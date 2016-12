Arvamus

JUHTKIRI - Rahulikku hingamisaega!

Reede, 23. detsember 2016.



Küllap on täna veel paljudel sagimist ja koju söögikraami ning kinkide ostmist, et pühad võiksid rahulikult tulla. Väga pikad need seekord pole, aga üks päev nädalavahetusele lisaks on ikka parem kui mitte midagi.



Ja kui siis kõik need kiired ettevalmistused on ühele poole saanud, võtkem aega lähedastele ja maailmale rahulikult otsa vaadata. Kas kõik ikka on nii hull, kui vahel arvata tahame, või on nii, nagu ütleb tänases pikas intervjuus laulja ja vilsandlane Jaan Tätte, kes on hästi palju reisinud ja näinud, kui ilus on maakera.



See ei ole hädaorg, kuhu me oleme sündinud, vaid paradiis. Kui sa inimesena oled ise sellest paradiisist hädaoru teinud, siis süüdista ainult iseennast, mitte valitsust ega oma meest või naist.



Hullust on maailmas alati olnud, aga vahel aitab usk kõige hullemast üle saada. Uskuge, mida tahate, aga uskuge nii, et te sellega teistele kahju ei tee. Uskuge nii, et teil endal sellest tuge, lohutust ja rõõmu oleks. Võtke jõulude ajal kas või mõni päev rahulikku hingamisaega.



