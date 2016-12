Arvamus

ERVIN ÕUNAPUU AINULT MEIE MAAS: Marginaal III (8)

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Autor: Ervin Õunapuu, kunstnik, kirjanik ja lavastaja Neljapäev, 22. detsember 2016. Aasta viimase mõtiskluse alustuseks tahan juhtida tähelepanu Eesti Vabariigi ristirahva juhi ühele mõttele, õigemini ühele sõnale intervjuus, mille ta andis 19. detsembril väljaandele Pealinn.



Ajakirjaniku küsimusele, miks peetakse meedias igasuguseid nõidu, tšakraid jm surimuri põnevaks, kristlaste peale vaadatakse aga nagu usuhullude peale, vastab EELK peakarjane: “Maailma seitsmest miljardist inimesest kuus miljardit on inimesed, kes midagi või kedagi usuvad. Järelikult on enamik maailma elanikest n-ö usuhullud.”



Kristlaste ülemkarjane Viilma võiks teada, et ei usuhullust ega ka n-ö usuhullust kui sellist pole tegelikkuses olemas. On lihtsalt religioosne usk ja usk, mingisugust hullust ehk usu üli- elik kõrgvormi ei eksisteeri. Religioosne usk (siin: kristlus) on täpselt nagu rasedus naistel või tiinus emasloomadel, see kas on või seda pole, kolmas variant on nonsenss.



Aga põhiteema juurde.



Detsembri viimasel nädalal räägitakse ilmaliku vabariigi kukutamisest rohkem kui muidu, seda tehakse lausa mitu korda päevas. Kummaline, et ei taheta aru saada religioossete usklike püüdlustest hävitada rahvusriik ehk Eesti Vabariik – “Meie Isa” palves on ju selge sõnaga kirjas, et, osundan: “Sinu (siin: fantastiline üliolend Jumal) riik tulgu.”



Kummaline, et ilmaliku vabariigi sees on asum, mida selle elanikud nimetavad Pühaks Maarjamaaks ja mille juhid tegutsevad süstemaatiliselt rahvusriigi vastu, palvetades Jeesus Jumalapoja taastulemise eest, mille kohaselt Eesti Vabariigist saab jumalariik.



Jahmatav, jah, aga ometi reaalne tõsiasi: “Sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.” Jõulurahu missugune ehk helge ja soe, tõeliselt positiivne teadaanne, mis teeb hingele pai.



Nääriõhtul verivorsti ja seapraadi süües mõtlen sõnakeerutustest ja mõttetiirudest, arvamustest ka. Arvamisega on nagu mõtlemisega – muudkui arva, aga vaata ette, et sa teisiti ei arva. Ise mõtlemisest ehk teisitimõtlemisest ma targu ei räägigi, sest ma tean, et tarkadel inimestel on kaks keelt. Ühega neist räägivad nad tõtt, teisega seda, mida nad hetkel kasulikuks peavad. Mina ei ole tark, sestap ütlen, mida mõtlen.



Üldlevinud on eksiarvamus, et ütlus, kes ei ole minuga, on minu vastu, kuulub Jossif Stalinile. On aeg see viga parandada, tegelikult kuulutas seda Jeesus Kristus, Jumala ainusündinud poeg, kes usklike arvates sündis just praegu 2016 aastat tagasi.



Täpne armastust ja rahu sisendav tsitaat Jeesuselt, mille on kirja pannud apostel Matteus, on ära trükitud Uues Testamendis ning see kõlab nii: “Kes ei ole minuga, see on minu vastu. Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka.”



Jah, see on tõesti tõsi.



“Kiidetud olgu Isa ja Poja ja Püha Vaimu kuningriik!” hüütakse kirikutes nii linnas kui maal, mandril kui saartel.



Eesti Vabariiki pühakodades ei mainita, isegi poole sõnaga mitte, sest seda pole usklike jaoks olemas. Nad põlvitavad pühakodades ja paluvad, et Jumala riik võimalikult kiiremini tuleks. Kummaline? Usklike meelest mitte, sest jumalateenistuse ajal sisenevad nad “ajatusse mõõtmatusse”, kus pole kohta ilmalikel institutsioonidel.



