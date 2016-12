Arvamus

MÕTE: Jõulud vabal maal

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Sellest, kas ja kuidas meie president kirikus käimisse suhtub, on kirjutatud meedias alates Kersti Kaljulaidi ametisse astumisest. Õieti alates sellest, mil ta teatas, et ei osale ametisse nimetamise päeval tema auks korraldataval tänujumalateenistusel.



Nüüd, jõulupühade eel, on teema taas teravalt tõstatunud. Hoogu andis laupäevases Meie Maas ilmunud intervjuu, milles riigipea eitab jõulupühade seost kirikus käimisega. Just selles fookuses oli suurportaal Delfi presidendi vestlust Mart Soidro ja Andrus Kivirähkiga esile tõstnud ja refereerinud.



Terane valik hakkas tööle ning kommentaare alates presidendi seisukoha kiitmisest ja tunnustamisest kuni verbaalse peksu ja sõimuni välja kogunes esmaspäeva hommikuks üle tuhande.



Et kõiki neid põhjalikult läbi lugeda, tulnuks end mitmeks tunniks sellesse tegevusse naelutada, kuid selleks polnud ei tahtmist, aega ega ka raatsimist. Pealegi andis juba ainuüksi põgus sirvimine üpris selge pildi arvamustest ja hinnangutest. Enamik neist, paraku, lahmivad ja mõistagi anonüümsed.



Kellel on pühade ajal huvi ja viitsimist, see saab nendest avaldustest teada erinevaid versioone Jeesusest Allahini, eesti rahva ajaloolisest pühade tähistamise kombestikust, variserlikkusest, silmakirjalikkusest ja sellest, mis on tõelisele eestlasele kohane ning mis mitte. Igaüks leiab enesele meelepärase, millele tuginedes omagi arvamus seosest kiriku ja lähenevate pühadega lihvida ja selgemalt vormistada.



