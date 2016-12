Arvamus

JUHTKIRI - Koolimure

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Salme koolis on tekkinud olukord, mis on ühele koolile väga halb. Keset õppeaastat vallandatud direktor on halb märk tervele koolile.



Seda enam, et vallandamise põhjuseks ei ole mingi konkreetne sündmus, vaid justkui pikka aega vindunud vaen. Imestama paneb seegi, et alles hiljuti pärjati kooli direktor valla soovitusel hea koolijuhi tiitliga, aga nüüd laseb vald päevapealt direktori lahti.



Hämmingus on paljud valla elanikud, sest kõik see tuli paljudele kui välk selgest taevast ning jõulukingina seda võtta ei saa.



Kui mingi vimm on juba mõnda aega tuha all hõõgunud, siis ehk oleks olnud võimalik seda kuidagi mõistlikumalt lahendada ja asuda arusaamatuste põhjusi juba varem välja selgitama.



Noored ja vanad on elu aeg olnud vastasseisus ja kui ei osanud seda probleemi lahendada Tammsaare oma “Tões ja õiguses”, siis kas oleks saanud seda oodata ühelt vallalt? Ehk ikka oleks, sest tänasel päeval on, kust abi küsida, et sellises olukorras kooli mainet ja õpilaste heaolu kahjustamata tegutseda.