Soovid.



Praegu on soovide täitumise aeg. Unistan ajajärgust, mil inimene on jälle vaba, kui Jumala silm ei jälgi iga ta liigutust, kui transtsendentse üleloomuliku olendi kõrv ei kuula pealt kellegi mõtteid; soovin tagasi aega, kui inimene elas maa peal üksi, ilma kujuteldava kaaslaseta.



Selline aeg on korra juba olnud – pean silmas ajajärku, mil vanad jumalad olid lakanud olemast, aga Jeesus oli veel Maa peale saabumata.



Seoses kahe eelmise marginaaliga on mulle öeldud, et ma pean heitma silmili maha, kotiriided seljas, ja lakkamatult palvetama, et oma jumalavastased mõtted ja soovid andeks saada.



Üks peamine põhjus, miks inimesed muinasjutte Jumalast usuvad, on pärit ajast, mil kirik tekitas pärisorjades meeletut hirmu. See arutu hirm peksti mõisatallis inimestesse üdini sisse ja püsib seal tänaseni. Ristirahvaks pekstud inimesed ja nende kabuhirm on saladus, “kodune asi”, millest avalikkuse ees ei räägita.



Hirmust vabanemiseks piisab, kui avada mõne ilmaliku mõtleja raamat.



Hea jõuluaja lugemine, mida südamest soovitan, on Rotterdami Erasmuse “Narruse kiitus”, mis algselt ilmus küll 500 aastat tagasi, aga kellega kaasa mõeldes tabab igaüht üllatus – autori muiged sobivad täpselt tänasesse ja homsessegi päeva.



Maitseprooviks üks tsitaat, mis kirjas 111. leheküljel: “Võib-olla oleks parem teoloogidest vaikides mööda minna, sest see liik inimesi on imeliselt süngepilguline ja kergesti ärrituv, ja on võimalik, et nad mind musttuhande järeldusega ründavad, sõnu tagasi võtma sunnivad, ja kui ma sellest keeldun, otsekohe ketserlusest kisendama hakkavad.”



Nendelesamadele teoloogidele meeldib kogu rahva nimel rääkida, osundan esimest ettejuhtuvat: “Ma arvan, et jõuluperioodil kirikus käimine on omamoodi usutunnistus, me oleme kristlik rahvas, see, et meid nimetatakse usukaugeteks ja jumalakaugeteks, ei saa ju olla tõsi, kui küsitluste järgi rohkem kui pooled käivad jõuluperioodil kirikus.”



Jumalateadlastele meeldib ka inimesi ähvardada. Eriti teispoolsuses ootavate eriliste sündmustega – hirm suremise ja isikustatud Surmaingli ees kasvab. Mida kõrgem on elatustase ehk mida ilusam on elu, seda raskem on ette kujutada, et selle kõigega peab hüvasti jätma. Enamik ei taha selle teadmisega leppida, selleks ongi kurjad geeniused välja mõelnud religioonid, usundid ja muud fantaasiad, et surmaminejalt koorida kõik, mis üldse veel võtta annab.



Pole mitte mingisugust vahet, kus vaimne nülgimine kui ränk kuritegu inimsuse vastu toime pannakse, kas seda tehakse EELK kirikutes, templites, mošeedes või kuningriigisaalides – iseseisva loomingulise mõtte hävitamise oskustöölised tegutsevad täpselt samade reeglite järgi.



Muie suunurgas muudab nende vaeva ja hirmu põhjuse naeruväärseks. Ja ühel ilusal hommikul pole pimedast koopausust enam jälgegi – valgus paistab igasse prakku ja õudne paine on jäädavalt kadunud.



Uueks aastaks soovin totrast hirmust vabanemist kõigile, kes sellega veel kimpus. Inimene on sündinud selleks, et elu nautida, mitte karta.



