 000 Süüria elanikku ning ajanud miljoneid oma kodudest välja, või Putinilt, kes korraldas 1999. aastal omaenda riigis, Tšetšeenias, täpselt samasuguse veresauna?



Isegi Boris Johnson ei saanud seda mitte nimetada barbaarsuseks. Teised lääneliidrid ähvardasid Putinit ja al-Assadi rahvusvahelise kriminaalkohtuga ja lisasanktsioonidega. Ja siis? Ei miskit, tapatöö viidi Aleppos lõpule ning jätkub “rahumeeli” mujal Süürias. Taas leiavad kinnitust Henry Kissingeri targad sõnad, et diplomaatia ilma jõudemonstratsioonita, nagu seda tegi Obama kaheksa aasta jooksul, ei anna tulemusi ega taltsuta verejanulisi diktaatoreid.



Putin kujundas osava mängu Süürias, justkui imiteerides külma sõja aegset Vene–Ameerika kahepoolset tähtsamate maailmaasjade lahendamist, millest Euroopa (Liit) on kõrvale jäetud. Sama osavalt jättis ta Ukraina küsimuses USA tahaplaanile, eelistades näha nn Normandia formaadis küllaltki hambutut Saksamaad ja Prantsusmaad. Muidugi toonitades sellega, et Ukraina on “Euroopa asi”, milles ameeriklased mängivad kõrvalist rolli.



Nüüd ootavad kõik, eriti aga Kremli peremees, millega tuleb välja valitud president Trump. Kui Putin leiab temaga ühist keelt Ukraina osas, siis muidugi visatakse see Normandia formaat kuhu iganes. Süüria osas on Putin teinud veel ühe kavala käigu ehk “liigutanud” läbirääkimised Genfist oma n-ö tagaõuele ehk Astanasse, millega Moskva sõbrad (al-Assad, Erdogan, iraanlased) ja mõistagi lahke vastuvõtja Nursultan Nazarbajev olevat “igati nõus”.



Aga Trump? Kas ta viib maailma koos Putiniga tagasi 19. sajandisse, mil suurriigid jagasid omavahel rahvaid ja nende rikkusi nagu peenraha?



Tuleval aastal võivad veelgi tugevdada oma positsioone populistid ja paremäärmuslased Prantsusmaal, Saksamaal ning Hollandis. EL oleks siis veel suuremate probleemidega silmitsi. Ei ole põhjust arvata, et Venemaa hoidub küber- ja infooperatsioonidega toetamast oma lemmikuid neis riikides. Teisalt, võib kujuneda ajaloolis-irooniline, kui mitte skisofreeniline olukord, milles Angela Merkeli Saksamaa on pea ainus tõelise liberaalse demokraatia kants Euroopa südames!



