Arvamus

Lahkuvale aastale tagasi mõeldes

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Aasta on inimese mõõt. Sünnime ja elame, lahkudes igavikku aastanumbritega mälestusplaadil. Tegelikult on elu sujuv kulg vilksatavate verstapostidega teel.



Pärast jõule astume taas uude aastasse, mille kohta pole kindlaid teadmisi. Võimalik, et saame jälle mõne üllatuse osaliseks. Nagu tänavu, kui valiti Eestile uus, ettearvamatu president. Õnneks juhtus olema hea valik. Küllap temalt on meeldiv uue aasta õnnesoovi kuulda.



Emade arv väheneb



Me ju ikka loodame, et uus aasta tuleb vanast parem. Praegu aga ehime veel jõulukuuske. Ise mõeldes sellele, mida perekondlikul kogunemisel lahkuvast aastast rääkida.



Teadagi seda, et aasta alguses oli palju lund maas ja ilmad paraja pakasega. Tallinnas Lennusadamas anti avalöök merekultuuri aastale – tuletasime endale meelde, et elame mere ääres, aga vaatame rohkem maale kui merele. Maal on jalgealune kindlam. Muidugi siis, kui seda, mida maamajandus annab, ka kasudega müüa saab. Teravili läheb hästi, aga piimahinnad lasti nõnda alla, et mõned laudad müüdi juba tühjaks. Saaremaa piimatööstus vedas ühistegevuse alusel välja. Karjad on alles ja külades mõned korstnad ikka veel suitsevad ning oodatakse koju linnadesse valgunud lapsi.



Mööduval aastal, vabariigi aastapäeva eel korraldas Saaremaa ühisgümnaasium õpilastele pidulikke aktusi, kus räägiti meie riigist ja headest tavadest rahva teenimisel. Igast noorest võib saada riigitegelane, kes vanemaid austab, hoolsalt õpib ja omakasupüüdmatult ühiskonda haljale oksale aitab. Me vajame avatud südamega erakondi ja rahva poole kallutatud valitsejaid.



Samas, toimiv poliitika viis suvel juhtiva koalitsiooni paljajalu ohakatesse. Sügisel tuligi valitsuse vahetus. Ilma Edgar Savisaareta, kes kunagi Rahvarindega alustas ja kõikumatult oma asja eest seisis. Teda igatsevad veel etteotsa paljud Narva elanikud. Kahjuks jõuab teave olukorrast Tallinnas Narva väga aeglaselt, sest vahemaa on paarsada kilomeetrit. Vene piir aga neil igipõliselt ukse all.



Inimeste üldine teadmatus Eestis korraldatavast haldusreformist ja riigi enda asukohast selles muutuste möllus on lausa ohtlik nähe. Me ei kujuta ette, mis olukorras me aastal 2018 oleme. Ilmselt paljud meie hulgast ei tea siis enam, kus me elame ja kes meie eest kostab. Olulised nimed, mis meie juuri tähistasid, kaovad, vanad auväärsed kogukonnad hajuvad ning inimesed ei leia enam hõlpsasti turvalist sõprust ja tuge. Niisugune rahvas on mõne tugeva, juhtiva valitseja kerge saak ja kosutus. Pikemaks ajaks.



Muidugi, nooremad põlvkonnad harjuvad niisuguse olukorraga, kus kõik on samamoodi ühes kastis nagu kogu info pesitseb nutitelefonis. Viimane sõltub aga laadimisvõimalusest. Kui elektrivool katkeb ja kodu asub tuule peal, siis tuleb meelde ema. See ürgne tähevalgus juhib inimlast kodutanumal, pimedal linnatänaval ja mässaval merel.



Kahjuks emade arv väheneb. Hädavajalik palgatöö võtab neilt kutsumuse, naiselikkuse, aja ja enamasti ka armastuse tuleviku vastu. Koolid sulgevad uksi, tööandjad laiutavad käsi – pole oskustöölisi, riik vaevleb tarkade teadlaste ja juhtide otsimisega. Kas riputame jõulupuu oksale sildikese “demograafiline probleem”? See algab Eesti kodust, mille juuri kärbib aeg. Ajal pole peremeest maapeal. Ta toimib ilmaruumi seaduste alusel.



Vaja mõelda suurelt



Ilmaruum pole rahul ka maakeral toimuvate soojenemise protsessidega. Meil pole tänavu jõuludeks harjumuspärast lund. Väljas on kuni viis kraadi sooja.

Niiskus, udulaamad ja tugevad tuuled. Istume toas ja mõtleme noorusea jõuludele. Oli ka siis raskeid aastaid. Verevalamist ja kaotusi. Aga panime küünlad põlema ja soovisime rahu, armastust ja hüveõnne. Tänasime esivanemaid elu ja kultuuripärandi eest. Mõttekaaslasi oli rohkem, vaim tugevam ja igapäevane karastustuli muutis sitkeks. Paindusime, aga ajasime siis jälle end sirgu, et näha ka järeltulevat põlve.



Püüame neilt noortelt, kes Kuressaare raekoja ees suure jõulupuu alla kogunevad, loota saarlasliku elulaadi jätkamist ning õigeks eestlaseks olemist. Kitsas keskväljak surub neid kokku ja jääb tunne, et meid on palju. Tegelikult ongi – ümmardades tervelt miljon eestlast. See on ikka veel suur varandus.

Justkui suur seemnesalv, mis külvatakse haritud mulda ja sinisele merele.



