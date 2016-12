Arvamus

JUHTKIRI - Minister kompas kultuuri

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Reedene päev oli kultuuriminister Indrek Saare jaoks Kuressaares üsnagi pingeline, sest kohtuda tuli erinevate valdkondade esindajatega, alates kultuurist ja lõpetades loomemajanduse tegevusega.



On tore teada, et saarlasest minister on Saaremaa kultuurieluga hästi kursis ja mõtleb innukalt kaasa, kuidas kõike veel paremini korraldada.



Näiteks võiks Saare arvates olla Kuressaares üks kaasaegse kunsti galerii ja ministeerium omalt poolt otsib võimalusi, kuidas teha nii, et kujutav kunst Tallinnast ja Tartust jõuaks vahel ka mere taha.



Samuti muretseb minister sellepärast, kuidas saada äärealadele esinema neid kollektiive, kellel sõit ennast rahaliselt ära ei tasu, aga kelle loomingu vastu ka suurtest keskustest väljaspool huvi tuntakse.



Tore on seegi, et kohtumisel Kuressaare ametikoolis tervitas minister rahvusvahelist õpetajate rühma, kes olid tulnud 3-aastase rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti avamisele.



Nii et ministrile jagus kultuuri igast vaatevinklist.



19. detsember 2016 Autor: MM Esmaspäev, 19. detsember 2016.On tore teada, et saarlasest minister on Saaremaa kultuurieluga hästi kursis ja mõtleb innukalt kaasa, kuidas kõike veel paremini korraldada.Näiteks võiks Saare arvates olla Kuressaares üks kaasaegse kunsti galerii ja ministeerium omalt poolt otsib võimalusi, kuidas teha nii, et kujutav kunst Tallinnast ja Tartust jõuaks vahel ka mere taha.Samuti muretseb minister sellepärast, kuidas saada äärealadele esinema neid kollektiive, kellel sõit ennast rahaliselt ära ei tasu, aga kelle loomingu vastu ka suurtest keskustest väljaspool huvi tuntakse.Tore on seegi, et kohtumisel Kuressaare ametikoolis tervitas minister rahvusvahelist õpetajate rühma, kes olid tulnud 3-aastase rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti avamisele.Nii et ministrile jagus kultuuri igast vaatevinklist.

Veel artikleid samast teemast »