MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Jõulud minu elus

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Mart Soidro, literaat Reede, 23. detsember 2016. Mart Soidro FOTO: Toomas Huik Alustan sealt, kus sõber Ervin Õunapuu oma arvamusloo eilses lehes lõpetas: “Inimene on loodud selleks, et elu nautida, mitte karta.” Ja lisan juurde meie presidendi soovituse, et kõike tuleb elus teha rõõmu ja lustiga.



Esimesed jõulud, mida mäletan, olid enne Tšehhi sündmusi – järelikult 49 aastat tagasi. Õige aeg on maha magatud, ei osanud 70-ndatel küsida, kes oli see kummaline mees – punase nina ja kangete lõhnadega –, kes mu memme kodus Pääskülas seda rolli 1967. aastal etendas. Aga ma olen talle tänulik – oma ülesande ta täitis ja kingid ma kätte sain. Väiksena pole ju suurt vahet, kui tüütut juttu punase kuue taha maskeerunud valehabemega vanamees ajab, peaasi, et kinke saab!



Ja kuna jõulude ja nääride vahele mahub ka mu sünnipäev, mõistsin peagi, et see pole sugugi kõik, et sellega asi ei piirdu. Jõuludele järgnes ju sünnipäev, ka aastavahetuseks oli lähedastel minu jaoks veel mõni paukpadrun salves. Pole emalt tihanud küsida, kuidas nägi välja see “jaotuskava” – ja kas sel ongi enam tähtsust? –, igatahes olen ma talle väga tänulik, et ta on pidanud juba üle poole sajandi rehnungit, millal miski pakike pojale üle anda.



Et mitte väga enesekeskseks minna, ütlen kohe ära, et omakasupüüdliku inimesena meeldib mulle jõulude ajal kinke saada. Ma ei ole religioosne inimene, variser järelikult. Aga kingid kinkideks, see on hoopis saladuslikum püha kui aastavahetus. Isegi praeguse silmakirjatsemise ajastul. Vene ajal oli muidugi põnevam. Mäletan, kuidas vandeseltslaslikult üksteisele silma pilgutati ja söakamad isegi selle “sünnipäeva” puhul kätt surusid.



Aga nüüd pean ma põikama jõuludest nääridesse ja Kurgjärve spordilaagri juurde. Minu põlvkonna sportlikumad kaasteelised, kes veel kepi najal ei kõnni, kindlasti teavad seda Haanja lähedal olevat kohta, mis pani aluse meie tugevatele keredele kogu eluks. Nojaa, 40 aastat tagasi tegi jaaniõhtul mulle muidugi nalja, aga õrnas eas pigem pahameelt, kui ühe treeneri poeg – turris juustega! –, pärast seda, kui teised olid teinud tiritamme või Lurichi silda, läks lõkketule äärde, tegi jämedamat häält kui viieaastasele kombeks ja püstitas küsimuse: “Kus on paber? Kus on käärid? Varsti tulevad ju näärid!”



Kõik naersid, kõhud kõveras. Aga tagantjärele mõeldes, mis seal ikka naerda? Segamini läheb teistelgi, ka ühiskonnas väga lugupeetud inimestel. Arnold Rüütel, kes liitus vabadusvõitlusega mõnevõrra varem kui minu põlvkond, teatas üleminekuajal, et ta tähistas nääre salaja juba Hruštšovi sulaajal.



Millal sai minust vabadusvõitleja?



Kas juba seitsmekümnendate keskel, kui trammiteele pauku tegevaid padruneid panin ja käitumishinnet alandati või alles venestamise ajal, kui oma tüdrukuga – hästikasvatatud lapsega! – jõulude ajal Tallinnas Jaani kirikusse nina pistsime? Vist ikka alles siis.



See oli nii põnev, olgugi et rahvast saalis sisse ja välja ning pühakoja paksude müüride vahel valitses harras meeleolu. Käisime sutsti! ära ja tahtsime näha, kas V. Kingissepa nimeline Tallinna 20. keskkool “hakkab asja menetlema”. Uhkustada pole millegagi, aga sellegipoolest on need minu kõige ilusamad mälestused jõulude-aegsest kirikust. Sel ajal meievanused veel jõuluõhtul surnuaedades ei käinud. Kõik kallid inimesed olid elus.



Ilus oleks ju mõelda, et kui 1982. aasta mardipäeval suri XX sajandi üks suuremaid koomikuid Leonid Iljitš Brežnev, täitsid tema rolli edaspidi kirik ja usutegelased. Nii see päris ei läinud. Indrek Tarand kooserdas poolteist kuud hiljem esmakursuslasena Tartus Peetri kiriku ja Kuperjanovi haua vahet ja teisel katsel ta eksmatrikuleeritigi (vt täpsemalt Mart Soidro “Indrek Tarand, munadega mees”, Elukiri, veebruar 2014).



Aga jää hakkas pikapeale murenema. Mäletan, et 1986. aastal soovis ringhäälingus üks saatejuht “vana kombe kohaselt” ja väriseval häälel “häid jõulupühi”, 1988. aastal tuli raadiost juba esimene jumalateenistus ja viimane ülemnõukogu kuulutas jõulu esimese ja teise püha puhkepäevadeks 1990. aastal. Jõululaupäev on riiklik püha 2005. aastast.



Kõige kurvem oli 80-ndate lõpp ja 90-ndate algus, mil ma olin noor ja hakkamist täis, sain ajalehest Edasi prisket palka, aga selle eest polnud lähedastele jõuludeks midagi osta. Mäletan, kuidas Helju Vals, kadunuke, kõiki toimetuse töötajaid vaid talle omase kõva häälega informeeris, et enne kaubahalli avamist saab homme seal jõuluoste “sooritada”. Aga midagi sealt osta ei olnud ja meel oli mõru.



Kas nalja välja mõelda või mõtet välja naerda?



Edasi läks rajuks. Kõige grotesksemal kujul tähistati jõule pärast taasiseseisvumist. Hea mõttekaaslane Mihkel Mutt on seda oma följetonis “Jaani jõulud” värvikalt kirjeldanud (“Üleminekuaeg”, Tallinn 1995).



Jaani peres peeti neid pühi kombekalt. Tal oli uus naine, esimese võttis siis, kui Moskvas õppis. Aga laulva revolutsiooni ajal avastas Jaan, et ei armasta Dusjat sugugi, laskis end kärmesti lahutada ning abiellus Mullikiga. Läks 1991. aasta jõulude ajal kirikusse ja tahtis nime kirja panna. Ostis kõige jämedama küünla ja istus teise ritta. Vaatas õpetajale andunult suhu ja pomises aeg-ajalt: “Õige, väga tabavalt öeldud!”



Kui nad pärast harrast hetke koju jõudsid, tuli sõber kõrvalmajast, et nende pojale, pisikesele Edgar-Arnoldile jõuluvana teha:



Jaan on teda hoiatanud ning jõuluvana mantel pole punane, vaid kollakasroheline. Jõuluvana kingib Edgar-Arnoldile neli aktsiat, ühe iga aasta kohta.



Siis tuuakse banaanid tuppa ja hakatakse hullama. Mulliki üritab rätsepal silma peast torgata, aga torkab selle hoopis lapsehoidjal.



Südaöösel läheb Jaan garaaži ning annab autodele natukene bensiini.



Ma ei tea, kas president Kersti Kaljulaid on seda följetoni lugenud. Aga ma loodan, et tema kõige suuremad survestajad ja tänitajad võtavad nüüd aja maha.