Kohe on pühadeaeg ja uue aasta algus. Neil päevil peame mõtlema suurelt, sest aastad pole vennad ja mõni neist võib kinkida midagi võimsat ja suurt. Autor: Bruno Pao Kolmapäev, 21. detsember 2016.Pärast jõule astume taas uude aastasse, mille kohta pole kindlaid teadmisi. Võimalik, et saame jälle mõne üllatuse osaliseks. Nagu tänavu, kui valiti Eestile uus, ettearvamatu president. Õnneks juhtus olema hea valik. Küllap temalt on meeldiv uue aasta õnnesoovi kuulda.Me ju ikka loodame, et uus aasta tuleb vanast parem. Praegu aga ehime veel jõulukuuske. Ise mõeldes sellele, mida perekondlikul kogunemisel lahkuvast aastast rääkida.Teadagi seda, et aasta alguses oli palju lund maas ja ilmad paraja pakasega. Tallinnas Lennusadamas anti avalöök merekultuuri aastale – tuletasime endale meelde, et elame mere ääres, aga vaatame rohkem maale kui merele. Maal on jalgealune kindlam. Muidugi siis, kui seda, mida maamajandus annab, ka kasudega müüa saab. Teravili läheb hästi, aga piimahinnad lasti nõnda alla, et mõned laudad müüdi juba tühjaks. Saaremaa piimatööstus vedas ühistegevuse alusel välja. Karjad on alles ja külades mõned korstnad ikka veel suitsevad ning oodatakse koju linnadesse valgunud lapsi.Mööduval aastal, vabariigi aastapäeva eel korraldas Saaremaa ühisgümnaasium õpilastele pidulikke aktusi, kus räägiti meie riigist ja headest tavadest rahva teenimisel. Igast noorest võib saada riigitegelane, kes vanemaid austab, hoolsalt õpib ja omakasupüüdmatult ühiskonda haljale oksale aitab. Me vajame avatud südamega erakondi ja rahva poole kallutatud valitsejaid.Samas, toimiv poliitika viis suvel juhtiva koalitsiooni paljajalu ohakatesse. Sügisel tuligi valitsuse vahetus. Ilma Edgar Savisaareta, kes kunagi Rahvarindega alustas ja kõikumatult oma asja eest seisis. Teda igatsevad veel etteotsa paljud Narva elanikud. Kahjuks jõuab teave olukorrast Tallinnas Narva väga aeglaselt, sest vahemaa on paarsada kilomeetrit. Vene piir aga neil igipõliselt ukse all.Inimeste üldine teadmatus Eestis korraldatavast haldusreformist ja riigi enda asukohast selles muutuste möllus on lausa ohtlik nähe. Me ei kujuta ette, mis olukorras me aastal 2018 oleme. Ilmselt paljud meie hulgast ei tea siis enam, kus me elame ja kes meie eest kostab. Olulised nimed, mis meie juuri tähistasid, kaovad, vanad auväärsed kogukonnad hajuvad ning inimesed ei leia enam hõlpsasti turvalist sõprust ja tuge. Niisugune rahvas on mõne tugeva, juhtiva valitseja kerge saak ja kosutus. Pikemaks ajaks.Muidugi, nooremad põlvkonnad harjuvad niisuguse olukorraga, kus kõik on samamoodi ühes kastis nagu kogu info pesitseb nutitelefonis. Viimane sõltub aga laadimisvõimalusest. Kui elektrivool katkeb ja kodu asub tuule peal, siis tuleb meelde ema. See ürgne tähevalgus juhib inimlast kodutanumal, pimedal linnatänaval ja mässaval merel.Kahjuks emade arv väheneb. Hädavajalik palgatöö võtab neilt kutsumuse, naiselikkuse, aja ja enamasti ka armastuse tuleviku vastu. Koolid sulgevad uksi, tööandjad laiutavad käsi – pole oskustöölisi, riik vaevleb tarkade teadlaste ja juhtide otsimisega. Kas riputame jõulupuu oksale sildikese “demograafiline probleem”? See algab Eesti kodust, mille juuri kärbib aeg. Ajal pole peremeest maapeal. Ta toimib ilmaruumi seaduste alusel.Ilmaruum pole rahul ka maakeral toimuvate soojenemise protsessidega. Meil pole tänavu jõuludeks harjumuspärast lund. Väljas on kuni viis kraadi sooja.Niiskus, udulaamad ja tugevad tuuled. Istume toas ja mõtleme noorusea jõuludele. Oli ka siis raskeid aastaid. Verevalamist ja kaotusi. Aga panime küünlad põlema ja soovisime rahu, armastust ja hüveõnne. Tänasime esivanemaid elu ja kultuuripärandi eest. Mõttekaaslasi oli rohkem, vaim tugevam ja igapäevane karastustuli muutis sitkeks. Paindusime, aga ajasime siis jälle end sirgu, et näha ka järeltulevat põlve.Püüame neilt noortelt, kes Kuressaare raekoja ees suure jõulupuu alla kogunevad, loota saarlasliku elulaadi jätkamist ning õigeks eestlaseks olemist. Kitsas keskväljak surub neid kokku ja jääb tunne, et meid on palju. Tegelikult ongi – ümmardades tervelt miljon eestlast. See on ikka veel suur varandus.Justkui suur seemnesalv, mis külvatakse haritud mulda ja sinisele merele.Kohe on pühadeaeg ja uue aasta algus. Neil päevil peame mõtlema suurelt, sest aastad pole vennad ja mõni neist võib kinkida midagi võimsat ja suurt.

Veel artikleid samast teemast »