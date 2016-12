Arvamus

Kirikulahutus ehk Lootustandev president

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Päris omapärane tunne on keset mudast Eestimaa hilissügist kukkuda ajalooõpiku lehekülgede vahele.



Ei oleks kuidagi uskunud, et aastal 2016 – aastad pole muidugi mingi argument – tõusevad teemaks riigi ja kiriku vahelised suhted. Hüva, riigipea ja kiriku vahelised suhted.



Niisugused jutud peaksid jääma keskaega, kui Henry VIII-l oli vaja lubamatult palju naisi võtta, raha otsas, niisiis paavstile kahte näppu näidata, kloostrid rüüstata, mungad maha tappa. Või lähemast ajaloost aega, kui Prantsuse Vabariik otsustas vähe enne esimest ilmasõda erakabelid ära keelata. Või eiteamis, eks riik ja kirik ole aegu ja aegu jagelnud, kokku leppinud, uuesti tülitsenud, nagu üks keskmisest kirglikum paarike.



Miks küll solvuda?



Nagu seda varemgi juhtunud, läheb äkki uskmatul maal usuteemadel möll lahti. Oh, kuidas küll nii, et tuleb üks Kersti Kaljulaid, ise Euroopast ja lennukiga, kõigepealt presidendiks ega kavatsegi järgida eesti rahvale nii kalleid kombeid! Ei lase oma presidentlust kirikus õnnistada, ei kavatse advendiajas kaasa lüüa. Mida nad seal Euroopas küll õpivad, puha paganlust ja ateismust, hoidku ja keela.



Vaat kunagi ammu mõtles Sauteri Peeter välja ühe mobiilifirma kaks ühe hinnaga reklaami, mis nägi välja, et Jumalaemal on kaksikud süles. Siis läks kah kisaks, et jumalateotus ja nii edasi. Mina mõtlesin siis ja mõtlen ka praegu... tea, mitu kisajat on võimelised peast issameiet üles ütlema... kümmet käsku... seitset surmapattu. Või piiblit lähemalt uurinud – aga seda pole ma ise kah, kuigi sadu aastaid puruõigeusklik.



Kuigi isa Sakarias kunagi vestles mu’ga usulistel teemadel – ah, suveöö Pihkva järve kaldal, lõke ja õlled – ning langetas suurisilmi lõpuks otsuse: püsti pagan, kalduvustega dualismi, täpsemalt mazdaismi.



Möll on täiesti arusaamatu. Muidu on kiriku teema ju üsna rahulik. Ainult siis hakkab süda valutama, kui mõni põlema läheb. Piinlik, kui mingi lollikari ronib kirikusse aftekat pidama. Hullu siiski midagi nagu pole, Pussy Rioti sarnaseid teotajaid liikvel pole õnneks nähtud.



Usuleigus on õigupoolest kõigile päris mugav. Pole meil hullunud ateiste, pole hullunud usukuulutajaid. Vist. Mormoonid on viisakas rahvas ega lähe tülikaks, elusõnalased saab ristimärgiga ära peletada.



Et mis sellest siis nii väga, kui vabariigi president ei löö kaasa kiriklikel ettevõtmistel? Ma ei tunne ennast küll solvatuna. Meie papid paluvad talle niikuinii õnnistust, vat. Aga – meil ei ole riigikirikut; meil on usuvabadus; vabariigi presidendi tööjuhendis pole juttugi, et peaks kiriku vahet vehkima. Täielik südametunnistuse vabadus.



Mull-mull, nii on alati olnud ja üldse. Mis siis, et on olnud! Varemgi öeldud, et advent ja jõulud on kohutav silmakirjalikkuse aeg. 11 kuud aastas rikume kõiki kümmet, teeme kõiki seitset ja siis järsku on lambanäod ees ning silmad pahupidi: oh, sa Jeesuke!



Igavesti vahva, et Kersti Kaljulaidil on kangust seda halemängu mitte kaasa teha. Veel kord – tobe on maal, kus viimase rahvaloenduse järgi vaid 27% pidas end usklikuks, tõmmata detsembris telekas täis ülekandeid kirikutest, vagatseda, ajada suust võltsi juttu ja teeselda, nagu läheks korda või midagi teaks.



Eks selle 27%-ga ole ka tõenäoliselt nii, et kui läheks uuesti kristlaste tagakiusamiseks, siis tõsiusklikke, keda puhta südamega võib lõvide ette visata, oleks veel vähem. Pole kindel, et ise sinna kampa kvalifitseeruks.



Usk on eraasi



Nii et tubli, ütleks. Asi pole ju üldse kirikus, EELK ise on väga rahulikult võtnud. Kersti Kaljulaidi otsust võib võtta kui eeskuju: pole vaja silmakirjatseda. See on üks väga vahva eeskuju, mille eest lugupeetavat kõvasti kiita ja aitähhida tahaks. Oleks vaid, et see arusaamine leviks kaugemale, kuigi iseenesest on üsna vähetähtis, kas keegi läheb kirikusse või mitte. Usk on eraasi, lõpuks ja alguseks. Kahetsusväärselt jagub seda teeme-nägu-kuigi-teame-et-tegelikult-pole-nii küllaga. Võiks ju natuke mõtiskleda, et ehk tasuks loobuda teesklemisest.



Kaege:

Meil on justkui armee, aga liitlasi maale tirides tunnistame, et see pole võimeline Eestit kaitsma; kui Stenbocki majast kostab kandade klõpse, siis tähendab, Brüsselist tuli direktiiv; sama on Islandi väljakul, ainult seal tuli kõne Washingtonist; me oleme kole kõrgharitud, aga ainuke, kes libamagistritele töökohti luua suudab, on riik; meie maksud on tegelikult röögatud; jne.



