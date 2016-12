Arvamus

JUHTKIRI - Üllatus!

Reede, 30. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Jõuluaeg on möödas ja ühed suuremad söömaajad seljataga. Üllatuse osaliseks on ikka tore saada ja sedakorda üllatasid saarlased ja nende külalised jõulutoitude valikuga. Võib ju arvata, et jõulud on üks suur söömise ja koos istumise püha, kuid sedakorda torkas silma ostjate palju tervislikum valik.



Kõik poed nimetasid, et vähem osteti alkoholi ja rohkem rohelist kraami.



Traditsioonilise sealiha kõrvale aga küsiti palju parti, kana, hane. Tore on ka see, et kohalike köökide valmistoodang läks kenasti kaubaks. Samuti pidasid perenaised lugu pakendatud kaubast, mida saab lauale panekuks kerge vaevaga valmistada ning mis maitseb reeglina üsna hästi.



Loomulikult ei puudunud ostukorvidest verivorst ja sült, aga tundub, et inimesed on muutunud oma valikutes mitmekesisemaks ning soovivad ka jõululaual rohkem katsetada. Ka alkoholi puhul ei olnud eelistuses mitte kanged joogid, vaid vein ja glögi.



Jääb üle oodata ja loota, et sama suunda hoitakse ka vana-aastaõhtul seltskonnaga lauda istudes.



30. detsember 2016 Autor: MM Reede, 30. detsember 2016.Kõik poed nimetasid, et vähem osteti alkoholi ja rohkem rohelist kraami.Traditsioonilise sealiha kõrvale aga küsiti palju parti, kana, hane. Tore on ka see, et kohalike köökide valmistoodang läks kenasti kaubaks. Samuti pidasid perenaised lugu pakendatud kaubast, mida saab lauale panekuks kerge vaevaga valmistada ning mis maitseb reeglina üsna hästi.Loomulikult ei puudunud ostukorvidest verivorst ja sült, aga tundub, et inimesed on muutunud oma valikutes mitmekesisemaks ning soovivad ka jõululaual rohkem katsetada. Ka alkoholi puhul ei olnud eelistuses mitte kanged joogid, vaid vein ja glögi.Jääb üle oodata ja loota, et sama suunda hoitakse ka vana-aastaõhtul seltskonnaga lauda istudes.30. detsember 2016

Veel artikleid samast teemast »