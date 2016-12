Arvamus

JUHTKIRI - Pööras ära

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Eile oli talvine pööripäev ja usute või mitte, aga kohe varsti hakkavad päevad kukesammu võrra pikemaks minema. Ehkki seda on esialgu raske märgata, annab jõudu teadmine, et kevad pole nüüd enam kaugel.



Tore on pööripäev ja jõuluaeg aga loomulikult seetõttu, et rohked tegemised ei lase talvekaamosel peale tulla. Toimumas on kõikvõimalikud jõululaadad ja tore on just see, et ei peljata korraldada ka väiksemaid kohalikke jõuluväljamüüke.



Lisaks on olnud võimalus osa võtta jõulutoitude valmistamise kursustest ning müügile on jõudmas kohalike tootjate valmistatud uued jõulutooted. Ka jõulukingi ostmise võib enese jaoks meeldivaks toiminguks mõelda.



Ning kui kõikidest teadmistest ja ostudest juba küllalt on saanud, siis jõulukontserdid kirikutes ja kultuurimajades kosutavad hinge.



Pööripäevad on väga olulised ajad, sest siis on igasuguseid kummitusi, ingleid, haldjaid, metsavaime ja muid sarnaseid “olendeid“ oluliselt rohkem ringi liikumas. Kui nad teile eile midagi paha ei sünnitanud, siis võite järgmise pööripäevani rahulik olla.



