Arvamus

KIRJAKAST: Midagi on mäda! (2)

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Midagi on juba ammu mäda praeguses maailmas ja samuti meie riigis. Autor: Maimu Põlda, Kuressaarest Tuule tänavalt Teisipäev, 20. detsember 2016.Tuli pea igasse riiulivahesse, pistis vigase käeköndi (ära lõigatud sõrmed) nina alla ja küsis raha. Minu ligidal seisis üks mees, kelle juurde pommija samuti läks, aga see mees oli inglane ega saanud temast aru. Mehe kaaslanna ütles, et ära anna raha (inglise keeles). Tuli välja, et “päkapikk” oskas ka inglise keelt ja käratas siis valjusti, et lõika sel li...l pea otsast!, ja tegi minekut (teise riiulivahesse).Läksin siis ühe töötaja juurde ja küsisin, et mis siin toimub. Ta vastas, et Sõmera hooldekodu asukad on linna lahti lastud – poes oli veel teinegi samasuguse mütsiga tegelane – ja et kui politsei isegi nad ära viib, on nad paari tunni pärast tagasi.See välismaalastest paar, keda tülitati, helistaski politseisse, aga sattus ilmselt kuhugi Tallinna peakontorisse. Helistajalt hakati igasuguseid isikuandmeid küsima ja neil tuli pikalt-laialt kõike selgitada – selle aja peale jõudsid aga “päkapikud” kiirustades lahkuda, ostud käes.Esitaksin siinkohal küsimuse STÜ-le: miks pole turvameest, kes neid tegelasi poodi sisse ei laseks?Uskumatu, et kui lähen jõuluoste tegema, ootab mind poes selline seltskond. Kes vastutab, et neil tegelastel nuga taskus ei ole? Väga imelik lugu igatahes, võttis kohe tuju ära. Ja mis mulje jäi nendel võõrastel meie linnast, kellega see juhtus? Mis õiguskord riigis valitseb, kui tavalisel kodanikul pole enam turvaline ringi liikuda?Midagi on juba ammu mäda praeguses maailmas ja samuti meie riigis.

