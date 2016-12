Arvamus

VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Veel kord jõuludest: kalendriusku eelkäijad

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: Vootele Hansen, kolumnist Kolmapäev, 28. detsember 2016. Meie Maa kolumnist Vootele Hansen. Oleme harjunud teadmisega, et jõulud on muude tähenduste kõrval pööripäevapüha. Tõepoolest, 25. detsembril on päev minuti võrra pikem ja päikesetõusu asimuut kümmekond minutit kagusuunast tagasi ida poole nihkunud.



Ka Teise maailmasõja eelne “Eesti entsüklopeedia” ütleb, et paganluse aegadel peeti jõule talvise pööripäeva pühana. Seda kinnitavad teisedki teatmeteosed ja ka eesti keele etümoloogiasõnastik märgib selle ära.



Sõna võimaliku päritolu kohta on märgitud kas muinasskandinaavia hjul (ratas) või anglosaksi géol (rõõm, nali). Ratas viitab samuti pöördumisele.



Etümoloogiasõnastiku järgi võib tegu olla ka hilise laenuga vanarootsi keelest – jūl. Algskandinaavia keeles on jegwla, vanaislandi keeles jól ning vadja, soome ja isuri keeles jõulu. Lisada võib vanainglise yule.



Seos pööripäevaga



Välisminister Toomas Hendrik Ilves kirjutas möödunud sajandi lõpus artikli Jõulumaast, mis ilmus Eesti Ekspressis. Siis oli küsimuse all Eesti kutsumine liitumisläbirääkimistele Euroopa Liiduga. Ilves püüdis ka tolle sõna kaudu näidata Eesti kuulumist Põhjamaade sekka ning soovi eemalduda teistest Baltimaadest ja Ida-Euroopast.



Lõuna-Eestis on aga levinud ka nimetus tal(v)istepüha, mis on lähedane läti mõistele ziemas svētki.



Pööripäevale viitavad ka ennustamine ning vilja ja karja kasvu edenemisele osutavad kombed ja rituaalid. Aja murdumisele omakorda uskumine, et hinged on lahti pääsenud ja et üksi ei tasu väljas käia, samuti kaevude ja allikate vee muutumine viinaks. Neist kommetest mitmed siirdusid mõnisada aastat tagasi 1. jaanuarile kui uusaastapäevale, mida ka uueks jõuluks nimetati.



Jõulude seos pööripäevaga on selge juba enam kui tuhat aastat tagasi. Paraku nihkusid kalendri kuupäevad Juliuse kalendris iga sajandiga pööripäevadest eemale. XVI sajandi lõpus saigi see põhjuseks, miks paavst Gregorius teostas kalendrireformi. Eesmärk oli taastada Nikaia kirikukogu aegne kirikupühade ja pööripäevade seos. Nikaia kirikukogul lepiti kokku ülestõusmispühade pidamise aeg.



Mind on hämmastanud, et XIX sajandil, kui enamik rahvakombeid ja -uskumusi kirja pandi, oli Juliuse ja Gregoriuse kalendri vahe 12 päeva ning XX sajandi alguses 13 päeva. Seega oli ülemöödunud sajandi 25. detsember meie kalendri järgi 6. jaanuaril ja möödunud sajandi alguses 7. jaanuaril. Eestis kehtestati Gregoriuse kalender enamlaste võimu ajal veebruaris 1918. Tõsi, Lõuna-Eestit valitsenud Poola võttis uue kalendri kasutusele XVI sajandil.



6. või 7. jaanuariks on pööripäevast möödunud juba mitmeid päevi. Inimesed märkasid seda – päev on muutunud pikemaks üle 20 minuti. Võib ju arvata, et inimene, kel kella ei olnud, ei märganud seda. Taoliselt arvates teeme oma eelkäijatele küll liiga. Kindlasti märkasid inimesed aga suunda, kust päike hommikul tõuseb. Vahe pööripäevaga on kolm kraadi. Kummalt poolt mõnda puud või milliste puulatvade vahelt päike tõuseb, on igaühele nähtav. Kui päikese tõususuund on tagasi pöördunud, siis on ka pööripäev möödunud.



Pööripäevale lähedane oli ülemöödunud sajandil luutsinapäev 13. detsembril, mis vastas uue kalendri 25. detsembrile. Luutsinapäeva tähistati eelkõige Lääne-Eestis, rannarootslaste asualal ja nende naabruses. Rahvas teadis, et kõige pikem öö on just luutsinapäeval. Selle kommetest oli tuntud luutsina lakast kotti ajamine, mille juures kotihoidjale valati vett pähe. Kuid pööripäevaga ei ole raamatutes luutsinapäeva seotud.



Mida siis arvata? Kui inimesed peavad pööripäevaga seotud kombeid au sees pea kaks nädalat pärast pööripäeva, siis oli trükitud kalender nende jaoks olulisem kui silmaga nähtav. Seega olid nad kalendriusku. Teine võimalus on kalendri kuupäevaga seotud kirikupüha tähenduse olulisus, mis sidus endaga ka kõik muud pühadekombed.



Jõuluaeg kestab veel



Millal hakati Kristuse sünnipäeva pidama 25. detsembril? Evangelist Luukas ei märgi ei kuud ega päeva. IV sajandil hakati alguses Roomas, hiljem ka Konstantinoopolis tähistama 25. detsembrit, varasemat Võitmatu Päikese (Sol Invictus) päeva Jeesuse kui maailma valguse ja õiguse päikese sünnipäevana.



Kenasti said paika ka Luuka evangeeliumis mainitud teised tähtpäevad ja nende vahelised ajad – paastumaarjapäev üheksa kuud enne jõule ja Ristija Johannese sünnipäev kuus kuud enne jõule. Armeenia kirik tähistab Kristuse sünnipäevana 6. jaanuari, mil idakirik tähistab Kristuse ristimist ja läänekirik tema ilmumist teistele rahvastele hommikumaa tarkade kaudu.



