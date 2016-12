Arvamus

JUHTKIRI - Oleme vastu!

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Just nii kõlab lühidalt poolesaja allkirjaga kiri, mis saadetud enne jõule Leisi vallavalitsusele ja milles tõdetakse, et volikogu otsus sulgeda Leisi keskkool ei ole korralikult läbi mõeldud.



Välja on toodud mitmed aspektid, mis võiksid sundida keskkooli kaotamise otsust tagasi pöörama.



Põhjendusi on mitmeid, alates perede suurenevast rahalisest kulust kuni põhjenduseni, et altpoolt klassidest on lapsi rohkem juurde tulemas ja keskkooli osa ei jää liiga väheste õpilastega, kui paar vahepealset aastat välja arvata.



Kuna Saaremaal puudub praegu riigigümnaasium, siis peavad lapsevanemad vajalikuks säilitada Leisi keskkooli gümnaasiumiosa kuni riigigümnaasiumi tekkeni.



Nüüd on küsimus, kui palju kaalu on 51 allkirjal. Kas on seda piisavalt, et asi uuesti volikogus arutlusele võtta või näitavad eelnevad kaalutlused, et keskkool Leisis ei tasu ennast mingil moel ka tulevikus ära.



Tekib muidugi küsimus, kas siis varem pole lastevanematega üldse aru peetud, kui üks osapool nüüd allkirju korjab ja asjale hoopis teisiti vaatab?



