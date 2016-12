Arvamus

JUHTKIRI - Mäng läbi

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kahjuks või õnneks, kuidas kellelegi, tuleb nüüd tõdeda, et haldusreformi vastu seisnud vallad jäid kohtus kaotajaks.



Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkis eile avaldatud resolutsioonis, et haldusreformi seadus jääb suures osas jõusse ja 26 omavalitsuse volikogude taotlus tuleb jätta rahuldamata. Teiste hulgas ka Pöide ja Leisi valla oma.



Haldusreformi seaduses sundliitmise kulude katteks ette nähtud 100 000-eurose ülempiiri tunnistas riigikohus küll kehtetuks.



Kui Leisi on Saaremaa suurvalla ühinemislepingule alla kirjutanud, siis Pöide keeldus läbirääkimistel osalemast, mis tähendab, et valda ootab haldusreformi seaduse järgi ees sundliitmine.



Pöide vallavolikogu esimehel Marina Treimal oli hea meel, et võrdõiguslikkuse printsiip ühinemisega seotud kulutuste osas on vastuolus ja vaadatakse uuesti üle. Kuid mäng Pöide valla iseseisvuse peale on siiski läbi ja Saaremaa kagunurga inimestel tuleb harjuda mõttega Suur-Saaremaast ning tihedamast koostööst teiste piirkondadega.



21. detsember 2016 Autor: MM Kolmapäev, 21. detsember 2016.Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkis eile avaldatud resolutsioonis, et haldusreformi seadus jääb suures osas jõusse ja 26 omavalitsuse volikogude taotlus tuleb jätta rahuldamata. Teiste hulgas ka Pöide ja Leisi valla oma.Haldusreformi seaduses sundliitmise kulude katteks ette nähtud 100 000-eurose ülempiiri tunnistas riigikohus küll kehtetuks.Kui Leisi on Saaremaa suurvalla ühinemislepingule alla kirjutanud, siis Pöide keeldus läbirääkimistel osalemast, mis tähendab, et valda ootab haldusreformi seaduse järgi ees sundliitmine.Pöide vallavolikogu esimehel Marina Treimal oli hea meel, et võrdõiguslikkuse printsiip ühinemisega seotud kulutuste osas on vastuolus ja vaadatakse uuesti üle. Kuid mäng Pöide valla iseseisvuse peale on siiski läbi ja Saaremaa kagunurga inimestel tuleb harjuda mõttega Suur-Saaremaast ning tihedamast koostööst teiste piirkondadega.21. detsember 2016

Veel artikleid samast teemast »